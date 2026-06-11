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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Průvodce MS ve fotbale 2026: Vše podstatné o šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku

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  6:00
Monstrózní fotbalový festival startuje. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má před sebou první zápasy. Do boje vyrazí po dlouhých dvaceti letech i česká reprezentace. Všechny důležité informace o šampionátu najdete v našem souhrnu.

Argentinský záložník Enzo Fernández kontroluje míč, sleduje ho Alejandro Reyes z Hondurasu. | foto: AP

Mistrovství světa ve fotbale 2026

Termín11. června 2026 – 19. července 2026
PořadateléSpojené státy americké, Kanada, Mexiko
Počet účastníků48 týmů
Počet skupin12 (A–L)
Týmy ve skupině4
Nováčci MS 2026Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
Formát skupinyKaždý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
Postup do play-off1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
Česká skupinaČESKO bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou

Vizitky účastníků fotbalového MS 2026:

U každého účastníka šampionátu najdete po rozkliknutí zpravodajské texty, soupisku, statistiky hráčů i největší týmové úspěchy.

Program českých fotbalistů na MS 2026

Na světovém šampionátu budou Češi hrát ve skupině A. Turnaj odstartují zápasem proti Jižní Koreji, potom je čekají souboje s JAR a Mexikem.

KoloDatumČasZápasDějiště
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKOGuadalajara Stadium (Mexiko)
218.06.18:00ČESKO – JARAtlanta Stadium (USA)
325.06.03:00ČESKO – MexikoMexico City Stadium (Mexiko)

Soupiska českých fotbalistů na MS 2026

Konečná česká nominace na MS obsahuje 26 jmen. Tři brankáře, devět obránců, devět záložníků a pět útočníků. Trenér Koubek povolal i Davida Douděru a Tomáše Chorého, kteří byli těsně před šampionátem vyřazeni z kádru Slavie.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekBraga10
Matěj KovářPSV Eindhoven190
Jindřich StaněkSlavia Praha140
ObránciVladimír CoufalHoffenheim612
David DouděraSlavia Praha162
Tomáš HolešSlavia Praha402
Robin HranáčHoffenheim131
Štěpán ChaloupekSlavia Praha40
David JurásekSlavia Praha171
Ladislav Krejčí ml.Wolverhampton265
Jaroslav ZelenýSparta Praha220
David ZimaSlavia Praha241
ZáložníciLukáš ČervPlzeň162
Vladimír DaridaHradec Králové788
Lukáš ProvodSlavia Praha373
Michal SadílekSlavia Praha341
Hugo SochůrekSparta Praha10
Alexandr SojkaPlzeň10
Tomáš SoučekWest Ham8917
Pavel ŠulcLyon205
Denis VišinskýPlzeň10
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim425
Tomáš ChorýSlavia Praha216
Mojmír ChytilSlavia Praha226
Jan KuchtaSparta Praha313
Patrik SchickLeverkusen5225

Skupiny MS ve fotbale 2026

Osvědčení giganti i naprostá exotika. Někdo formát šampionátu kritizuje, u jiného vyvolává nadšení. 48 týmů rozdělených do 12 skupin je opravdu hodně. Při pohledu na rozložení skupin vynikne, jak různorodý turnaj nás čeká.

SkupinaTým 1Tým 2Tým 3Tým 4
AMexikoJARJižní KoreaČESKO
BKanadaKatarŠvýcarskoBosna
CBrazílieMarokoHaitiSkotsko
DUSAParaguayAustrálieTurecko
ENěmeckoCuraçaoPobřeží slonovinyEkvádor
FNizozemskoJaponskoTuniskoŠvédsko
GBelgieEgyptÍránNový Zéland
HŠpanělskoKapverdySaúdská ArábieUruguay
IFrancieSenegalNorskoIrák
JArgentinaAlžírskoRakouskoJordánsko
KPortugalskoUzbekistánKolumbieDR Kongo
LAnglieChorvatskoGhanaPanama

Turnajový systém MS ve fotbale 2026

  • Počet týmů: 48
  • Počet skupin: 12 (A–L)
  • Týmy ve skupině: 4
  • Každý tým odehraje 3 zápasy ve skupině.
    • Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.
    • Play off se hraje klasicky vyřazovacím systém na jeden zápas. Pokud zápas skončí remízou, následuje prodloužení, pak případně penalty.

Na jakých stadionech se MS 2026 hraje?

Fotbalisté a fanoušci se mohou těšit na šestnáct nádherných stadionů. Jedenáct jich je v USA, tři leží v Mexiku a dva v Kanadě.

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?
ZeměMěstoStadionKapacita
USAEast RutherfordMetLife Stadium82 500
USAArlingtonAT&T Stadium80 000–94 000
USAAtlantaMercedes-Benz Stadium75 000
USAHoustonNRG Stadium72 200
USAKansas CityArrowhead Stadium76 000
USAInglewood (Los Angeles)SoFi Stadium70 000
USAPhiladelphiaLincoln Financial Field69 800
USASeattleLumen Field69 000
USASan Francisco Bay AreaLevi’s Stadium68 500
USAFoxborough (Boston)Gillette Stadium65 900
USAMiami GardensHard Rock Stadium64 700
MexikoMexico CityEstadio Azteca87 500
MexikoMonterreyEstadio BBVA53 500
MexikoGuadalajaraEstadio Akron48 000–50 000
KanadaTorontoBMO Field45 500
KanadaVancouverBC Place54 500

Soupisky všech týmů na MS 2026

Některé soupisky vyvolávají vzrušení už po přečtení. Třeba Francie má k dispozici osm útočníků a co jméno, to hráč světové třídy. Těšíte se na Messiho či Ronalda? A co ukáže Norsko v roli černého koně? Otázek je samozřejmě daleko víc a týmové nominace dokážou tu pravou zvědavost vyvolat.

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Kde sledovat fotbalové MS 2026 živě v televizi?

  • Zápasy mistrovství světa poběží na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action. Na šampionátu se odehraje 104 duelů a všechny budou k dispozici v přímých přenosech.
    • Na obou kanálech současně bude možné sledovat zápasy Česka, ostatní duely skupiny A, utkání o bronz i finále. Zbylé zápasy odvysílá každá stanice exkluzivně.

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Vstupenky na MS ve fotbale 2026

  • Vstupenky na mistrovství světa 2026 se prodávají výhradně prostřednictvím oficiálního ticketingového portálu FIFA.
  • Aktuálně probíhá závěrečná prodejní fáze a vstupenky jsou uvolňovány průběžně podle dostupnosti.
  • Zájemci mohou vybírat z volných zápasů napříč celým turnajem, případně využít i oficiální FIFA Resale/Exchange Marketplace, kde fanoušci nabízejí již zakoupené vstupenky.
  • FIFA zároveň důrazně doporučuje nenakupovat přes neoficiální překupní portály, protože takové vstupenky mohou být neplatné.
  • Postup je jednoduchý: vytvoříte si FIFA ID, přihlásíte se do ticketingového systému, vyberete požadovaný zápas a kategorii vstupenky a po zaplacení se lístky objeví ve vašem FIFA účtu.
  • Všechny vstupenky jsou digitální a před turnajem se zobrazí v oficiální FIFA Ticketing App, přes kterou je lze také převádět nebo prodávat na oficiálním tržišti FIFA.

Favorité MS a sázkové kurzy před turnajem

Sázková kancelář Tipsport favorizuje duo Francie, Španělsko. Za nimi následují další dva evropské týmy Anglie a Portugalsko. Až pak jsou na řadě jihoamerické veličiny Argentina a Brazílie.

TýmKurz
Francie5.90
Španělsko5.90
Anglie8.00
Portugalsko8.00
Argentina10.00
Brazílie10.00
Německo15.00
Nizozemsko18.00
Norsko33.00
Belgie40.00
Kolumbie40.00
Japonsko50.00
Maroko55.00
Mexiko60.00
Uruguay65.00
USA65.00
Švýcarsko70.00
Chorvatsko90.00
Turecko90.00
Ekvádor100.00
Senegal110.00
Švédsko130.00
Rakousko150.00
Kanada200.00
Pobřeží slonoviny220.00
Česko250.00
Egypt250.00
Jižní Korea250.00
Paraguay250.00
Skotsko250.00
Alžírsko300.00
Bosna a Hercegovina300.00
Ghana300.00
Austrálie500.00
Írán500.00
Tunisko500.00
DR Kongo800.00
Jihoafrická republika800.00
Irák1 000.00
Katar1 000.00
Saúdská Arábie1 000.00
Uzbekistán1 200.00
Nový Zéland1 500.00
Panama1 500.00
Jordánsko2 000.00
Kapverdy2 000.00
Curaçao2 500.00
Haiti3 000.00

Maskoti MS ve fotbale 2026

K fotbalovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti. Na letošním MS můžete narazit hned na tři. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou řadu roztomilých patronů, kteří již desítky let provází nejslavnější fotbalový turnaj světa.

Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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