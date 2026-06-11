Mistrovství světa ve fotbale 2026
|Termín
|11. června 2026 – 19. července 2026
|Pořadatelé
|Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
|Počet účastníků
|48 týmů
|Počet skupin
|12 (A–L)
|Týmy ve skupině
|4
|Nováčci MS 2026
|Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy, Curaçao
|Formát skupiny
|Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině
|Postup do play-off
|1. a 2. tým ze skupiny + 8 nejlepších týmů ze 3. míst
|Česká skupina
|ČESKO bude ve skupině A s Mexikem, JAR a Jižní Koreou
Vizitky účastníků fotbalového MS 2026:
U každého účastníka šampionátu najdete po rozkliknutí zpravodajské texty, soupisku, statistiky hráčů i největší týmové úspěchy.
Program českých fotbalistů na MS 2026
Na světovém šampionátu budou Češi hrát ve skupině A. Turnaj odstartují zápasem proti Jižní Koreji, potom je čekají souboje s JAR a Mexikem.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – ČESKO
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|2
|18.06.
|18:00
|ČESKO – JAR
|Atlanta Stadium (USA)
|3
|25.06.
|03:00
|ČESKO – Mexiko
|Mexico City Stadium (Mexiko)
Soupiska českých fotbalistů na MS 2026
Konečná česká nominace na MS obsahuje 26 jmen. Tři brankáře, devět obránců, devět záložníků a pět útočníků. Trenér Koubek povolal i Davida Douděru a Tomáše Chorého, kteří byli těsně před šampionátem vyřazeni z kádru Slavie.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Braga
|1
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|19
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia Praha
|14
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|61
|2
|David Douděra
|Slavia Praha
|16
|2
|Tomáš Holeš
|Slavia Praha
|40
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|13
|1
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|4
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|17
|1
|Ladislav Krejčí ml.
|Wolverhampton
|26
|5
|Jaroslav Zelený
|Sparta Praha
|22
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|24
|1
|Záložníci
|Lukáš Červ
|Plzeň
|16
|2
|Vladimír Darida
|Hradec Králové
|78
|8
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|37
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|34
|1
|Hugo Sochůrek
|Sparta Praha
|1
|0
|Alexandr Sojka
|Plzeň
|1
|0
|Tomáš Souček
|West Ham
|89
|17
|Pavel Šulc
|Lyon
|20
|5
|Denis Višinský
|Plzeň
|1
|0
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|42
|5
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|21
|6
|Mojmír Chytil
|Slavia Praha
|22
|6
|Jan Kuchta
|Sparta Praha
|31
|3
|Patrik Schick
|Leverkusen
|52
|25
Skupiny MS ve fotbale 2026
Osvědčení giganti i naprostá exotika. Někdo formát šampionátu kritizuje, u jiného vyvolává nadšení. 48 týmů rozdělených do 12 skupin je opravdu hodně. Při pohledu na rozložení skupin vynikne, jak různorodý turnaj nás čeká.
|Skupina
|Tým 1
|Tým 2
|Tým 3
|Tým 4
|A
|Mexiko
|JAR
|Jižní Korea
|ČESKO
|B
|Kanada
|Katar
|Švýcarsko
|Bosna
|C
|Brazílie
|Maroko
|Haiti
|Skotsko
|D
|USA
|Paraguay
|Austrálie
|Turecko
|E
|Německo
|Curaçao
|Pobřeží slonoviny
|Ekvádor
|F
|Nizozemsko
|Japonsko
|Tunisko
|Švédsko
|G
|Belgie
|Egypt
|Írán
|Nový Zéland
|H
|Španělsko
|Kapverdy
|Saúdská Arábie
|Uruguay
|I
|Francie
|Senegal
|Norsko
|Irák
|J
|Argentina
|Alžírsko
|Rakousko
|Jordánsko
|K
|Portugalsko
|Uzbekistán
|Kolumbie
|DR Kongo
|L
|Anglie
|Chorvatsko
|Ghana
|Panama
Turnajový systém MS ve fotbale 2026
- Počet týmů: 48
- Počet skupin: 12 (A–L)
- Týmy ve skupině: 4
- Každý tým odehraje 3 zápasy ve skupině.
- Do vyřazovací fáze postupují první dva týmy z každé skupiny a také 8 nejlepších týmů ze třetích míst.
- Play off se hraje klasicky vyřazovacím systém na jeden zápas. Pokud zápas skončí remízou, následuje prodloužení, pak případně penalty.
Na jakých stadionech se MS 2026 hraje?
Fotbalisté a fanoušci se mohou těšit na šestnáct nádherných stadionů. Jedenáct jich je v USA, tři leží v Mexiku a dva v Kanadě.
|Země
|Město
|Stadion
|Kapacita
|USA
|East Rutherford
|MetLife Stadium
|82 500
|USA
|Arlington
|AT&T Stadium
|80 000–94 000
|USA
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium
|75 000
|USA
|Houston
|NRG Stadium
|72 200
|USA
|Kansas City
|Arrowhead Stadium
|76 000
|USA
|Inglewood (Los Angeles)
|SoFi Stadium
|70 000
|USA
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|69 800
|USA
|Seattle
|Lumen Field
|69 000
|USA
|San Francisco Bay Area
|Levi’s Stadium
|68 500
|USA
|Foxborough (Boston)
|Gillette Stadium
|65 900
|USA
|Miami Gardens
|Hard Rock Stadium
|64 700
|Mexiko
|Mexico City
|Estadio Azteca
|87 500
|Mexiko
|Monterrey
|Estadio BBVA
|53 500
|Mexiko
|Guadalajara
|Estadio Akron
|48 000–50 000
|Kanada
|Toronto
|BMO Field
|45 500
|Kanada
|Vancouver
|BC Place
|54 500
Soupisky všech týmů na MS 2026
Některé soupisky vyvolávají vzrušení už po přečtení. Třeba Francie má k dispozici osm útočníků a co jméno, to hráč světové třídy. Těšíte se na Messiho či Ronalda? A co ukáže Norsko v roli černého koně? Otázek je samozřejmě daleko víc a týmové nominace dokážou tu pravou zvědavost vyvolat.
Kde sledovat fotbalové MS 2026 živě v televizi?
- Zápasy mistrovství světa poběží na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action. Na šampionátu se odehraje 104 duelů a všechny budou k dispozici v přímých přenosech.
- Na obou kanálech současně bude možné sledovat zápasy Česka, ostatní duely skupiny A, utkání o bronz i finále. Zbylé zápasy odvysílá každá stanice exkluzivně.
Vstupenky na MS ve fotbale 2026
- Vstupenky na mistrovství světa 2026 se prodávají výhradně prostřednictvím oficiálního ticketingového portálu FIFA.
- Aktuálně probíhá závěrečná prodejní fáze a vstupenky jsou uvolňovány průběžně podle dostupnosti.
- Zájemci mohou vybírat z volných zápasů napříč celým turnajem, případně využít i oficiální FIFA Resale/Exchange Marketplace, kde fanoušci nabízejí již zakoupené vstupenky.
- FIFA zároveň důrazně doporučuje nenakupovat přes neoficiální překupní portály, protože takové vstupenky mohou být neplatné.
- Postup je jednoduchý: vytvoříte si FIFA ID, přihlásíte se do ticketingového systému, vyberete požadovaný zápas a kategorii vstupenky a po zaplacení se lístky objeví ve vašem FIFA účtu.
- Všechny vstupenky jsou digitální a před turnajem se zobrazí v oficiální FIFA Ticketing App, přes kterou je lze také převádět nebo prodávat na oficiálním tržišti FIFA.
Favorité MS a sázkové kurzy před turnajem
Sázková kancelář Tipsport favorizuje duo Francie, Španělsko. Za nimi následují další dva evropské týmy Anglie a Portugalsko. Až pak jsou na řadě jihoamerické veličiny Argentina a Brazílie.
|Tým
|Kurz
|Francie
|5.90
|Španělsko
|5.90
|Anglie
|8.00
|Portugalsko
|8.00
|Argentina
|10.00
|Brazílie
|10.00
|Německo
|15.00
|Nizozemsko
|18.00
|Norsko
|33.00
|Belgie
|40.00
|Kolumbie
|40.00
|Japonsko
|50.00
|Maroko
|55.00
|Mexiko
|60.00
|Uruguay
|65.00
|USA
|65.00
|Švýcarsko
|70.00
|Chorvatsko
|90.00
|Turecko
|90.00
|Ekvádor
|100.00
|Senegal
|110.00
|Švédsko
|130.00
|Rakousko
|150.00
|Kanada
|200.00
|Pobřeží slonoviny
|220.00
|Česko
|250.00
|Egypt
|250.00
|Jižní Korea
|250.00
|Paraguay
|250.00
|Skotsko
|250.00
|Alžírsko
|300.00
|Bosna a Hercegovina
|300.00
|Ghana
|300.00
|Austrálie
|500.00
|Írán
|500.00
|Tunisko
|500.00
|DR Kongo
|800.00
|Jihoafrická republika
|800.00
|Irák
|1 000.00
|Katar
|1 000.00
|Saúdská Arábie
|1 000.00
|Uzbekistán
|1 200.00
|Nový Zéland
|1 500.00
|Panama
|1 500.00
|Jordánsko
|2 000.00
|Kapverdy
|2 000.00
|Curaçao
|2 500.00
|Haiti
|3 000.00
Maskoti MS ve fotbale 2026
K fotbalovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti. Na letošním MS můžete narazit hned na tři. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou řadu roztomilých patronů, kteří již desítky let provází nejslavnější fotbalový turnaj světa.