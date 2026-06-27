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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jako ve snu! Kapverdy slavily postup a trenér hlásí: Nic pro nás není nemožné

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  16:30
Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. | foto: Reuters

Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.
Fotbalisté Kapverdských ostrovů slaví senzační postup do vyřazovacích bojů na...
Fotbalisté Kapverdských ostrovů slaví senzační postup do vyřazovacích bojů na...
Fotbalisté Kapverdských ostrovů slaví senzační postup do vyřazovacích bojů na...
45 fotografií
Tři remízy, z toho dvě bezbrankové, a tedy tři body do tabulky. Kapverdám, historicky nejmenší zemi na fotbalovém šampionátu, ale při jejich premiéře na mistrovství světa stačily na postup. „Měli jsme v hlavách, že se můžeme dostat až do této fáze,“ pronesl hrdě trenér Bubista.

Definitivně to stvrdila bezbranková remíza se Saúdskou Arábií, kterou Kapverdy stejně jako Uruguay nechaly za sebou.

„Upřímně, je to šílené. Připadám si jako ve snu,“ prohlásil záložník Deroy Duarte s cenou pro muže zápasu. „Nejdřív to oslavme. Jsme tak šťastní. Doufejme, že i všichni Kapverďané jsou šťastní.

„Cítili jsme, že tým velmi touží předvést se celému světu. Jsme hrdí, že jsme se dostali až sem. Opět jsme světu ukázali, že jsme malá země, ale bojujeme za to, co chceme. Pro nás není nic nemožné,“ přidal Bubista.

Fotbalisté Kapverdských ostrovů slaví senzační postup do vyřazovacích bojů na...
Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Jeho svěřenci to dokázali hned v prvním zápase, kde uhráli senzační bezbrankovou remízu se Španělskem.

Hrdinou byl tehdy brankář Vozinha, jemuž po utkání a během skupinové fáze narostl počet sledujících na Instagramu už na 17 milionů, začínal přitom na nižších desítkách tisíc.

Teď je z něj fenomén, stejně jako z Modrých žraloků, jak se Kapverdám přezdívá.

„Je neuvěřitelné, co předvádějí. Nebyl to jen jeden zápas proti Španělsku, jsou to tři utkání na nejvyšší úrovni,“ řekl bývalý španělský mistr světa Juan Mata v televizi ITV.

Saúdská Arábie - Kapverdské ostrovy 0:0, africký tým postupuje z druhého místa

Kapverdy se mimochodem staly první zemí od roku 1998, které k postupu ze skupiny stačily tři body – tehdy se něco podobného podařilo Chile. A zmíněný Vozinha je pro změnu teprve třetím gólmanem, jenž po čtyřicítce na MS vychytal dvě čistá konta.

Další může zkusit přidat v prvním vyřazovacím zápase v Miami proti obhájcům z Argentiny v čele s Lionelem Messim. Dovedete si představit, jaká by to byla senzace?

„Od zítřka se budeme soustředit na další zápas. Je to proti Argentině, že?“ ujišťoval se hned po závěrečném hvizdu Duarte. „Těžký zápas, ale věřme tomu. Všechno je možné.“

A máma u toho nebyla kvůli vízům. Hrdina Vozinha vychytal Španěly, pak objasnil slzy

„Možnost hrát proti Argentině a Messimu v takové fázi je pro naši zemi vynikající, bez ohledu na samotný zápas. Reprezentujeme naši zemi, ale také Afriku. A kromě toho malé země po celém světě. Věřím, že fotbal je pro všechny,“ zdůraznil Bubista.

Kapverdy, které mají něco málo přes půl milionu obyvatel, jsou jednou z nejmenších zemí v historii mistrovství světa. Co do počtu obyvatel byl menší pouze Island v roce 2018, který letos přeskočila reprezentace Curacaa.

Ani ona ani Island však nedokázaly postoupit do vyřazovací fáze jako Kapverdy.

Bývalý trenér Tottenhamu, Nottinghamu, Celticu a australského týmu Ange Postecoglou televizi ITV řekl: „Je to skvělý příběh o tom, o čem mistrovství světa je.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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