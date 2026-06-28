ONLINE: Jordánsko - Argentina, zakončí obhájci prvenství skupinu třetí výhrou?

Argentina nejprve porazila 3:0 Alžírsko a pak 2:0 Rakousku, přičemž všechny její góly dal Lionel Messi, teď už historicky nejlepší střelec mistrovství světa.
Pro utkání s Jordánskem ale dostal od trenéra Scaloniho volno a začne na lavičce, podobně jako další opory.
Jordánsko bylo při své premiérové účasti na mistrovství světa blízko bodům zejména ve druhém utkání proti Alžírsku. Od konce první půle vedlo, ale v posledních 20 minutách dvakrát inkasovalo, prohrálo a přišlo o naději na postup.
S Argentinou ho čeká historicky první střetnutí.
J. Abúlajlá - J. al-Arab, A. Nasíb, H. Abú Dahab - I. Haddád, N. ar-Rašdán, N. ar-Rawábida, M. Abú Taha - M. Taamarí, M. al-Mardí, A. Alwán
E. Martínez - G. Montiel, N. Otamendi, L. Martínez, N. Tagliafico - G. Lo Celso, L. Paredes, E. Palacios, T. Almada - L. Messi, L. Martínez