Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Jordánsko - Argentina, zakončí obhájci prvenství skupinu třetí výhrou?

Autor: ,
Sledujeme online   3:00

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o jeho 18. trefu na světových šampionátech, čímž vylepšil nově překonaný rekordní zápis. | foto: Reuters

Postup i první místo mají jisté. Poslední zápas skupiny J hrají fotbalisté Argentiny, úřadující mistři světa, proti Jordánsku, kterému o nic nejde. Zápas má výkop ve 4.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Argentina nejprve porazila 3:0 Alžírsko a pak 2:0 Rakousku, přičemž všechny její góly dal Lionel Messi, teď už historicky nejlepší střelec mistrovství světa.

Pro utkání s Jordánskem ale dostal od trenéra Scaloniho volno a začne na lavičce, podobně jako další opory.

Jordánsko bylo při své premiérové účasti na mistrovství světa blízko bodům zejména ve druhém utkání proti Alžírsku. Od konce první půle vedlo, ale v posledních 20 minutách dvakrát inkasovalo, prohrálo a přišlo o naději na postup.

S Argentinou ho čeká historicky první střetnutí.

MS ve fotbale 2026
28. 6. 2026 4:00
Jordánsko : Argentina
()
Sestavy:
J. Abúlajlá - J. al-Arab, A. Nasíb, H. Abú Dahab - I. Haddád, N. ar-Rašdán, N. ar-Rawábida, M. Abú Taha - M. Taamarí, M. al-Mardí, A. Alwán
Sestavy:
E. Martínez - G. Montiel, N. Otamendi, L. Martínez, N. Tagliafico - G. Lo Celso, L. Paredes, E. Palacios, T. Almada - L. Messi, L. Martínez
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina G

Skupina L

Skupina K

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Gakpa zasáhla rodinná tragédie, měl by zůstat s týmem

Sledujeme online
Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

DR Kongo - Uzbekistán 3:1, Afričané otočili zápas, výhra je posunula do play off

Aktualizujeme
Hráči Konga slaví - postupují do play off mistrovství světa.

Aby na mistrovství světa postoupili, museli fotbalisté DR Konga v posledním zápase skupiny K porazit Uzbekistán. To se nakonec povedlo, třebaže Afričané po prvním poločase prohrávali. Po změně stran...

28. června 2026,  aktualizováno  3:39

Kolumbie - Portugalsko 0:0, titěrný ofsajd zachránil Evropany. Bezbrankový mač bavil

Aktualizujeme
James Rodríguez se zlobí na pomezního rozhodčího v zápase s Portugalskem.

Radost fotbalistům Kolumbie sebralo pár centimetrů. Když se v nastaveném čase v zápase proti Portugalsku prosadil hlavou Davinson Sanchez, jihoamerická střídačka propukla v euforii. Jenže rozhodčí...

28. června 2026,  aktualizováno  3:35

ONLINE: Jordánsko - Argentina, zakončí obhájci prvenství skupinu třetí výhrou?

Sledujeme online
Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o...

Postup i první místo mají jisté. Poslední zápas skupiny J hrají fotbalisté Argentiny, úřadující mistři světa, proti Jordánsku, kterému o nic nejde. Zápas má výkop ve 4.00 středoevropského času a...

28. června 2026

ONLINE: Alžírsko - Rakousko, kdo ovládne přímý souboj o druhé místo ve skupině?

Sledujeme online
Marko Arnautovič (s číslem 7) slaví se spoluhráči proměněnou penaltu v závěru...

Menší výhodu mají fotbalisté Rakouska, v přímém souboji o druhé místo ve skupině J proti Alžírsku jim na mistrovství světa totiž stačí i remíza. Zápas má výkop ve 3.00 středoevropského času a...

28. června 2026

Panama - Anglie 0:2, povinná výhra pro Albion. Po půli rozhodli Bellingham a Kane

Jude Bellingham slaví gól do sítě Panamy.

Fotbalisté Anglie podle očekávání ovládli skupinu L na mistrovství světa. V posledním duelu skupinové fáze přehráli outsidery z Panamy 2:0. Evropané oba góly vstřelili až po pauze, nejprve se trefil...

27. června 2026,  aktualizováno  28. 6. 1:42

Chorvatsko - Ghana 2:1, druhé místo pro Evropany, postup ale slaví obě země

Chorvatský záložník Nikola Vlašič (uprostřed) slaví gól do sítě Ghany.

Chorvatští fotbalisté si v posledním zápase skupiny L zajistili druhé místo. V přímém souboji o něj porazili Ghanu 2:1. Skóre otevřel po půlhodině parádní střelou z dálky Sučič, dvacet minut před...

27. června 2026,  aktualizováno  28. 6. 1:28

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Gakpa zasáhla rodinná tragédie, měl by zůstat s týmem

Sledujeme online
Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

27. června 2026  21:59

Jablonec přejel Boleslav, Liberec má první výhru pod novým koučem. Slaví také Plzeň

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu druholigový Artis Brno 4:2. Jablonec ve finále turnaje v Benátkách nad Jizerou rozdrtil Mladou Boleslav 5:0. Dvě branky si připsal...

27. června 2026  19:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Do Liberce míří trio ze Slavie, ta vítá rekordní posily

Sledujeme online
Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. června 2026  17:10

Dva góly na úvod přípravy. Kabongo tuší: Jestli se mám v Plzni prosadit, tak teď

Liberecký obránce Josef Koželuh padá v souboji s Christophem Kabongem z Plzně.

Přichází konečně jeho čas v Plzni? Fotbalový útočník Christophe Kabongo se na úvod přípravy blýskl dvěma góly a asistencí proti brněnskému Artisu. Viktoria na hřišti divizní Doubravky v horkém...

27. června 2026  16:55

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Jako ve snu! Kapverdy slavily postup a trenér hlásí: Nic pro nás není nemožné

Fotbalisté Kapverd slaví postup do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Tři remízy, z toho dvě bezbrankové, a tedy tři body do tabulky. Kapverdám, jedné z historicky nejmenších zemí na fotbalovém šampionátu, ale při jejich premiéře na mistrovství světa stačily na postup....

27. června 2026  16:30

Volby trenérů nám vůbec nevyšly, uznal Mikloško. Kupila se jedna věc za druhou

Ostravští fotbalisté slaví s fanoušky udržení v první lize.

Z loňského boje o druhé místo v lize se fotbalisté ostravského Baníku během roku propadli do baráže o záchranu v první lize. Zvládli ji. Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, uznává,...

27. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.