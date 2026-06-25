ONLINE: JAR - Jižní Korea, asijský tým chce potvrdit druhé místo v tabulce

První už Jihokorejci být nemohou. I kdyby vyhráli a se šesti body se dotáhli na Mexiko, bude v jejich neprospěch hrát vzájemný zápas (porážka 0:1).
Naproti tomu druhé místo jisté nemají. V případě výhry by je totiž přeskočila Jihoafrická republika a teoreticky mohou skončit i poslední – to pokud navíc ještě Česko porazí v souběžně hraném utkání Mexiko.
Jihoafrická republika naproti tomu musí bezpodmínečně vyhrát, dva body by jí totiž nejspíš na případný postup ze třetího místa nestačily.
Obě země se v soutěžním utkání potkávají vůbec poprvé. Kdo ho zvládne lépe?