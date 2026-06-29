Z hráčů jsou národní hrdinové, zářil kouč Kanady. A teď si to rozdáme s gigantem

Když se ho reportér po utkání zeptal, co to pro něj znamená, uprostřed odpovědi se musel na chvilku zastavit a vstřebat emoce.
„Nemůžu si pomoct a musím myslet na všechny fanoušky a jak velká je to pro ně událost,“ pokračoval.
Ačkoliv pochází ze Spojených států, za dva roky na lavičce se s kanadskou reprezentací viditelně dost sžil.
Pro Kanadu, jednu z hostitelských zemí, je zatím letošní mistrovství světa pod jeho vedením ve znamení samých poprvé: první bod, první výhra, první postup ze skupiny a teď i první úspěšný vyřazovací souboj.
„Věděli jsme, že to bude místy šílený zápas, protože Jihoafričané rádi hrají do otevřených prostorů a jejich protiútoky umí být nebezpečné. Snažili jsme se být kompaktní a postupně zvyšovat náš tlak i díky střídáním. A čekali jsme, jestli soupeře dokážeme potrestat,“ hodnotil Marsch.
Kanada nehrála kdovíjak přesvědčivě, byla ale herně lepší a měla několik vyložených příležitostí.
V závěru první půle odkopával Modiba balon z brankové čáry, načež zasáhl proti dorážce gólman Williams. Ten ve druhé půli vychytal třeba i nebezpečné zakončení Davida z úhlu a poradil si také s nájezdem Oluwaseyie.
Na střelu Stephena Eustáqia z hranice vápna v úvodu nastavení byl ale krátký.
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JAR - Kanada 0:1, do osmifinále postupuje hostitel. V nastavení rozhodl Eustáquio
„Měli jsme šance a neproměnili jsme je, ale pak vidím, jak míč padá ke Stephenovi a já hlavně doufám, že trefí bránu. A on to pošle takhle parádně rovnou do sítě,“ smál se Marsch.
„Chtěli jsme vyhrát pro všechny Kanaďany. Nepřestávali jsme věřit a pořád jsme se snažili. Byl to krásný gól. Když jsem střílel, měl jsem pocit, že se mnou střílí úplně všichni. Každý té střele dodal trochu síly a nakonec skončila v sítí. Jsem šťastný,“ zářil Eustáqio.
Kanada, která hraje na svém třetím mistrovství, skončila ve skupině druhá za Švýcarskem, kvůli čemuž se musela stěhovat do Spojených států a zápas s Jihoafrickou republikou odehrála v Los Angeles – jako vůbec první hostitelská země nastoupila k utkání mimo domácí půdu.
Nakonec jí to ale příliš neuškodilo.
Kromě postupu jí navíc může těšit, že na posledních 15 minut nastoupil také levý obránce Alphonso Davies, největší hvězda a kapitán týmu, jenž kvůli zranění vynechal celou skupinovou fázi.
„Alphonso má kvalitu a soupeř z něj bude mít respekt. Proto jsem ho tam poslal a teď můžeme zapracovat na jeho fyzičce, aby toho v příštím zápase mohl odehrát ještě víc,“ zdůraznil Marsch.
Příště čeká Kanadu v texaském Houstonu lepší z dvojice Nizozemsko - Maroko.
„Letím do Monterrey, abych ten zápas viděl. Kouknu se, jak oba vypadají, předáme to hráčům a pak budeme připravení si to s jedním z těch gigantů rozdat. Možná to bude Nizozemsko, možná Maroko, ale čeká nás to, co jsem od začátku chtěl. Aby tenhle tým ukázal, že má právo se měřit s těmi nejlepšími. A to uděláme,“ uzavřel Marsch.