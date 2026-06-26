ONLINE: Japonsko - Švédsko, oba týmy mohou pořád skončit na prvním místě

Skupina F je mimořádně vyrovnaná a kromě Tuniska, které je po dvou porážkách ze hry, ji mohou stále vyhrát tři týmy.
Japonsko k tomu potřebuje získat více bodů než Nizozemsko, které hraje právě outsiderem z Tuniska, případně se bodově udržet na jeho úrovni, ale nahnat lepší celkové skóre.
Švédsko má o bod méně než Japonci a Nizozemci, takže je v horší pozici. Bezpodmínečně musí vyhrát a zároveň doufat ve ztrátu Nizozemska, s nímž naposledy padlo vysoko 1:5.
Remíza mu každopádně zajistí postup ze třetího místa, na což by mu mohly stačit i aktuálně tři body, bude však záležet na dalších výsledcích.
Obě země se naposledy utkaly před více než 24 lety v rámci přípravy, zápas skončil výsledkem 1:1.
Z. Suzuki - A. Seko, K. Itakura, H. Ito - J. Sugawara, D. Kamada, A. Tanaka, K. Nakamura - R. Doan, D. Maeda, A. Ueda
J. Zetterström - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson, E. Stroud, Y. Ayari, G. Gudmundsson - A. Elanga, V. Gyökeres, A. Isak
J. Nagatomo, D. Ito, T. Tomijasu, Š. Taniguči, Š. Mačino, K. Goto, K. Ogawa, K. Osako, J. Suzuki, C. Watanabe, K. Sano, D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa
K. Nordfeldt, K. Sema, M. Svanberg, C. Starfelt, J. Karlström, V. Johansson, E. Smith, B. Nygren, H. Ekdal, G. Nilsson, T. Ali, B. Zeneli, H. Johansson, D. Svensson, L. Bergvall