ONLINE: Írán - Nový Zéland, obě země se utkávají poprvé v historii

Kolem účasti Íránu na šampionátu byla dlouho nejistá situace od vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který na konci února zahájily Spojené státy americké a Izrael.
Íránský tým sehraje všechny tři zápasy skupiny v USA, základnu ale má nakonec v Mexiku.
Írán je v posledních dekádách pravidelným účastníkem MS, ze šesti pokusů ale ani jednou nepostoupil ze skupiny. Nový Zéland se představí mezi elitou potřetí, naposledy hrál na šampionátu v roce 2010.
V generálce Írán porazil Mali 2:0, Nový Zéland pro změnu podlehl 0:1 Anglii.
Ve skupině jsou s nimi ještě Egypt a Belgie.
A. Baíranvánd - R. Rezáíján, A. Nemati, Š. Chalílzadé, M. Mohammadí - Á. Júsefi, S. Ghoddos, S. Ezatolahí, M. Mohebí - Š. Moghánlú, M. Taremí
M. Crocombe - T. Payne, F. Surman, M. Boxall, L. Cacace - J. Bell, M. Stamenic, C. McCowatt, S. Singh, E. Just - C. Wood
P. Níazmánd, H. Kanaaní, D. Eckert, M. Torabí, R. Češmí, E. Hadžsáfí, A. Džahánbachš, M. Ghájedí, D. Írí, H. Hossejní, S. Hardání, M. Ghorbání, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé
R. Thomas, M. Woud, T. Smith, J. Randall, L. Bayliss, F. de Vries, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, T. Bindon, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker