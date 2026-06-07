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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Komplikace na letišti. Iráckého útočníka vyslýchali, fotografa do Ameriky nepustili

Autor:
  11:04
Hned co přiletěli do Spojených států před nadcházejícím mistrovstvím světa, už řešili komplikace. Útočníka irácké fotbalové reprezentace Ajmena Husejna na letišti vyslýchali sedm hodin, fotografa národního týmu dokonce ještě o tři hodiny déle.
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Útočník Iráku Ajmen Husejn před finále baráže o mistrovství světa proti Bolívii. | foto: Reuters

S informací přišla agentura Reuters s odkazem na jednoho z členů Iráckého olympijského výboru, jenž je v kontaktu s mužstvem i celou fotbalovou asociací.

Ta se zatím k incidentu oficiálně nevyjádřila.

Podle zdroje Reuters musel Husejn imigračnímu úřadu a bezpečnostním složkám mimo jiné odevzdat telefon ke kontrole. Do země ho nicméně pustili.

„Fotograf národního týmu Talal Salah pak byl zadržen na více než 10 hodin, také mu kontrolovali telefon a nakonec mu vstup do Spojených států neumožnili,“ doplnila agentura Reuters.

Irácká zpravodajská agentura následně získala vyjádření od iráckého velvyslanectví ve Spojených státech.

„To uvedlo, že členové delegace bez problémů vstoupili do země s výjimkou dvou jedinců, kteří byli podrobeni dalším kontrolám imigračních úřadů. Doplnilo, že celou situaci podrobně sledovalo a vyžádalo si podrobnosti těchto kontrol, aby urychlilo jejich průběh. Z důvodů spojených s imigračními postupy a předpisy jednoho z nich do země nepustili,“ informuje.

Íránští fotbalisté obdrželi víza ke vstupu do USA, některým funkcionářům byla zamítnuta

Problémy před startem šampionátu řešil také sousední Írán, jehož účast bylo dlouho nejistá kvůli válce s USA.

Hráči sice deset dnů před prvním zápasem obdrželi víza ke vstupu do Spojených států amerických, některým funkcionářům ale byla zamítnuta. „Posunuli jste svévolné a diskriminační chování k íránskému týmu na novou úroveň,“ kritizovalo íránské velvyslanectví v Turecku, kde se fotbalisté dosud připravovali.

Ale zpátky k Iráku. Ten se na mistrovství světa vrací po 40 letech a právě vyslýchaný Husejn na tom má zásadní podíl – ve finále baráže s Bolívií (2:1) totiž vstřelil vítězný gól.

Útočník Iráku Ajmen Husejn slaví gól ve finále baráže o mistrovství světa proti Bolívii.

Mužstvo, za něj nastupuje také plzeňský krajní bek čí křídelník Merchas Doski, čeká na závěrečném turnaji náročná skupina I, v níž postupně vyzve Norsko, Francii a Senegal.

V rámci příprav zatím porazil Andorru a uhrál remízu se Španělskem, týden před vstupem do turnaje se ještě v generálce utká s Venezuelou.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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