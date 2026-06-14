Jsem hrdý, řekl kouč Haiti i přes prohru. Zaujali mě víc než Skotové, chválil Zlatan

Haiti je na šampionátu poprvé od roku 1974 a podle žebříčku FIFA je druhým nejslabším mužstvem na turnaji po Novém Zélandu.
Ale na hřišti to tak úplně nevypadalo.
„Podle mě hráli lépe než Skotové, zaujali mě rozhodně víc,“ pochválil je i legendární švédský útočník Zlatan Ibrahimovič.
„Víme, v jaké pozici jsme sem dorazili, ale bereme to jako výzvu. O to víc nás frustruje, že jsme nebyli daleko od dobrého výsledku,“ pokračoval Migne.
Ví, že zápas se Skotskem byl pro Haiti papírově nejreálnější nadějí na body. V rámci skupiny C je totiž ještě čeká Brazílie a Maroko, tedy výrazně náročnější soupeři.
„V našem případě to není nikdy jednoduché. Víme, že pokud se máme kvalifikovat dál, bude to náročné a možná rozhodnou až poslední minuty třetího zápasu,“ pokračoval Migne. „Musíme navázat na náš herní projev, protože ten opravdu nebyl špatný a měli jsme tam několik zajímavých pasáží.“
Naopak Skotové mají nakročeno do vyřazovací fáze. I tři body by jim mohly stačit na postup ze třetího místa, byť úplnou jistotu pochopitelně ještě nemají.
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Haiti - Skotsko 0:1, McGinn hrdinou favorita, fotbalový trpaslík ale kladl odpor
„Příští dva zápasy budou náročné, čekají nás dva skvělé týmy. Ale samozřejmě už nebudeme pod takovým tlakem,“ potvrdil skotský trenér Clarke.
„Ale Haiti hrálo opravdu dobře, také to byl těžký zápas,“ zdůraznil záložník McGinn. „Mohli jsme my hrát lépe? Asi jo. Ale hlavní byla výhra a tu máme.“
Právě jeho gól z 28. minuty po několika odrazech a zmatcích ve vápně nakonec utkání rozhodl. „Už jsem dal určitě hezčí, ale koho to zajímá!“ pronesl před novináři.
„Před zápasem jsem klukům říkal, že už bychom mohli konečně vyhrát. Ale fanoušci nakonec asi měli docela nervy,“ smál Clarke.
Skotové jsou na šampionátu poprvé od roku 1998, na výhru čekali dokonce ještě o osm let déle – v roce 1990 porazili Švédy 2:1, pak jeden turnaj vynechali a při poslední účasti dvakrát prohráli a jednou remizovali.
„Jako země jsme si toho hodně vytrpěli, minimálně jedna generace o něco podobného přišla. Ale jsem hrdý. Když jsem viděl záběry, jak nám doma všichni fandili, hlavně děti, měl jsem obrovskou radost. Snad se probudí se stejnou hrdostí jako já,“ uzavřel.