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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jsem hrdý, řekl kouč Haiti i přes prohru. Zaujali mě víc než Skotové, chválil Zlatan

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  10:23
Na mistrovství světa se představili poprvé od roku 1974 a nevedli si vůbec špatně. Favorizovaného evropského soupeře několikrát zatlačili, ale gól nakonec nedali a se Skotskem prohráli 0:1. „Samozřejmě chcete vyhrávat, ale jsem na kluky hrdý, hráli pěkný fotbal,“ pochvaloval si kouč fotbalistů Haiti Sebastien Migne.
Zklamaní fotbalisté Hait po porážce se Skotskem.

Zklamaní fotbalisté Hait po porážce se Skotskem. | foto: AP

Frantzdy Pierrot (Haiti) padá po souboji s Jackem Hendrym (Skotsko).
Skotský záložník John McGinn slaví svou branku proti Haiti.
Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.
Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.
23 fotografií

Haiti je na šampionátu poprvé od roku 1974 a podle žebříčku FIFA je druhým nejslabším mužstvem na turnaji po Novém Zélandu.

Ale na hřišti to tak úplně nevypadalo.

„Podle mě hráli lépe než Skotové, zaujali mě rozhodně víc,“ pochválil je i legendární švédský útočník Zlatan Ibrahimovič.

„Víme, v jaké pozici jsme sem dorazili, ale bereme to jako výzvu. O to víc nás frustruje, že jsme nebyli daleko od dobrého výsledku,“ pokračoval Migne.

Smutný Ricardo Ade vstřebává porážku Haiti proti Skotsku.

Ví, že zápas se Skotskem byl pro Haiti papírově nejreálnější nadějí na body. V rámci skupiny C je totiž ještě čeká Brazílie a Maroko, tedy výrazně náročnější soupeři.

„V našem případě to není nikdy jednoduché. Víme, že pokud se máme kvalifikovat dál, bude to náročné a možná rozhodnou až poslední minuty třetího zápasu,“ pokračoval Migne. „Musíme navázat na náš herní projev, protože ten opravdu nebyl špatný a měli jsme tam několik zajímavých pasáží.“

Naopak Skotové mají nakročeno do vyřazovací fáze. I tři body by jim mohly stačit na postup ze třetího místa, byť úplnou jistotu pochopitelně ještě nemají.

Haiti - Skotsko 0:1, McGinn hrdinou favorita, fotbalový trpaslík ale kladl odpor

„Příští dva zápasy budou náročné, čekají nás dva skvělé týmy. Ale samozřejmě už nebudeme pod takovým tlakem,“ potvrdil skotský trenér Clarke.

„Ale Haiti hrálo opravdu dobře, také to byl těžký zápas,“ zdůraznil záložník McGinn. „Mohli jsme my hrát lépe? Asi jo. Ale hlavní byla výhra a tu máme.“

Právě jeho gól z 28. minuty po několika odrazech a zmatcích ve vápně nakonec utkání rozhodl. „Už jsem dal určitě hezčí, ale koho to zajímá!“ pronesl před novináři.

Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.
Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.

„Před zápasem jsem klukům říkal, že už bychom mohli konečně vyhrát. Ale fanoušci nakonec asi měli docela nervy,“ smál Clarke.

Skotové jsou na šampionátu poprvé od roku 1998, na výhru čekali dokonce ještě o osm let déle – v roce 1990 porazili Švédy 2:1, pak jeden turnaj vynechali a při poslední účasti dvakrát prohráli a jednou remizovali.

„Jako země jsme si toho hodně vytrpěli, minimálně jedna generace o něco podobného přišla. Ale jsem hrdý. Když jsem viděl záběry, jak nám doma všichni fandili, hlavně děti, měl jsem obrovskou radost. Snad se probudí se stejnou hrdostí jako já,“ uzavřel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

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Skupina H

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina C

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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