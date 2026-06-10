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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Bienvenidos! Češi? A Procházku znáte? V Guadalajaře je i Masarykův obchoďák

Jiří Čihák
David Čermák
,
  21:18
Od našich zpravodajů z Mexika - Vstoupíte do letištní haly a praští vás do očí barevně polepené sloupy s emblémy šampionátu. Hned se vás ujme armáda dobrovolníků, kteří neumí anglicky, ale rukama nohama vysvětlují, jak nenaletět vykutáleným taxikářům.
Policista dohlíží na FIFA Fan Fest v Guadalajarě.

Policista dohlíží na FIFA Fan Fest v Guadalajarě. | foto: Profimedia.cz

Na procházce Guadalajarou.
Na procházce Guadalajarou.
Na procházce Guadalajarou.
Na procházce Guadalajarou.
6 fotografií

A po cestě skrz víc než milionové město na vás na každém rohu vykoukne fotbalový billboard.

Zatímco v Dallasu jste museli hledat, v Guadalajaře je fotbal všude. Třeba i v reklamě na pneumatiky, kde se černé gumové kolo mění v nasvícený stadion.

Je znát, že právě tady, v Mexiku, to vypukne. Těšíte se?

Mistrovství světa startuje.

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A hned i pro český tým, který proti Jižní Koreji půjde do akce v pátek nad ránem. Budík si nařiďte na půl čtvrtou, ať se před výkopem stihnete aspoň půl hodiny rozkoukat. Zvlášť, pokud se předtím chystáte sledovat zahajovací utkání: až v devět večer českého času domácí tým rozjede turnaj zápasem s Jihoafrickou republikou, Mexico City bude vzhůru nohama.

V 500 kilometrů vzdálené Guadalajaře vás během chvilky překvapí pár českých stop. Na letišti si zvykáte na všudypřítomný chaos a hledáte stanoviště Uberu, radíte se s prvním kolemjdoucím Mexičanem a...

„Z Česka že jste? Páni, znáte Jiržiho Procházku?“ rozzáří se oči Carlosovi, usměvavému vlasáči, který vypadá trochu jako indián z kmene Apačů a láskyplně drží za ruku přítelkyni. „Mám rád MMA a Procházkovi moc fandím. Líbí se mi způsob, jakým bojuje, ale hlavně to, jak přemýšlí. Když si oholil hlavu, aby podpořil holčičku s leukemií, a ještě poslal peníze na boj proti rakovině, získal si mě. Skvělý člověk.“

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V zastrčeném baru, kde si můžete na trenažéru vyzkoušet baseballový odpal, se vás zase chlapík za pultem hned zeptá: „Nejste Češi? Já si to myslel. Praha je krásná. Dáte si coronu nebo čerstvou limonádu?“

V Guadalajaře najdete i českou kavárnu, obchodní centrum pojmenované po prezidentu Masarykovi, a aby toho nebylo málo, ze střechy obchodu s alkoholem u rušného kruhového objezdu visí kromě pěti dalších i česká vlajka. „Kvůli mistrovství. Mundial,“ vysvětlí prodavačka. „Bienvenidos!“

Ne všude je v Guadalajaře tak bezpečno, zvlášť v chudinských favelách radši opatrně, stejně jako na silnicích. Co chvíli kolem vás projede oprýskané auto, které vrže, škrundá a hrká, až se divíte, že se na místě nerozsype. Nebo ďábelskou rychlostí prosviští autobus: limity zjevně řeší málokdo. Místní vás ujistí, že Guadalajara je „nejmexičtější z mexických měst“ a že fotbalem žije ve dne v noci.

V příštích týdnech to bude platit dvojnásob.

Je jisté, že se rozjíždí turnaj, jaký svět ještě neviděl. Největší, nejdražší, nejvýdělečnější. A podle událostí posledních dnů se sluší dodat, že taky nejproblémovější. Zatímco Mexiko přijímá hosty vřele, Američané k nim přistupují velmi podezíravě. Iráckého útočníka Husajna vyslýchali sedm hodin na letišti, somálského rozhodčího Artana, jenž měl řídit právě úvodní český zápas v Guadalajaře, dokonce do země vůbec nevpustili.

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Drsným kontrolám podrobili fotbalisty Uzbekistánu či Senegalu. A to ještě do Spojených států nepřiletěla reprezentace Íránu, která kvůli problémům s vízy na poslední chvíli přesunula základnu do Mexika, ale první zápas ji čeká zkraje příštího týdne v Los Angeles.

Žádný novodobý šampionát takové problémy nepamatuje: vždyť jednou ze smluvních podmínek FIFA pro udělení pořadatelství je právě zajištění volného vstupu a pohybu všech účastníků.

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Mimochodem, dál se řeší předražené vstupenky a nevyprodané zápasy, strašákem je i počasí, naposledy kvůli tropické bouři Boris, která těsně před začátkem úvodních zápasů zasáhla jihozápadní pobřeží Mexika. Připravte se, že některá utkání mohou na několik hodin přerušit blesky a že tempo v úmorném horku zdaleka nemusí být špičkové. Někteří trenéři dokonce zvažují, že náhradníky nechají hlavně během odpoledních zápasů v klimatizovaných kabinách.

Začíná mistrovství plné otázek.

Ta první zní: Jak se Češi srovnají s nadmořskou výškou a jak moc stihli prokouknout asijského soupeře?

Jde se na věc. Vamos!

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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