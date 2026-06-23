Mora dosud nastoupil na necelou půlhodinu v utkání s Jihoafrickou republikou, proti Jižní Koreji pak šanci nedostal.
Po dvou výhrách má ale Mexiko jisté první místo, a tak se očekává, že nechá před vyřazovací fází odpočívat opory a šanci dostanou náhradníci.
Mimo jiné by to mohlo znamenat, že si zachytá legendární a brzy jedenačtyřicetiletý Guillermo Ochoa, jenž po šampionátu ukončí kariéru. Na trávníku by se tak mohl potkat třetí nejstarší hráč letošního turnaje s tím nejmladším.
Osmnáctiny oslaví Mora v říjnu a v historických tabulkách nejmladších hráčů šampionátů mu patří šesté místo, o pět dnů za Brazilcem Pelém.
„Mám obrovskou radost, že jsem mohl debutovat na mistrovství světa. Cítil jsem se dobře a ty minuty jsem si užil,“ říkal po zápase s Jihoafrickou republikou.
Fanoušky okamžitě zaujal.
Působil jistě, zvládal udržet balony i proti přesile často tří nebo čtyř jihoafrických fotbalistů, jimž se vždy elegantně vysmýkl, a k tomu přesně rozehrával. Nakonec stihl čtrnáct přihrávek se stoprocentní úspěšností, což dokázal jako teprve třetí teenager (z těch, kteří měli alespoň 10 přihrávek) na mistrovství světa minimálně od roku 1966, kdy se veškeré statistiky podrobně monitorují.
„Mora, Mora, Mora,“ ozývalo se z tribun zaplněného Aztéckého stadionu, když naskočil do hry.
Že se nejspíš rodí nová fotbalová hvězda, je jasné už pár let.
S fotbalem Mora začal v mexické Tijuaně, za jejíž áčko debutoval v létě 2024. Ještě před šestnáctými narozeninami si připsal premiérovou asistenci i poté první gól – v obou případech jako vůbec nejmladší hráč tamní nejvyšší soutěže.
„Doufám, že má před sebou úspěšnou kariéru,“ říkal tehdy jeho trenér Juan Carlos Osorio.
175 centimetrů vysoký Mora se nejčastěji pohybuje na levé straně hřiště a mnohdy plní v podstatě roli křídelního hráče. Pravidelně si však míč navádí do středu pole, odkud pak zakládá akce svého týmu.
|
Píše o kartelech, fandí fotbalu. Čech z Mexika: Okradla mě policie, ale jsem tu rád
Během dvou a půl let, konkrétně od května 2022 do ledna 2025, se vypracoval z mexické reprezentace do 15 let až do áčka. Nejprve však debutoval v neoficiálním přátelském utkání proti týmu SC Internacional, a tak je všude ve statistikách vedené až datum 28. června, kdy nastoupil k utkání Zlatého poháru se Saúdskou Arábií.
Ve finále pak pomohl k výhře 2:1 nad Spojenými státy a o necelý rok později už sbírá zkušenosti na mistrovství světa.
Nepřekvapí, že se o něj zajímají ty největší kluby světa v čele s Realem Madrid či Manchesterem City. Mora nicméně den před startem šampionátu podepsal v Tijuaně novou tříletou smlouvu, takže pokud navzdory tomu v létě odejde, nebude to levné.
„Jednou se určitě prosadí v Evropě. Je dost možné, že už po mistrovství světa,“ tušil před rokem šéf akademie v Tijuaně Ignacio Ruvalcaba.
„Ale tohle teď vůbec neřeším. Vždycky když se o mně něco podobného povídá, snažím se soustředit hlavně sám na sebe a užívat si fotbal. To je pro mě hlavní, abych se na hřišti bavil,“ reagoval nicméně Mora na dotazy novinářů během turnaje. „Doufám, že takový zůstanu. Chci pravidelně ukazovat co umím a udělám všechno proto, aby Mexiko bylo úspěšné, víc neřeším.“
Ve skupině Mexiko úspěšné bude bez ohledu na výsledek s českou reprezentaci. Té naproti tomu jde o všechno. Musí vyhrát, jelikož s bodem za remízu by šance na případný postup ze třetího místa byla mizivá.
I proto není příliš pravděpodobné, že by si Koubek troufl nasadit Sochůrka, aby se dva nejmladší hráči turnaje potkali tváří v tvář.
Mora by ale minimálně z lavičky nastoupit měl. Co předvede?