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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Umí se snad teleportovat? Infantino lítá napříč Amerikou, stíhá dva zápasy denně

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  14:50
Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem.

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem. | foto: Reuters

Kde se všude objevil prezident FIFA během skupinové fáze. Často stíhal dva...
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32 fotografií
Také si říkáte, jak je možné, že ho kamery zabírají v hledišti skoro na každém utkání fotbalového mistrovství světa? Ne, šéf FIFA Gianni Infantino se nenaučil teleportovat. Jenom má k dispozici soukromý tryskáč, který neváhá den co den používat.

Nedivte se proto, když ho během jednoho hracího dne uvidíte na dvou stadionech, které jsou od sebe vzdálené klidně stovky kilometrů. Jen ve skupinové fázi tohle zopakoval několikrát.

Směle plánuje navštívit každý den alespoň dva zápasy, což díky soukromému tryskáči, který mu zajistily katarské aerolinky, většinou možné je – naposledy ve čtvrtek večer (středoevropského času) sledoval zápas Španělska s Rakouskem v Los Angeles, aby o pár hodin později byl na tribunách stadionu ve Vancouveru při utkání Švýcarska s Rakouskem.

Datové oddělení veřejnoprávní BBC po skončení skupinové fáze pečlivě zmapovalo všechny Infantinovy cesty.

Výsledek?

Kam létal Infantinův tryskáč? Mapa všech přeletů od BBC.

Sedmadvacet letů, některé z nich klidně čtyři tisíce kilometrů dlouhé.

FIFA sice oficiálně zmíněná data nepotvrdila, vycházejí ale z tras Infantinova soukromého tryskáče na veřejně dostupném serveru Flightradar24, jenž uchovává letecká data, a z fotografií na stadionech.

Tak třeba: nejdelší trasu zažil prezident FIFA už 15. června, když se vydal z Miami do Seattlu (4 tisíce kilometrů), aby zhlédl utkání Belgie s Egyptem. Poté se přesunul na jih do Los Angeles (1 545 kilometrů) na zápas Íránu s Novým Zélandem.

Tryskáč samotný letěl nejdále 26. června, kdy se vydal postupně z Miami přes Dallas až do Seattlu a zpět (přes 8 500 kilometrů).

Kolik kilometrů nalétal Infantinův soukromý tryskáč během skupinové fáze mistrovství světa podle dnů? Nejvíc 26., ale značnou část trasy bez Infantina na palubě.

Dohromady jen během skupinové fáze nalétal stroj (ne nutně s Infantinem na palubě) 50 122 kilometrů a ve vzduchu strávil dobrých 66 hodin.

Před čtyřmi lety v Kataru byl Infantino na většině zápasů, tam to však nebyl zvlášť velký problém, jelikož se všechny hrály v hlavním městě Daúhá a stadiony dělilo maximálně několik desítek kilometrů. Jenže teď je situace zcela opačná.

A tak se pochopitelně množí dotazy, zda si nedopřává příliš velký luxus.

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Zvlášť v době, kdy se víc než kdy dřív řeší téma klimatických změn a jaký vliv na ně třeba právě letadla mají.

Už před startem samotného šampionátu Forbes upozorňoval, že letošní ročník bude zdaleka nejhorší z hlediska uhlíkové stopy, přičemž z velké části vinu ponesou právě letadla.

A nelze se divit – týmů je osmačtyřicet, tedy víc než kdy dřív, a každý z nich hraje své skupinové zápasy na vícero stadionech, které často nejsou zrovna kousek od sebe. A do toho několikrát denně přes kontinent lítá také Infantino. Za sedmnáct dní skupinové fáze navštívil hned 24 zápasů.

Kde se všude objevil prezident FIFA během skupinové fáze. Často stíhal dva zápasy denně.

„Opakovaně zdůrazňujeme, že mám přísná pravidla pro lety funkcionářů. Prezident FIFA se svými kolegy cestuje pravidelně, nejenom v souvislosti s mistrovstvím světa. Někdy se jedná o lety veřejnými aerolinkami, jindy soukromými letadly. Záleží, co je v dané chvíli výhodnější. Veškeré náhrady hradí FIFA,“ vysvětlila organizace pro server The Athletic.

Anonymní zdroj pak doplnil, že Infantinova přítomnost na utkáních je podle FIFA naprosto klíčová.

Ale za jakou cenu?

Podle odhadů BBC vyprodukoval za čtrnáct dnů tolik emisí oxidu uhličitého jako průměrných 78 lidí za rok.

Celá situace je o to absurdnější, že FIFA pravidelně lobuje za šetrnost vůči klimatu.

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„Změna klimatu má dopad na životní prostředí, biodiverzitu, ale i zdraví jednotlivců. Fotbal není vůči těmto změnám imunní a vnímá, že se ho dotýkají na různých úrovní,“ hlásil Infantino v listopadu 2021.

„Po mém zvolení do funkce prezidenta v roce 2016 se FIFA stala první mezinárodní sportovní organizací, která se připojila ke kampani OSN ‚Klimatická neutralita nyní‘ a zavázala se měřit, snižovat a kompenzovat emise skleníkových plynů spojené s mistrovstvími světa ve fotbale,“ přesvědčoval.

A před letošním turnajem ještě zdůrazňoval: „Ať už mluvíme o klimatu, lidských právech, nemocích či postiženích, jsme připravení sehrát svou roli a pomoct.“

Jenže to se úplně nedaří.

„Už takhle jsou na šampionátu problémem extrémní vedra, pro hráče i fanoušky. Když si pak funkcionáři denně lítají soukromými tryskáči, nevypadá to, že si FIFA uvědomuje ať už příčinu nebo svou zodpovědnost v problematice klimatické změny,“ kritizoval John Hocevar, šéf amerického programu organizace Greenpeace.

Ale není pravděpodobné, že by se v průběhu turnaje cokoliv změnilo.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Švýcarsko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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