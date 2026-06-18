ONLINE: Ghana - Panama, vzájemný zápas je pro oba týmy ve skupině klíčový

Ghanu a Panamu ve skupině L doplňují Anglie a Chorvatsko, takže teď mají zdaleka největší šanci na body.
Africkému týmu patří 73. místo v žebříčku FIFA. Portugalský trenér Carlos Queiroz dostal za úkol dovést Ghanu do vyřazovací fáze poprvé od čtvrtfinále v roce 2010. O první zápas přijde záložník Thomas Partey, jenž nedostal kanadské vízum.
Panama hrála na MS zatím jen v roce 2018 a po třech tehdejších porážkách bude usilovat o své první vítězství na finálovém turnaji.
Pod vedením dánského kouče Thomase Christiansena se na světovém žebříčku posunula až na současné 34. místo. V generálce remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.