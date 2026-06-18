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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Ghana - Panama, vzájemný zápas je pro oba týmy ve skupině klíčový

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Lze očekávat, že vzájemný zápas bude pro oba stěžejní s ohledem na postupové naděje. Fotbalisté Ghany vstupují do mistrovství světa zápasem s Panamou, výkop má v 1.00 středoevropského času a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mohammed Kudus z Ghany slaví svůj gól proti Egyptu. | foto: AP

Ghanu a Panamu ve skupině L doplňují Anglie a Chorvatsko, takže teď mají zdaleka největší šanci na body.

Africkému týmu patří 73. místo v žebříčku FIFA. Portugalský trenér Carlos Queiroz dostal za úkol dovést Ghanu do vyřazovací fáze poprvé od čtvrtfinále v roce 2010. O první zápas přijde záložník Thomas Partey, jenž nedostal kanadské vízum.

Panama hrála na MS zatím jen v roce 2018 a po třech tehdejších porážkách bude usilovat o své první vítězství na finálovém turnaji.

Pod vedením dánského kouče Thomase Christiansena se na světovém žebříčku posunula až na současné 34. místo. V generálce remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.

MS ve fotbale 2026
18. 6. 2026 1:00
Ghana : Panama
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
2. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
3. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
4. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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