Fotbal má spojovat, reaguje Yamal na rasistické výroky. Svou produktivitu neřeší

Někdejší španělský premiér Mariano Rajoy ve svém sloupku v deníku El Debate napsal: „Francouzi mají špičkový tým, ale nemají v něm Francouze.“
Za což pochopitelně schytal kritiku.
A dotazům na tohle téma se nevyhnuli ani samotní hráči.
„Francouzský národní tým má fotbalisty různých původů, což platí o celé zemi. Jsme jedna velká skupina, která drží pohromadě a to je to hlavní,“ říkal třeba záložník Warren Zaire-Emery.
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„Francie a Španělsko jsou krásnou ukázkou integrace. O tom by měl fotbal být, o spojování lidí. Víc se k tomu vyjadřovat nechci,“ pokračoval Yamal, jenž má sám otce z Maroka a matku z Rovníkové Guiney.
A počítá se s tím, že právě on může být pro Španělsko v semifinálové bitvě klíčový, byť aktuální šampionát mu zatím tolik nevychází.
Jedinou branku dal při výhře 4:0 nad Saúdskou Arábií ve skupině, jinak není tak produktivní, jak se čekalo. Naposledy proti Belgii se ale do několika šancí dostal, jen ho pokaždé vychytal gólman Courtois.
„Každý turnaj je jiný. Neřeším, že jsem dal jenom jeden gól. Hlavní je, že vítězíme, což snad vydrží,“ pravil.
„Říkal jsem mu, ať si s tím neláme hlavu a ať si turnaj především užívá. Jsem si jistý, že jeho velký den tady na mistrovství přijde. Doufám, že to bude proti Francii. A když ne, tak snad ve finále, pokud se tam dostaneme,“ mrknul trenér Luis de la Fuente.
Španělé až ve čtvrtfinále proti Belgii poprvé inkasovali, teď je ale čeká souboj s druhým nejlepším útokem na turnaji – Francouzi dali zatím šestnáct gólů, víc má jen Argentina (17), která ale už dvakrát hrála prodloužení.
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„Detailně jsme je analyzovali. Mají výborné hráče, ale to my také. Klíčové bude držet se našeho herního stylu a nedovolit jim využít své největší zbraně. Zkrátka jak to ve fotbale bývá vždycky,“ usmál se De la Fuente.
„Bude to skvělý zápas. Zápas, ve který všichni doufali. Oba týmy budou útočit i bránit a čekám, že to bude mimořádně těsné,“ pronesl Yamal, jenž den před utkáním oslavil své devatenácté narozeniny.
Nadělí si výhru a postup do finále?