Že zápas odřídí Argentinci? Věřím jim, oni proti nám nenastoupí, říká kouč Francie

Konkrétně se jedná o Facunda Tella, kterému budou na čarách asistovat Juan Pablo Belatti a Gabriel Chade. Což mezi fanoušky vyvolalo horlivé diskuse.
Přece jenom, obě země na sebe mohou klidně podruhé v řadě znovu narazit ve finále a právě Francie je aktuálně považována za největšího favorita celého turnaje. A tedy zemi, která má potenciálně největší šanci překazit argentinský sen o obhajobě.
„Musíme si s tím poradit. Sudím stoprocentně věřím. Naším soupeřem bude Maroko, ne rozhodčí,“ odmítal se nicméně trenér Didier Deschamps pouštět do jakýchkoliv kontroverzí.
„Od posledního finále tam panuje určitá hořkost, ale to k fotbalu patří. Pokud FIFA rozhodčí k zápasu nasadila, je to proto, že jsou na tuhle úroveň připravení,“ navázal v podobném duchu náhradní brankář Robin Risser.
S novináři mluvili před čtvrtečním soubojem o semifinále proti Maroku (výkop ve 22.00).
Téma rozhodčích ožilo zejména po událostech v posledním zápase Francie, kde uzbecký sudí Tantašev promíjel Paraguaycům zákeřné fauly, neuděloval jim žluté karty a nechal zápas sklouznout v podstatě do války, což vyústilo v několik strkanic v závěru utkání.
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„Jestli si máme ušpinit ruce, uděláme to. Umíme hrát nehezký fotbal. Mysleli si, že přijdeme v oblecích, ale my si to s nimi rozdali,“ pochvaloval si po zápase Kylian Mbappé, jenž pak čelil rasistickým nadávkám od paraguayské senátorky.
Ale Francouzi by určitě radši, kdyby se proti Maroku podobný průběh neopakoval.
„Doufejme, že naši rozhodčí budou stejně dobří jako byl pan Letexier,“ doplnil Deschamps a připomněl utkání Argentiny s Egyptem, které pro změnu řídil Francouz.
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Ten pak také čelil kritice, nikoliv však od Argentinců, ale od Egypťanů, kteří mu vyčítali, že úřadujícím mistrům světa nadržoval. Egyptská fotbalová asociace pak dokonce podala oficiální stížnost.
Vyvolá podobné diskuse zápas Francie s Marokem?