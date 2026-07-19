ONLINE: Španělsko - Argentina, velké finále, obhájci hrají proti mistrům Evropy

Španělé jsou ve finále poprvé od roku 2010, kdy si připsali svůj zatím jediný triumf na mistrovství světa.
Naproti tomu Argentina kromě obhajoby, která se mimochodem povedla naposledy Brazílii v roce 1962, usiluje o svůj celkově čtvrtý titul.
Oba týmy dosud na turnaji neprohrály, Španělé navíc inkasovali pouze jednu branku. Ve vyřazovací fázi postupně přešli přes Rakousko (3:0), Portugalsko (1:0), Belgii (2:1) a Francii (2:0).
Argentinská cesta byla o poznání dramatičtější. Kapverdy zdolala 3:2 v prodloužení, Egypt stejným výsledkem po obratu v závěru základní hrací doby, Švýcarsko porazila 3:1 po prodloužení a naposledy otáčela proti Anglii (2:1).
Nadále ji táhne devětatřicetiletý Lionel Messi, jenž má na turnaji osm gólů a čtyři asistence.
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Finálový střet rozdílných planet. Zvítězí superman, či nenápadná antihvězda?
Oba finalisté se pyšní dlouhými úspěšnými sériemi. Španělsko v základní době 37 zápasů po sobě neprohrálo, čímž vyrovnalo evropský rekord Itálie. Argentina zvítězila čtrnáctkrát za sebou a padla v jediném z posledních 22 duelů.
Na světovém šampionátu se tito soupeři dosud utkali jen před 60 lety, kdy Argentina ve skupině zvítězila 2:1. Zbylých 13 vzájemných zápasů bylo přípravných.
Obě země na sebe mimochodem měly narazit letos v březnu v takzvané Finalissimě, tedy zápase mistrů světa s evropskými šampiony, ale utkání bylo nakonec zrušeno.