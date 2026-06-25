ONLINE: Ekvádor - Německo, Jihoameričané potřebují s favoritem vyhrát

Ekvádor má aktuálně jeden bod a ztrácí dva na Pobřeží slonoviny, s nímž navíc prohrál vzájemný zápas. Aby ho přeskočil, musí tedy vyhrát a doufat, že africká země prohraje s Curacaem.
Pak by Ekvádor skončil takřka jistě druhý, jelikož není pravděpodobné, že by Curacao zvládlo nahnat výrazné záporné skóre. I když ale Pobřeží slonoviny získá alespoň bod, výhra by Ekvádoru zajistila postup přes tabulku třetích týmů – remíza ho naopak takřka jistě pošle domů.
Německo je sice papírovým favoritem, k utkání ale nastupuje s jistotou postupu i prvního místa.
S Ekvádorem bude na mistrovství světa hrát po dvaceti letech, v roce 2006 ho porazilo ve skupině 3:0, dva góly tehdy dával Klose.
H. Galíndez - P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordóñez, A. Franco - N. Angulo, M. Caicedo, P. Vite, J. Yeboah - E. Valencia, G. Plata
M. Neuer - J. Kimmich, A. Rüdiger, J. Tah, D. Raum - F. Nmecha, A. Pavlovič, L. Sané, J. Musiala, F. Wirtz - K. Havertz
K. Rodríguez, P. Estupiňán, Á. Preciado, J. Porozo, F. Torres, J. Caicedo, M. Ramírez, J. Alcívar, G. Valle, A. Valencia, D. Castillo, A. Minda, J. Arévalo, K. Páez, Y. Medina
A. Stiller, P. Gross, M. Thiaw, D. Undav, J. Leweling, N. Woltemade, M. Beier, L. Goretzka, W. Anton, N. Amiri, O. Baumann, A. Nübel, A. Ouédraogo