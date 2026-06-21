Možná mi postaví sochu, smál se brankář Curacaa. Zesnulému parťákovi poslal vzkaz

Jistě, obrat Ekvádor není až taková senzace jako obrat mistry světa z roku 2010.
Ale věřte, že to je to poslední, co aktuálně na ostrově v Karibském moři řeší. Zvlášť když v prvním zápase schytali debakl 1:7 od Německa, což je zatím nejvyšší porážka na probíhajícím turnaji.
Po zápase Room vytáhl tričko s fotkou svého někdejšího náhradníka Jarzinha Pietera, který zemřel v roce 2019 na zástavu srdce před utkáním s Haiti. „To je pro tebe. S láskou, Curacao,“ hlásal nápis.
A pak už se Room běžel radovat se spoluhráči. Sám má na historickém bodu velkou zásluhu.
Sedmatřicetiletý gólman, mimochodem o tři roky mladší než v úvodu zmíněný Vozinha, si připsal těžko uvěřitelných 15 zákroků. Pro srovnání – Vozinha jich proti Španělsku potřeboval pouhých sedm.
„Pořád se snažím zpracovat, co se právě stalo,“ říkal Room, zatímco potěžkával v ruce trofej pro hráče utkání. „Byl to určitě můj životní zápas, skoro perfektní. Už jsem jednou na Zlatém poháru chytil patnáct střel Hondurasu, ale mistrovství světa je vyšší úroveň.“
Jen jeden zákrok mu chyběl k tomu, aby překonal historické maximum šampionátu. Rekord drží brankář Spojených států Tim Howard, jenž v roce 2014 na šampionátu v Brazílii v osmifinále proti Belgii chytil osm střel letících mezi tři tyče.
„Během zápasu jsem na to vůbec nemyslel, ale teď můžu říct, že mě to trošku mrzí. Ale Tim určitě trošku znervózněl,“ usmíval se.
Sluší se však dodat, že Howard měl tehdy k dispozici i prodloužení, takže Roomovi patří alespoň rekord v rámci 90 minutového utkání.
„Ve fotbale se občas dějí věci, které si nedokážete vysvětlit. Chtěli jsme vyhrát, ale nevyšlo to,“ kroutil hlavou kouč Ekvádoru Sebastián Beccacece.
„Věděl jsem, že to bude náročné. Všechno odstartoval první zákrok,“ připomněl Room, jak vychytal sólo Ennera Valencii. „Nabudil tým a mně dodal sebevědomí. Ale nebylo to jen o mně.“
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Ekvádor - Curacao 0:0, historický bod pro nováčka, outsidera podržel brankář Room
Room se narodil v Nizozemsku, kde strávil většinu kariéry. Nejvíc zápasů odchytal za Vitesse, ale nastupoval také za Go Ahead Eagles či PSV. Přes stovku zápasů odchytal mezi lety 2019 a 2023 za Columbus a ve Spojených státech působí i teď.
V létě 2025 skončil v belgickém Cercle Bruggy, půl roku byl volným hráčem a v lednu se upsal druholigovému FC Miami. Měl to tedy jen něco málo přes 70 kilometrů do základny, kterou má reprezentace Curacaa ve městě Boca Raton na Floridě.
Mohl reprezentovat právě i Nizozemsko, ale v roce 2015 se rozhodl pro Curacao, odkud pochází jeho otec Lesley, a do dneška je se 72 zápasy rekordmanem.
Kdo ví, zda mu teď také hromadně naroste počet sledujících jako Vozinhovi. Pro svou zemi totiž získal podobně cenný bod.
„Možná mi teď na Curacau postaví sochu,“ žertoval.
„Jsem strašně hrdý, hráči bojovali jako lvi. Doma teď vypukne obrovská party a všichni si to zaslouží, protože nás od začátku podporovali,“ přidal kouč Dick Advocaat, nejstarší trenér v historii šampionátu.
Bouřlivé oslavy probíhaly i v kabině, kam dorazil nizozemský královský pár. „Je to neuvěřitelné, že přišli zrovna na tento zápas. Dokonce si v šatně zatančili na naši hudbu,“ popsal Room.
Curacao zakončí skupinovou fázi proti Pobřeží slonoviny a na rozdíl od nedalekého Haiti může stále pomýšlet na postup.
„Co bych vzkázal lidem? Nepřestávejte nás podporovat. Dodává nám to sílu, bojujeme za naši zemi,“ uzavřel Advocaat.