ONLINE: DR Kongo - Uzbekistán, africký tým si v případě vítězství zajistí postup

Kongo do šampionátu vstoupilo senzační remízou 1:1 s Portugalskem, díky čemuž ho výhra jistě pošle do vyřazovací fáze.
Teoretickou naději má stále i Uzbekistán, který je na mistrovství světa vůbec poprvé, ale to by musel zvítězit, a navíc si výrazně zlepšit aktuálně záporné skóre -7, což je krajně nepravděpodobné.
Nepřekvapí, že se obě země dosud nikdy neutkaly.
L. Mpasi - A. Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, A. Masuaku - N. Mbuku, S. Moutoussamy, N. Sadiki, B. Cipenga - Y. Wissa, C. Bakambu
F. Mayele, M. Epolo, S. Kapuadi, T. Fayulu, T. Bongonda, G. Kakuta, D. Batubinsika, N. Mukau, G. Kalulu, C. Pickel, J. Kayembe, E. Kayembe, S. Banza, M. Elia, A. Tshibola