ONLINE: Curacao - Pobřeží slonoviny, Afričané potřebují proti outsiderovi bod

Pobřeží slonoviny na úvod šampionátu porazilo Ekvádor, který pak překvapivě remizoval právě s Curacaem, takže mezi oběma zeměmi je teď dvoubodový rozdíl a pro africkou zemi by v případě bodové shody hrál vzájemný zápas.
Ekvádor hraje s Německem, kterému už ale o nic nejde.
Curacao má bod ze zmíněného utkání s Ekvádorem, takže při své premiérové účasti na mistrovství světa stále může pomýšlet na postup. K tomu ale musí bezpodmínečně vyhrát.
S Pobřeží slonoviny se utká vůbec poprvé v historii.
E. Room - J. Gaari, S. Floranus, A. Obispo, J. Brenet, D. Fonville - J. Bacuna, L. Comenencia, L. Bacuna, T. Chong - J. Locadia
Y. Fofana - O. Diomande, O. Kossounou, C. Operi, G. Doué - F. Kessié, I. Sangaré, A. Bonny, Y. Diomande - A. Diallo, N. Pépé
K. Gorré, G. Kastaneer, B. Kuwas, T. Noslin, K. Felida, J. Antonisse, J. Margaritha, R. Bazoer, T. Doornbusch, R. van Eijma, G. Roemeratoe, S. Hansen, S. Sambo, A. Martha, T. Bodak
G. Konan, E. Ndicka, E. Wahi, W. Singo, E. Guessand, J. Seri, S. Fofana, A. Lafont, O. Diakité, P. Guiagon, C. Oulai, B. Touré, M. Koné, E. Agbadou, S. Adingra