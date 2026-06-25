Schick končí v reprezentaci. Není to impulzivní rozhodnutí, tvrdí český útočník

„Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ uvedl příspěvek, jenž zveřejnil v půl sedmé odpoledne českého času.
Další podrobnosti připravujeme...
„Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ uvedl příspěvek, jenž zveřejnil v půl sedmé odpoledne českého času.
Další podrobnosti připravujeme...
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Další sportovní akce v roce 2026:
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3.
|Jižní KoreaJižní Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4.
|ČeskoČesko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2.
|KanadaKanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4.
|KatarKatar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|MarokoMaroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3.
|SkotskoSkotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4.
|HaitiHaiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ParaguayParaguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|TureckoTurecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|EkvádorEkvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4.
|CuraçaoCuraçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2.
|JaponskoJaponsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|TuniskoTunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|ÍránÍrán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3.
|BelgieBelgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2.
|UruguayUruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3.
|KapverdyKapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|NorskoNorsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3.
|SenegalSenegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4.
|IrákIrák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2.
|RakouskoRakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|JordánskoJordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|PortugalskoPortugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|GhanaGhana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3.
|ChorvatskoChorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4.
|PanamaPanama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Na probíhajícím fotbalovém šampionátu nastoupil dvakrát v základu, proti Mexiku (0:3) pak odehrál necelou půlhodinu. To byly jeho poslední minuty v českém dresu, útočník Patrik Schick totiž následně...
Co zápas, to horší a horší hodnocení. Ani proti Mexiku čeští fotbalisté čtenáře iDNES.cz nepřesvědčili a po porážce 0:3, která znamenala jejich konec na mistrovství světa, si v tradiční anketě...
Málokdo čekal, že fotbalisté Jihoafrické republiky projdou do vyřazovací fáze mistrovství světa. Jenže po remíze 1:1 s Českem zaskočili i Jižní Koreu (1:0), vyhoupli se na druhé místo skupiny A za...
Blíž se čas, kdy se z Ange N’Guessana a Toumani Diakitého definitivně stanou slávisté. Jejich přestupy z Liberce jsou na spadnutí, oba fotbalisté dostali ve čtvrtek povolení zapojit se do tréninku....
Alper Bakircigil býval dlouhé roky hlasem fotbalu v Turecku. Pro státní televizi TRT komentoval před čtyřmi lety na MS v Kataru i zápas mezi Marokem a Kanadou, který už po necelých čtyřech minutách...
Na start letní přípravy se kouč kouč teplických fotbalistů Zdenko Frťala dobelhal o berlích, během volna podstoupil operaci kolena. „Do lékařské zprávy jsem nechal napsat, že to je ještě pozůstatek...
Návrat ztraceného syna. Fotbalista Neymar po nucené tříleté pauze nastoupil za Brazílii, spolu s obrovskou euforií tribun ho to dojalo k slzám. „Srdce mi bušilo, byl jsem velmi nervózní, ale šťastný....
Co je horší než drsná kritika? Žádná, protože vlastně nikomu nechybíte a nikoho nezajímáte. Museli byste se hodně snažit, abyste v zahraničních médiích našli komentáře k vystoupení českých fotbalistů...
Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...
Pokřižoval se a vykopl míč vysoko k potemnělému nebi. V tu chvíli zazněl pronikavý hvizd argentinského rozhodčího Yaela Péreze. Guillermo Ochoa udělal pár kroků zpátky, políbil obě tyče brány, jako...
Smetanova, Brno - Veveří
14 000 Kč/měsíc
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový...