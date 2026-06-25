Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Schick končí v reprezentaci. Není to impulzivní rozhodnutí, tvrdí český útočník

Autor:
Aktualizujeme   18:49
Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.

Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.
Patrik Schick v akci s utkání s JAR.
Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.
33 fotografií
Na probíhajícím fotbalovém šampionátu nastoupil dvakrát v základu, proti Mexiku (0:3) pak odehrál necelou půlhodinu. To byly jeho poslední minuty v českém dresu, útočník Patrik Schick totiž následně ukončil reprezentační kariéru. „Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ napsal v příspěvku na Instagramu.

„Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola,“ uvedl příspěvek, jenž zveřejnil v půl sedmé odpoledne českého času.

Další podrobnosti připravujeme...

p_schicky

Dnes se uzavírá moje reprezentační kapitola.
Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel.

Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe.

Odcházím hrdý na to co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM MNOHEM víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují.
Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží.

Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Byla mi ctí nosit český dres

25. června 2026 v 18:30, příspěvek archivován: 25. června 2026 v 18:40
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (25 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Schick končí v reprezentaci. Není to impulzivní rozhodnutí, tvrdí český útočník

Aktualizujeme
Pořádně zpocený útočník Patrik Schick v zápase s Guatemalou.

Na probíhajícím fotbalovém šampionátu nastoupil dvakrát v základu, proti Mexiku (0:3) pak odehrál necelou půlhodinu. To byly jeho poslední minuty v českém dresu, útočník Patrik Schick totiž následně...

25. června 2026  18:49

Skoro tak špatný výkon jako na Faerech, tvrdí čtenáři po Mexiku. Pohořel Douděra

Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem.

Co zápas, to horší a horší hodnocení. Ani proti Mexiku čeští fotbalisté čtenáře iDNES.cz nepřesvědčili a po porážce 0:3, která znamenala jejich konec na mistrovství světa, si v tradiční anketě...

25. června 2026  18:12

Připadá mi to jako sen, plesal střelec JAR. Historický postup věnoval i pochybovačům

Thapelo Maseko oslavil historickou trefu stylově.

Málokdo čekal, že fotbalisté Jihoafrické republiky projdou do vyřazovací fáze mistrovství světa. Jenže po remíze 1:1 s Českem zaskočili i Jižní Koreu (1:0), vyhoupli se na druhé místo skupiny A za...

25. června 2026  16:39

Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Blíž se čas, kdy se z Ange N’Guessana a Toumani Diakitého definitivně stanou slávisté. Jejich přestupy z Liberce jsou na spadnutí, oba fotbalisté dostali ve čtvrtek povolení zapojit se do tréninku....

25. června 2026  14:19,  aktualizováno  16:22

MS 2002: Ten, jehož jméno Turci nesmí vyslovit. Z ikony stvořili Lorda Voldemorta

Premium
Hakan Sükür na šampionátu v roce 2002.

Alper Bakircigil býval dlouhé roky hlasem fotbalu v Turecku. Pro státní televizi TRT komentoval před čtyřmi lety na MS v Kataru i zápas mezi Marokem a Kanadou, který už po necelých čtyřech minutách...

25. června 2026

Každý chce hrát jako Real. Budeme odvážnější, věří teplický trenér Frťala

Teplice, 22. 6. 2026, prvoligoví fotbalisté Teplic zahájii letní přípravu i se...

Na start letní přípravy se kouč kouč teplických fotbalistů Zdenko Frťala dobelhal o berlích, během volna podstoupil operaci kolena. „Do lékařské zprávy jsem nechal napsat, že to je ještě pozůstatek...

25. června 2026  15:50

Dojatý Neymar se vrátil. Zasloužil si to, tvrdě pracoval, řekl kouč Ancelotti

Neymar se dojemně zdraví s fanoušky po svém návratu do národního týmu a výhře...

Návrat ztraceného syna. Fotbalista Neymar po nucené tříleté pauze nastoupil za Brazílii, spolu s obrovskou euforií tribun ho to dojalo k slzám. „Srdce mi bušilo, byl jsem velmi nervózní, ale šťastný....

25. června 2026  14:57

Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...

Co je horší než drsná kritika? Žádná, protože vlastně nikomu nechybíte a nikoho nezajímáte. Museli byste se hodně snažit, abyste v zahraničních médiích našli komentáře k vystoupení českých fotbalistů...

25. června 2026  14:13

Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...

25. června 2026  13:32

Kult Ochoa. Díky za ten poslední okamžik, říkal legendární gólman po duelu s Čechy

Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem nad hlavami spoluhráčů....

Pokřižoval se a vykopl míč vysoko k potemnělému nebi. V tu chvíli zazněl pronikavý hvizd argentinského rozhodčího Yaela Péreze. Guillermo Ochoa udělal pár kroků zpátky, políbil obě tyče brány, jako...

25. června 2026  12:53

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi oslavil narozeniny, spoluhráči měli speciální trika

Sledujeme online
Lionel Messi na tréninku argentinské reprezentace.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

25. června 2026  10:59

Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.

S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový...

25. června 2026  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.