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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Skoro tak špatný výkon jako na Faerech, tvrdí čtenáři po Mexiku. Pohořel Douděra

Autor:
  18:12
Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem.

Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem. | foto: Reuters

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.
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Co zápas, to horší a horší hodnocení. Ani proti Mexiku čeští fotbalisté čtenáře iDNES.cz nepřesvědčili a po porážce 0:3, která znamenala jejich konec na mistrovství světa, si v tradiční anketě vysloužili podprůměrnou známku 3,90.

Jen pro srovnání - hůře dopadli fotbalisté za poslední rok jen v říjnu při ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán trenér Ivan Hašek.

Na mistrovství světa Češi nepřesvědčili.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

Průměrná známka 3,30 po Jižní Koreji (1:2), pak 3,54 po Jihoafrické republice (1:1) a teď vůbec nejhorší skóre i celkový výsledek.

„Výkony nebyly dobré. Nemůžu šampionát hodnotit pozitivně,“ uznal po zápase trenér Miroslav Koubek.

Výkony reprezentace očima čtenářů

MS 2026
s Mexikem (0:3), průměrná známka 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

Kvalifikace MS 2026
s Gibraltarem (6:0) 2,69
na Faerských o. (1:2) 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

Nejlépe si v očích čtenářů vedl mladý Denis Višinský (hodnocení 3,19). Byl aktivní a hned v úvodu měl skvělou šanci, jenže střelou k zadní tyči těsně minul. Proto překvapilo, když šel už v 56. minutě dolů jako první hráč ze základní jedenáctky.

Koubek ho prý vystřídal kvůli únavě, to ale Višinský odmítal. „Nedokážu posoudit, nemyslím si, že bych byl nějak unavený,“ kroutil hlavou.

Zbytek týmu už by se optikou školního průměru dostal na čtyřku.

Po Višinském dopadli nejlépe krajní obránce Vladimír Coufal (3,55), brankář Matěj Kovář (3,59) a Michal Sadílek s Ladislavem Krejčím (3,61 a 3,62).

Na opačném pólu se pak umístil David Douděra, jenž se jako jediný ze všech dostal na pětku (4,55) a vyfasoval vůbec nejhorší skóre ze všech českých hráčů napříč třemi skupinovými zápasu.

V závěsu za ním skončil Tomáš Souček (4,32) a pak dvě ofenzivní opory Patrik Schick a Pavel Šulc (4,23 a 4,18), na turnaji oba zůstali za očekáváním.

„Tenhle tým má na víc,“ tvrdil po utkání Sadílek.

Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí

Mistrovství světa pro Čechy skončilo, na podzim je ale čekají náročné zápasy v Lize národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.

Povedou si lépe?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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