Skoro tak špatný výkon jako na Faerech, tvrdí čtenáři po Mexiku. Pohořel Douděra

Jen pro srovnání - hůře dopadli fotbalisté za poslední rok jen v říjnu při ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán trenér Ivan Hašek.
Na mistrovství světa Češi nepřesvědčili.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
Průměrná známka 3,30 po Jižní Koreji (1:2), pak 3,54 po Jihoafrické republice (1:1) a teď vůbec nejhorší skóre i celkový výsledek.
„Výkony nebyly dobré. Nemůžu šampionát hodnotit pozitivně,“ uznal po zápase trenér Miroslav Koubek.
Výkony reprezentace očima čtenářů
MS 2026
Příprava na MS 2026
Baráž o MS 2026
Kvalifikace MS 2026
Nejlépe si v očích čtenářů vedl mladý Denis Višinský (hodnocení 3,19). Byl aktivní a hned v úvodu měl skvělou šanci, jenže střelou k zadní tyči těsně minul. Proto překvapilo, když šel už v 56. minutě dolů jako první hráč ze základní jedenáctky.
Koubek ho prý vystřídal kvůli únavě, to ale Višinský odmítal. „Nedokážu posoudit, nemyslím si, že bych byl nějak unavený,“ kroutil hlavou.
Zbytek týmu už by se optikou školního průměru dostal na čtyřku.
Po Višinském dopadli nejlépe krajní obránce Vladimír Coufal (3,55), brankář Matěj Kovář (3,59) a Michal Sadílek s Ladislavem Krejčím (3,61 a 3,62).
Na opačném pólu se pak umístil David Douděra, jenž se jako jediný ze všech dostal na pětku (4,55) a vyfasoval vůbec nejhorší skóre ze všech českých hráčů napříč třemi skupinovými zápasu.
V závěsu za ním skončil Tomáš Souček (4,32) a pak dvě ofenzivní opory Patrik Schick a Pavel Šulc (4,23 a 4,18), na turnaji oba zůstali za očekáváním.
„Tenhle tým má na víc,“ tvrdil po utkání Sadílek.
|
Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí
Mistrovství světa pro Čechy skončilo, na podzim je ale čekají náročné zápasy v Lize národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.
Povedou si lépe?