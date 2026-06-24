Na Mexiko s ofenzivní sestavou, radí Koubkovi čtenáři. Chtějí vidět i Sochůrka

Češi se s Mexikem utkají ve 3.00 středoevropského času a matematické propočty tvrdí, že jen bod s velkou pravděpodobností stačit nebude.
Česko – Mexiko ONLINE
Zápas budeme ve čtvrtek od 3.00 sledovat podrobně
Na slavném Aztéckém stadionu musí vyhrát.
V obraně by čtenáři neexperimentovali. Do brány Matěj Kovář, před něj pak trojice stoperů Ladislav Krejčí, Robin Hranáč a Tomáš Holeš, jenž po porážce s Jižní Koreou nahradil mladšího parťáka ze Slavie Štěpána Chaloupka.
Sluší se však dodat, že Lukáš Horníček, brankářská dvojka, získal jen o zhruba 50 hlasů méně než Kovář.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Napravo anketě dominoval Vladimír Coufal, nalevo by pak dle výsledků měl nastoupit Lukáš Provod. Na téhle pozici zahrát umí, ale těžko říct, zda ho tam Koubek postaví. Mnohem víc se nabízí nasazení Zeleného či Sojky, Jurásek je zraněný.
Případně by Koubek musel změnit formaci, aby se Provod vešel do zálohy.
V ní by čtenáři podrželi Michala Sadílka, jenž dával gól v zápase s Jihoafrickou republikou, ale místo Červa s Daridou by nasadili ofenzivního Pavla Šulce a do středu ještě sparťana Sochůrka, druhého nejmladšího hráče na šampionátu.
Sestava čtenářů na zápas s Mexikem
Dle počtu hlasů, formace 3-4-3
Kovář - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Sadílek, Sochůrek, Provod - Hložek, Schick, Šulc
Těsně za ním se umístil zmíněný Červ, ve velkém závěsu pak Souček a Darida.
Útok by čtenáři nechali stejně jako obranu beze změny ve složení Schick-Hložek. Druhý jmenovaný mimochodem získal třetí nejvyšší počet hlasů hned po kapitánovi Krejčím a Coufalovi.
Pro jakou základní jedenáctku se rozhodne Koubek? A zvládnou Češi zápas s Mexikem?