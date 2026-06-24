Česko - Mexiko, fotbalistům jde o postup. Proti domácímu týmu potřebují vyhrát

Bod a případné třetí místo by Čechům nejspíš nestačily.
Naopak pokud Češi vyhrají, můžou skončit i druzí – to ale jen za předpokladu, že Jihoafrická republika porazí v souběžně hraném utkání Jižní Koreu a zároveň nenahraje lepší skóre než výběr trenéra Miroslava Koubka.
Češi se na mistrovství světa vrátili po 20 letech a na úvod šampionátu prohráli 1:2 s Jižní Koreou, s Jihoafrickou republikou pak po opatrném výkonu remizovali 1:1. V obou utkáních mimochodem vedli.
„V březnu v baráži jsme dokázali, že i proti papírově silnějšímu soupeři, a teď mluvím zejména o Dánech, je možné uspět. I teď je sice favoritem Mexiko, ale my už víme, že nic není nemožné,“ burcoval Koubek před utkáním.
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Mexiku už o nic nejde, má jistý postup do vyřazovací fáze i první místo. Na druhou stranu se však chce předvést před vlastními fanoušky.
Po rozdělení Československa na sebe obě země narazily jen jednou – v roce 2000 na přípravném turnaji v Hongkongu zvítězilo Česko 2:1.