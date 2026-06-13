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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Podprůměrný výkon, kritizovali čtenáři po Jižní Koreji. Nejlépe dopadli Krejčí a Kovář

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  7:00
Svým výkonem příliš nezaujali. Ačkoliv se dostali do vedení, náskok nakonec neudrželi a s Jižní Koreou prohráli 1:2. I proto si čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa vysloužili od čtenářů iDNES.cz v tradičním známkování podprůměrné hodnocení 3,30, což je zatím nejhorší známka pod trenérem Miroslavem Koubkem.

Jistě, vzorek zápasů není příliš velký, jelikož to bylo teprve páté utkání s Koubkem na lavičce – dvě v baráži a poté dvě přípravná před závěrečným turnajem.

Vůbec poprvé se ale Češi v očích čtenářů dostali pod hodnocení tři. Připomeňme, že se hodnotilo jako ve škole, tedy od jedničky do pětky.

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„Mám z odhodlání hráčů pozitivní pocit, chybělo nám i trochu štěstí v kritických momentech, třeba u odvolaného gólu. Ale že dohrajeme na hranici vyčerpání, to byla naše povinnost. Výsledek nás mrzí, měli jsme to dobře rozehrané,“ povzdechl si Koubek po utkání.

Výkony reprezentace očima čtenářů

MS 2026
s Jižní Koreou (1:2), průměrná známka 3,30.

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

Kvalifikace MS 2026
s Gibraltarem (6:0) 2,69
na Faerských o. (1:2) 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

Do vedení Čechy poslal Krejčí, jenž nakonec obdržel nejlepší známku ze všech (2,32). Kousek za ním se umístil brankář Kovář (2,45).

„Ve finále jsem asi moc důležité zákroky neměl, když jsme prohráli,“ odmítal nicméně gólman po utkání jakoukoli chválu.

Pod čistou trojku se ještě dostali krajní obránci Coufal se Zeleným a střídající Hložek, jenž měl v závěru příležitost na vyrovnání, ale soupeřův gólman ho vychytal.

Vyloženě nepropadl ani mladík Sojka (3,02), jehož nasazení do základu bylo poněkud překvapivé. „Byl by hřích ho nevyužít,“ vysvětloval své rozhodnutí Koubek.

Hodnocení dalších ale rapidně klesá.

Vůbec nejhůř ze všech v anketě dopadl útočník Chorý (4,06), jenž do hry přišel po hodině hry spolu s Hložkem a také Sadílkem.

Příliš dobře si ale nevedl ani stoper Hranáč, jenž byl u obou inkasovaných gólů, útočné opory Schick se Šulcem či záložník Souček. Ten byl přitom málem hrdinou, jeho gól na 2:1 ale nakonec neplatil a vzápětí skórovali Jihokorejci.

Technika proti hrubé síle, píší v zahraničí o duelu Čechů. Proč tolik prázdných míst?

Další zápas odehrají Češi ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v Atlantě proti Jihoafrické republice.

Předvedou lepší výkon?

David Zima (vlevo) a Tomáš Souček po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa
Celkový pohled do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou. Spousta volných míst měla důvody v drahých vstupenkách i neatraktivním obsazením, píší v zahraničí.
Pohle do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou. Spousta volných míst měla důvody v drahých vstupenkách i neatraktivním obsazením, píší v zahraničí.
Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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