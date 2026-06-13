Jistě, vzorek zápasů není příliš velký, jelikož to bylo teprve páté utkání s Koubkem na lavičce – dvě v baráži a poté dvě přípravná před závěrečným turnajem.
Vůbec poprvé se ale Češi v očích čtenářů dostali pod hodnocení tři. Připomeňme, že se hodnotilo jako ve škole, tedy od jedničky do pětky.
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„Mám z odhodlání hráčů pozitivní pocit, chybělo nám i trochu štěstí v kritických momentech, třeba u odvolaného gólu. Ale že dohrajeme na hranici vyčerpání, to byla naše povinnost. Výsledek nás mrzí, měli jsme to dobře rozehrané,“ povzdechl si Koubek po utkání.
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Do vedení Čechy poslal Krejčí, jenž nakonec obdržel nejlepší známku ze všech (2,32). Kousek za ním se umístil brankář Kovář (2,45).
„Ve finále jsem asi moc důležité zákroky neměl, když jsme prohráli,“ odmítal nicméně gólman po utkání jakoukoli chválu.
Pod čistou trojku se ještě dostali krajní obránci Coufal se Zeleným a střídající Hložek, jenž měl v závěru příležitost na vyrovnání, ale soupeřův gólman ho vychytal.
Vyloženě nepropadl ani mladík Sojka (3,02), jehož nasazení do základu bylo poněkud překvapivé. „Byl by hřích ho nevyužít,“ vysvětloval své rozhodnutí Koubek.
Hodnocení dalších ale rapidně klesá.
Vůbec nejhůř ze všech v anketě dopadl útočník Chorý (4,06), jenž do hry přišel po hodině hry spolu s Hložkem a také Sadílkem.
Příliš dobře si ale nevedl ani stoper Hranáč, jenž byl u obou inkasovaných gólů, útočné opory Schick se Šulcem či záložník Souček. Ten byl přitom málem hrdinou, jeho gól na 2:1 ale nakonec neplatil a vzápětí skórovali Jihokorejci.
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Další zápas odehrají Češi ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v Atlantě proti Jihoafrické republice.
Předvedou lepší výkon?