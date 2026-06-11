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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Do základu Hložek i Souček. Čtenáři by proti Jižní Koreji zvolili ofenzivní sestavu

Autor:
  22:23
Udělali by jednu změnu oproti generálce s Guatemalou. Čtenáři iDNES.cz radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať pro úvodní zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji pošle do hry Adama Hložka místo Michala Sadílka – jeho pozici v záloze by pak zalepil Lukáš Provod.

Adam Hložek na tréninku české reprezentace před světovým šampionátem. | foto: FAČR

Češi zahájí cestu šampionátem ve čtyři hodiny ráno středoevropského času zápasem proti Jižní Koreji.

Jižní Korea – Česko ONLINE

Zápas od 4.00 budeme sledovat minutu po minutě

Koubek na tiskové konferenci před utkáním avizoval, že má o sestavě jasno dva dny. A co mu radí čtenáři?

Zajímavé je zejména složení zálohy a útoku.

Čtenáři by vsadili na Tomáše Součka a vedle něj postavili slávistu Provoda. V útoku pak chtějí vidět trojici Pavel Šulc, Patrik Schick a Adam Hložek, tedy papírově asi nejsilnější možný útok. První dva jmenovaní dostali vůbec nejvíc hlasů ze všech.

Je však pravděpodobné, že Provod nastoupí spíš na levém křídle, takže na Hložka, který se gólově prosadil v přípravě s Kosovem, nezbude v základu místo.

ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali

Třetí v počtu hlasů mezi záložníky skončil Lukáš Červ a až za ním se umístil Sadílek, jenž nastoupil ve zmíněné generálce s Guatemalou. Na koho Koubek nakonec vsadí?

V zadních řadách naproti tomu panuje shoda.

Do brány by čtenáři nepřekvapivě nasadili Matěje Kováře, jenž na turnaj jede jako jednička.

Sestava čtenářů na zápas s Jižní Koreou

Podle počtu hlasů, formace 3-4-3

Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Provod, Jurásek - Šulc, Schick, Hložek

Před ním by měla nastoupit stoperská trojice Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč a Ladislav Krejčí. Další variantou je Tomáš Holeš, ten však v anketě zaostal o zhruba stovku hlasů.

Na krajích obrany proti Guatemale naskočili Vladimír Coufal a David Jurásek, které by čtenáři zvolili i proti Koreji. Defenzivnější variantou na levý kraj pak je sparťan Jaroslav Zelený, jenž zaostal o zhruba 50 hlasů.

Jak Čechům vyjde vstup do šampionátu?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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