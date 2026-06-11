Do základu Hložek i Souček. Čtenáři by proti Jižní Koreji zvolili ofenzivní sestavu

Češi zahájí cestu šampionátem ve čtyři hodiny ráno středoevropského času zápasem proti Jižní Koreji.
Jižní Korea – Česko ONLINE
Zápas od 4.00 budeme sledovat minutu po minutě
Koubek na tiskové konferenci před utkáním avizoval, že má o sestavě jasno dva dny. A co mu radí čtenáři?
Zajímavé je zejména složení zálohy a útoku.
Čtenáři by vsadili na Tomáše Součka a vedle něj postavili slávistu Provoda. V útoku pak chtějí vidět trojici Pavel Šulc, Patrik Schick a Adam Hložek, tedy papírově asi nejsilnější možný útok. První dva jmenovaní dostali vůbec nejvíc hlasů ze všech.
Je však pravděpodobné, že Provod nastoupí spíš na levém křídle, takže na Hložka, který se gólově prosadil v přípravě s Kosovem, nezbude v základu místo.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
Třetí v počtu hlasů mezi záložníky skončil Lukáš Červ a až za ním se umístil Sadílek, jenž nastoupil ve zmíněné generálce s Guatemalou. Na koho Koubek nakonec vsadí?
V zadních řadách naproti tomu panuje shoda.
Do brány by čtenáři nepřekvapivě nasadili Matěje Kováře, jenž na turnaj jede jako jednička.
Sestava čtenářů na zápas s Jižní Koreou
Podle počtu hlasů, formace 3-4-3
Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Souček, Provod, Jurásek - Šulc, Schick, Hložek
Před ním by měla nastoupit stoperská trojice Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč a Ladislav Krejčí. Další variantou je Tomáš Holeš, ten však v anketě zaostal o zhruba stovku hlasů.
Na krajích obrany proti Guatemale naskočili Vladimír Coufal a David Jurásek, které by čtenáři zvolili i proti Koreji. Defenzivnější variantou na levý kraj pak je sparťan Jaroslav Zelený, jenž zaostal o zhruba 50 hlasů.
Jak Čechům vyjde vstup do šampionátu?