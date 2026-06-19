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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Když si to dáme, umíme hrát fotbal, tvrdil Schick. Při šanci se mu míč ztratil

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  8:23
Hned v první minutě se ocitl v dobré pozici, na vápně chtěl míč hlavičkovat, jenže ho vůbec neodhadl a ramenem ho poslal vedle tyče. „Byl to vysoký balon, mně se bohužel ztratil ve světlech. Viděl jsem ho na poslední chvíli a nedokázal jsem ho dobře trefit,“ říkal český útočník Patrik Schick po utkání s Jihoafrickou republikou (1:1) na fotbalovém mistrovství světa.
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.
Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.
Asistent Jan Suchopárek předává instrukce českým reprezentantům.
Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.
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Byla snad v Atlantě ostřejší světla, než na jaká je zvyklý?

„Jsou tady možná trochu jinak než na stadionech v Evropě, ale i tam se to občas stane. Ten balon byl přesně v zákrytu, na chvíli vám zmizí a pak je těžké reagovat. Ale byly tam i jiné situace, ze kterých jsme měli dát gól,“ upřesnil Schick v rozhovoru pro ČT sport.

Krátce po jeho zahozené šanci nicméně skóre otevřel Sadílek a Češi byli v euforii.

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„Hodně solidních 25 minut, hráli jsme výborně na balonu. Bylo vidět, že když si to dáme, umíme hrát fotbal. A to je přesně to, co bychom chtěli praktikovat. Pak jsme od toho bohužel ustoupili, ale přesto jsme měli šance dát druhý gól. Kdybychom ho dali, vyhrajeme,“ tvrdil český útočník.

„Myslím, že to od nás bylo lepší než s Koreou, hlavně první půle. Na tom můžeme stavět, takhle bychom si to představovali. Hráli jsme dobrý kombinační fotbal a škoda, že jsme to nevydrželi déle,“ pokračoval.

Sám měl pak ještě jednu dobrou příležitost, po rohu však trefil jen střed brány. „Bohužel mi to tam nepadlo,“ smutnil.

Zklamaný útočník Patrik Schick

Záložník Lukáš Červ pokračoval: „Ale i tak jsme měli vedení udržet. Říkali jsme si, že nám gól ze hry nedají, že dobře bráníme, ale přišla penalta. Já neviděl, jestli byla, ale je to škoda.“

Penaltu sudí Pensová nařídila za Šulcovu ruku po střele Maseka a Mokoena ji proměnil s přehledem.

„I po té penaltě jsme pak mohli dát gól. Mrzí nás to, ale jsme furt ve hře a budeme bojovat až do konce,“ přidal Schick.

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Češi budou hrát poslední zápas příští týden ve čtvrtek brzy ráno SELČ na ikonickém Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A potřebují vyhrát, jelikož dva body by jim nejspíš na případný postup ze třetího místa nestačily.

„Ale máme před sebou poslední zápas a budeme hrát o všechno. A je krásné, že si můžeme na MS zahrát o všechno. Věřím, že tým na to máme,“ uzavřel Červ.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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