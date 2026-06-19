Když si to dáme, umíme hrát fotbal, tvrdil Schick. Při šanci se mu míč ztratil

Byla snad v Atlantě ostřejší světla, než na jaká je zvyklý?
„Jsou tady možná trochu jinak než na stadionech v Evropě, ale i tam se to občas stane. Ten balon byl přesně v zákrytu, na chvíli vám zmizí a pak je těžké reagovat. Ale byly tam i jiné situace, ze kterých jsme měli dát gól,“ upřesnil Schick v rozhovoru pro ČT sport.
Krátce po jeho zahozené šanci nicméně skóre otevřel Sadílek a Češi byli v euforii.
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„Hodně solidních 25 minut, hráli jsme výborně na balonu. Bylo vidět, že když si to dáme, umíme hrát fotbal. A to je přesně to, co bychom chtěli praktikovat. Pak jsme od toho bohužel ustoupili, ale přesto jsme měli šance dát druhý gól. Kdybychom ho dali, vyhrajeme,“ tvrdil český útočník.
„Myslím, že to od nás bylo lepší než s Koreou, hlavně první půle. Na tom můžeme stavět, takhle bychom si to představovali. Hráli jsme dobrý kombinační fotbal a škoda, že jsme to nevydrželi déle,“ pokračoval.
Sám měl pak ještě jednu dobrou příležitost, po rohu však trefil jen střed brány. „Bohužel mi to tam nepadlo,“ smutnil.
Záložník Lukáš Červ pokračoval: „Ale i tak jsme měli vedení udržet. Říkali jsme si, že nám gól ze hry nedají, že dobře bráníme, ale přišla penalta. Já neviděl, jestli byla, ale je to škoda.“
Penaltu sudí Pensová nařídila za Šulcovu ruku po střele Maseka a Mokoena ji proměnil s přehledem.
„I po té penaltě jsme pak mohli dát gól. Mrzí nás to, ale jsme furt ve hře a budeme bojovat až do konce,“ přidal Schick.
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Češi budou hrát poslední zápas příští týden ve čtvrtek brzy ráno SELČ na ikonickém Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A potřebují vyhrát, jelikož dva body by jim nejspíš na případný postup ze třetího místa nestačily.
„Ale máme před sebou poslední zápas a budeme hrát o všechno. A je krásné, že si můžeme na MS zahrát o všechno. Věřím, že tým na to máme,“ uzavřel Červ.