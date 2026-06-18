Měli jsme získat tři body. Ale dokud žijeme, budeme bojovat, burcuje Hložek

„Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu. Měli jsme to ve svých rukou. Řekl bych, že do gólu jsme hráli dobrý fotbal. Dost koukatelný. Možná ještě deset minut po gólu bylo v naší režii, ale bohužel pak jsme spadli do pasivity,“ hodnotil Hložek.
Češi šli do vedení zásluhou Sadílka, který se trefil v šesté minutě. Jenže po skvělém nástupu výkon Koubkových svěřenců upadl.
„Zatahovali jsme se do hlubokého bloku a nechávali jsme je hrát. To samé ve druhém poločase. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup, ale bohužel ke konci jsme dostali gól. A to mrzí,“ přidal Hložek.
|
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Češi si nepomohli ani občerstvovacími přestávkami, které často na šampionátu týmy využívají k taktickým úpravám. Fanoušci tyto prodlevy však rádi nemají, a tak v obou poločasech pískali.
„Když jdeme pod deku, tak pauza přijde vhod, ale myslím, že jsme byli rozjetí. Samozřejmě teploty jsou vysoké, i když ten stadion měl být klimatizovaný. Stejně to asi nemůže být rozdělené, že na nějakém stadionu pauzy budou a na jiném ne, takže je musíme respektovat,“ krčil rameny Hložek.
V útoku nastoupil po boku Patrika Schicka, jenž měl hned v první minutě velkou šanci, ale na vápně balon nedokázal hlavou trefil.
„Snažili jsme se pomáhat si a být vedle sebe. Jak jsem říkal od začátku, myslím, do toho gólu nám to fungovalo dobře, ale pak jsme byli trošku od sebe. Možná nám to nefungovalo tolik, ale máme nějaké automatismy z Leverkusenu. Škoda, že jsme nepřidali další góly, je to ztráta pro nás,“ popsal Hložek.
Místo druhé vstřelené branky nakonec Češi inkasovali z penalty, kterou po Šulcově ruce proměnil Mokoena. Bylo to vyústění pasivní hry národního týmu.
„Já a Šiky jsme chtěli vytvářet tlak na stopery, ale přehrávali nám to do krajních obránců. Pro naše wingbeky to bylo těžké. Od pauzy na pití jsme si něco řekli a myslím, že to trošku fungovalo, ale i tak ze hry měli víc oni. Do šancí jsme se dostali, mohli jsme mít tři body, ale dostali jsme gól,“ přidal.
Hložek, který většinu sezony vynechal kvůli zranění, si o pozvánku na šampionát řekl zejména skvělým výkonem proti Kosovu (2:1) na Letné v rámci přípravy, kde založil akci před první gólem a druhý pak sám vstřelil.
ZNÁMKY: Jak se vám líbili čeští fotbalisté v zápase MS proti Jihoafrické republice?
Trenér Koubek ale dopředu avizoval, že na 90 minut ještě není připravený.
„Zdravotně jsem stoprocentní. Samozřejmě fyzicky to vždycky může být lepší, ale od začátku zápasu jsem se cítil dobře, i když před tím střídáním jsem trošku šlapal vodu, ale to asi každý. Takže já jsem se cítil dobře,“ popsal Hložek.
Dostane šanci v základu i příště?
Pokud chtějí Češi postoupit, musí na závěr skupin porazit domácí Mexiko, remíza, dva body a případné třetí místo ve skupině by nejspíš nestačily.
„Bude to náročné, ale dokud žijeme, budeme bojovat. Věřím, že to máme furt ve svých rukou. Stačí vyhrát... Bohužel dneska to měly být tři body a s Mexikem jsme si to měli rozdat,“ uzavřel Hložek.