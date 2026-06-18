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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Měli jsme získat tři body. Ale dokud žijeme, budeme bojovat, burcuje Hložek

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  21:38
Svou jedinou střelu v zápase si Adam Hložek připsal v závěru poločasu, přímý kop z velké dálky ale poslal vysoko nad bránu. To ilustrovalo útočné snažení českých fotbalistů po většinu zápasu s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa, který nakonec skončil remízou 1:1.
Adam Hložek se probíjí přes bránícího Jihoafričana.

Adam Hložek se probíjí přes bránícího Jihoafričana. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.
Asistent Jan Suchopárek předává instrukce českým reprezentantům.
Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.
Patrik Schick v akci s utkání s JAR.
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„Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu. Měli jsme to ve svých rukou. Řekl bych, že do gólu jsme hráli dobrý fotbal. Dost koukatelný. Možná ještě deset minut po gólu bylo v naší režii, ale bohužel pak jsme spadli do pasivity,“ hodnotil Hložek.

Češi šli do vedení zásluhou Sadílka, který se trefil v šesté minutě. Jenže po skvělém nástupu výkon Koubkových svěřenců upadl.

„Zatahovali jsme se do hlubokého bloku a nechávali jsme je hrát. To samé ve druhém poločase. Myslím si, že jsme měli dobrý vstup, ale bohužel ke konci jsme dostali gól. A to mrzí,“ přidal Hložek.

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Češi si nepomohli ani občerstvovacími přestávkami, které často na šampionátu týmy využívají k taktickým úpravám. Fanoušci tyto prodlevy však rádi nemají, a tak v obou poločasech pískali.

„Když jdeme pod deku, tak pauza přijde vhod, ale myslím, že jsme byli rozjetí. Samozřejmě teploty jsou vysoké, i když ten stadion měl být klimatizovaný. Stejně to asi nemůže být rozdělené, že na nějakém stadionu pauzy budou a na jiném ne, takže je musíme respektovat,“ krčil rameny Hložek.

V útoku nastoupil po boku Patrika Schicka, jenž měl hned v první minutě velkou šanci, ale na vápně balon nedokázal hlavou trefil.

Patrik Schick kouše hořkou remízu s Jihoafrickou republikou.

„Snažili jsme se pomáhat si a být vedle sebe. Jak jsem říkal od začátku, myslím, do toho gólu nám to fungovalo dobře, ale pak jsme byli trošku od sebe. Možná nám to nefungovalo tolik, ale máme nějaké automatismy z Leverkusenu. Škoda, že jsme nepřidali další góly, je to ztráta pro nás,“ popsal Hložek.

Místo druhé vstřelené branky nakonec Češi inkasovali z penalty, kterou po Šulcově ruce proměnil Mokoena. Bylo to vyústění pasivní hry národního týmu.

„Já a Šiky jsme chtěli vytvářet tlak na stopery, ale přehrávali nám to do krajních obránců. Pro naše wingbeky to bylo těžké. Od pauzy na pití jsme si něco řekli a myslím, že to trošku fungovalo, ale i tak ze hry měli víc oni. Do šancí jsme se dostali, mohli jsme mít tři body, ale dostali jsme gól,“ přidal.

Hložek, který většinu sezony vynechal kvůli zranění, si o pozvánku na šampionát řekl zejména skvělým výkonem proti Kosovu (2:1) na Letné v rámci přípravy, kde založil akci před první gólem a druhý pak sám vstřelil.

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Trenér Koubek ale dopředu avizoval, že na 90 minut ještě není připravený.

„Zdravotně jsem stoprocentní. Samozřejmě fyzicky to vždycky může být lepší, ale od začátku zápasu jsem se cítil dobře, i když před tím střídáním jsem trošku šlapal vodu, ale to asi každý. Takže já jsem se cítil dobře,“ popsal Hložek.

Dostane šanci v základu i příště?

Pokud chtějí Češi postoupit, musí na závěr skupin porazit domácí Mexiko, remíza, dva body a případné třetí místo ve skupině by nejspíš nestačily.

„Bude to náročné, ale dokud žijeme, budeme bojovat. Věřím, že to máme furt ve svých rukou. Stačí vyhrát... Bohužel dneska to měly být tři body a s Mexikem jsme si to měli rozdat,“ uzavřel Hložek.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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