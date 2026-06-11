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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

S kým na Korejce? Trenér Koubek má o sestavě fotbalistů už několik dnů jasno

Autor:
  10:26
Když v předvečer úvodního utkání na mistrovství světa dostal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek na tiskovce otázku na sestavu, nenechal se rozhodit. „Jasno máme zhruba dva týdny zpátky.“ Kdo by proti Jižní Koreji měl nastoupit? Utkání má výkop v pátek 4.00 středoevropského času, v mexické Guadalajaře bude o osm hodin měně.

Čeští fotbalisté na pondělním uzavřeném tréninku. | foto: FAČR

Je to týden, kdy národní mužstvo odehrálo poslední přípravu před šampionátem proti Guatemale (3:1). A kdy do trenérových myšlenek pronikli náhradníci.

„V první půli jsme hráli pomalu. Přechod do útoku nám trval dlouho, rozehrávka to samé. Příliš do šířky, málo náběhů, pohybu i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku. Zvýšili jsme tempo, zlepšili jsme pohyb,“ prohlásil Koubek.

„Ale první sestava to měla těžší, protože soupeř měl sílu,“ zdůraznil.

ANKETA: Kdo by měl proti Jižní Koreji nastoupit?

Vyberte základní sestavu fotbalistů pro úvodní zápas na MS

Nelze očekávat, že se základní jedenáctka proti Jižní Koreji bude zásadně lišit od té, která začínala proti Guatemale, byť ti „druzí“ zaujali.

„Zvažovali jsme věci kolem typologie soupeře, taky poznatky ze zápasů s Kosovem a Guatemalou,“ poznamenal kouč.

Navzdory zaváhání při gólu soupeře půjde do brány Matěj Kovář. Byl jedničkou v březnové baráži a svou pozici si udržel i pro šampionát.

Koubek vyznává rozestavení se třemi stopery, s dvěma krajními hráči, s dvěma až třemi středopolaři, a zbytek jsou ofenzivní hráči, čili takové 3-4-2-1.

Mohou nastat změny ve stoperské trojici? Spíš ne, byť v poločase Koubek vystřídal kapitána Krejčího i Chaloupka a po hodině hry i Hranáče. A jejich zástupci Zelený, Holeš i Zima si vedli slušně.

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Na pravém kraji začne Coufal, přestože Douděra po vystřídání hru oživil a centrem se podílel na gólu na 2:1. Na levý kraj má nejblíž Jurásek, může tam být Zelený nebo Sojka.

Ve středu pole by neměl chybět Souček s Provodem, ale kdo dál? Sadílek, nebo Darida? Proti Guatemale se vyměnili v poločase, začínal Sadílek. Šulc a Schick mají místo v ofenzívě jisté.

Tlačí se tam i Hložek, to například Chorého kouč spíš využije jako žolíka. Osvědčil se tak ve finále baráže proti Dánsku i proti Guatemale, proti které rozhodl.

„On je hráčem pro speciální situace. I Patrik Schick si splnil svoje. Excelentní akcí zajistil první branku. Útočníci se prosadili, z toho mám radost,“ pravil Koubek.

Nebo byste v sestavě viděli někoho jiného? Například Višinského, který dal třetí branku? Nebo dorostence Sochůrka či Chytila, kteří v generálce nedostali ani minutu? Nehrál ani útočník Kuchta, který doléčuje zranění kotníku a ani na úvodní zápas na šampionátu zřejmě ještě nebude fit.

„Je to na hraně, je to otevřené. Poslední dny se jeho stav výrazně zlepšil,“ poznamenal Koubek.

ANKETA: Kdo by měl proti Jižní Koreji nastoupit?

Vyberte základní sestavu fotbalistů pro úvodní zápas na MS

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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