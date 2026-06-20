Brazilci vyhlíží Neymarův návrat. Snad nám pomůže celé MS vyhrát, doufá Vinícius

„Je pro nás strašně důležitý a je to můj idol. Vždycky mě podporoval a doufám, že bude v příštím zápase hrát. Snad nám pomůže uspět na mistrovství světa,“ doplnil křídelník Vinícius, který proti Haiti zapsal gól a asistenci, výrazně se však podílel na všech třech gólech.
„Všichni jsme se cítili lépe než posledně, navíc trávník byl v lepším stavu, takže jsme mohli hrát náš fotbal,“ pochvaloval si. „V prvním zápase jsme byli pod velkým tlakem, ale teď to z nás spadlo.“
Po třiadvaceti minutách vyslal ve vápně skrytou střelu, kterou gólman Placide vyrazil jen před sebe a útočník Cunha bez problémů dopravil míč do sítě. O třináct minut později ho pro změnu Vinícius vyslal průnikovou přihrávkou do akce, kterou Cunha zakončil nečekanou střelou k bližší tyči.
Brazilský útočník Matheus Cunha slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Haiti na mistrovství světa.
A ve třetí nastavené minutě první půle bylo hotovo – Paquetá přehodil z půlky hřiště obrannou řadu Haiťanů, Vinícius si balon převzal, doběhl do vápna a přesnou přízemní střelou se prosadil.
V prvním zápase gólem zařídil své zemi remízu 1:1 s Marokem a zatím je klíčovou postavou národního týmu.
Mimochodem, aktuálně má v brazilském dresu na šampionátech bilanci šesti zápasů, tří gólů a tří asistencí, tedy gól či asistence na zápas.
A Brazilci na něj budou spoléhat i nadále, o to víc, když se zranil Raphinha a zatím není jisté, kdy bude moct znovu nastoupit. U Neymara se pro změnu čeká na to, jakou minutáž po návrat vůbec zvládne.
Proti Haiti však Viníciuse zdatně doplnil Cunha, autor dvou branek, který v základní sestavě oproti remíze s Marokem nahradil Igora Thiaga, jenž je typologicky odlišným typem hroťáka.
„Už jenom to, že jsem na světovém šampionátu, je skvělé. A ty góly jsou pro mě splněný sen,“ zářil.
„Musím ho pochválit, jednak za poziční hru a napadání, kterým soupeři znepříjemňoval rozehrávku, a také za to, jakým způsobem se zapojoval do mezihry,“ chválil ho Ancelotti.
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„Možná nastoupí v základu i příště. Ale nechci, abychom byli čitelní a měli jen jednu herní tvář, takže možná něco zase změníme,“ mlžil nicméně brazilský kouč.
V posledním zápase bude Brazilci hrát o první místo v tabulce proti Skotsku, s nímž nesmí prohrát a zároveň potřebují získat víc bodů než Maroko, případně alespoň uhájit lepší skóre.
„Nemyslíme na to, jaký výsledek potřebujeme. Chceme hlavně hrát dobře a zlepšovat se. Skoti bude náročným soupeřem, dělali problémy i Maroku. Nesmíme nic podcenit. Ale pokud nakonec budeme první, samozřejmě nám to pomůže,“ uzavřel Ancelotti.