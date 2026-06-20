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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Brazilci vyhlíží Neymarův návrat. Snad nám pomůže celé MS vyhrát, doufá Vinícius

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  11:42
Jeho nominace vyvolala rozpaky, které se jen potvrdily, když kvůli zranění musel vynechat úvodní dva zápasy šampionátu. Na ten třetí by ale brazilský fotbalista Neymar měl být připravený. „V neděli bude trénovat individuálně, v pondělí s týmem a na Skotsko bude připravený,“ potvrdil na tiskové konferenci po výhře 3:0 nad Haiti trenér Carlo Ancelotti.
Brazilec Neymar sleduje z lavičky zápas proti Maroku.

Brazilec Neymar sleduje z lavičky zápas proti Maroku. | foto: Reuters

Brazilec Neymar na středečním tréninku na mistrovství světa.
Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.
Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.
Zleva Vinícius Júnior (Brazílie) bojující o míč s obráncem Hannesem Delcroixem...
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„Je pro nás strašně důležitý a je to můj idol. Vždycky mě podporoval a doufám, že bude v příštím zápase hrát. Snad nám pomůže uspět na mistrovství světa,“ doplnil křídelník Vinícius, který proti Haiti zapsal gól a asistenci, výrazně se však podílel na všech třech gólech.

„Všichni jsme se cítili lépe než posledně, navíc trávník byl v lepším stavu, takže jsme mohli hrát náš fotbal,“ pochvaloval si. „V prvním zápase jsme byli pod velkým tlakem, ale teď to z nás spadlo.“

Po třiadvaceti minutách vyslal ve vápně skrytou střelu, kterou gólman Placide vyrazil jen před sebe a útočník Cunha bez problémů dopravil míč do sítě. O třináct minut později ho pro změnu Vinícius vyslal průnikovou přihrávkou do akce, kterou Cunha zakončil nečekanou střelou k bližší tyči.

Brazilský útočník Matheus Cunha slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Haiti na mistrovství světa.

Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.

A ve třetí nastavené minutě první půle bylo hotovo – Paquetá přehodil z půlky hřiště obrannou řadu Haiťanů, Vinícius si balon převzal, doběhl do vápna a přesnou přízemní střelou se prosadil.

V prvním zápase gólem zařídil své zemi remízu 1:1 s Marokem a zatím je klíčovou postavou národního týmu.

Mimochodem, aktuálně má v brazilském dresu na šampionátech bilanci šesti zápasů, tří gólů a tří asistencí, tedy gól či asistence na zápas.

A Brazilci na něj budou spoléhat i nadále, o to víc, když se zranil Raphinha a zatím není jisté, kdy bude moct znovu nastoupit. U Neymara se pro změnu čeká na to, jakou minutáž po návrat vůbec zvládne.

Brazilec Neymar na středečním tréninku na mistrovství světa.

Proti Haiti však Viníciuse zdatně doplnil Cunha, autor dvou branek, který v základní sestavě oproti remíze s Marokem nahradil Igora Thiaga, jenž je typologicky odlišným typem hroťáka.

„Už jenom to, že jsem na světovém šampionátu, je skvělé. A ty góly jsou pro mě splněný sen,“ zářil.

„Musím ho pochválit, jednak za poziční hru a napadání, kterým soupeři znepříjemňoval rozehrávku, a také za to, jakým způsobem se zapojoval do mezihry,“ chválil ho Ancelotti.

Brazílie - Haiti 3:0, suverénní výhra s hořkou ztrátou. Soupeř jistý nepostupující

„Možná nastoupí v základu i příště. Ale nechci, abychom byli čitelní a měli jen jednu herní tvář, takže možná něco zase změníme,“ mlžil nicméně brazilský kouč.

V posledním zápase bude Brazilci hrát o první místo v tabulce proti Skotsku, s nímž nesmí prohrát a zároveň potřebují získat víc bodů než Maroko, případně alespoň uhájit lepší skóre.

„Nemyslíme na to, jaký výsledek potřebujeme. Chceme hlavně hrát dobře a zlepšovat se. Skoti bude náročným soupeřem, dělali problémy i Maroku. Nesmíme nic podcenit. Ale pokud nakonec budeme první, samozřejmě nám to pomůže,“ uzavřel Ancelotti.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina F

Skupina E

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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