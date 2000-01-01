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Zápas s Marokem jejich národní fotbalový tým sice prohrál 0:1, i tak si to ale skotští fanoušci v ulicích amerického Bostonu užili. A nejenom oni! Prostřednictvím snímků fotografa Michala Růžičky se můžete podívat, jak to v centru města žilo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Vítejte v novém Glasgow,“ přivítal vás nápis v okně nad mexickou restaurací Alma Cantina v Bostonu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Skotů tam dorazilo opravdu požehnaně, jedna z fanynek si dokonce přivezla i dudy a starala se o hudební doprovod.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Těžko říct co znamená tohle gesto skotského fanouška. Že by tipoval výsledek 2:2?
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Nebylo to každopádně jen o Skotech, v Bostonu se sešli fanoušci všech možných zemí. Ve skupinové fázi se na tamním stadionu odehrají ještě atraktivní zápasy Anglie s Ghanou a Francie proti Norsku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
I když...všichni. Tato paní, která veškeré dění pozorovala z okna, příliš nadšeně nevypadá. Nebo zdání klame?
Autor: Michal Růžička, MAFRA