OBRAZEM: Vítejte v novém Glasgow! Jak Boston obsadili (nejenom) skotští fanoušci

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Skupina H
Skupina G
Skupina J
Skupina I
Skupina C
Skupina D
Skupina F
Skupina E
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ČeskoČesko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KanadaKanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4.
|KatarKatar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|BrazílieBrazílie
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2.
|MarokoMaroko
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3.
|SkotskoSkotsko
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4.
|HaitiHaiti
|2
|0
|0
|2
|0:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2.
|AustrálieAustrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|ParaguayParaguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|TureckoTurecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3.
|EkvádorEkvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4.
|CuraçaoCuraçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NizozemskoNizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2.
|JaponskoJaponsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3.
|ŠvédskoŠvédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|TuniskoTunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ÍránÍrán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2.
|Nový ZélandNový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3.
|BelgieBelgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|EgyptEgypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|UruguayUruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4.
|KapverdyKapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NorskoNorsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|FrancieFrancie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|SenegalSenegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4.
|IrákIrák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2.
|RakouskoRakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|JordánskoJordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4.
|AlžírskoAlžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KolumbieKolumbie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|Demokratická republika KongoDR Kongo
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|PortugalskoPortugalsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|UzbekistánUzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AnglieAnglie
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2.
|GhanaGhana
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|PanamaPanama
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|ChorvatskoChorvatsko
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
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