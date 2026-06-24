ONLINE: Bosna - Katar, souboj o třetí místo ve skupině, oba týmy potřebují výhru

Bosna i Katar mají aktuálně jeden bod, o tři méně než Kanada se Švýcarskem, které souběžně hrají o první místo.
Bosna je momentálně před Katarem, oba týmy ale potřebují vyhrát – remíza a dva body by jim kvůli vysokému zapornému skóre na postup v rámci tabulky třetích týmů nejspíš nestačily.
Naopak v případě výhry můžou obě země pomýšlet i na druhé místo, to je však krajně nepravděpodobná varianta – musely by jednak nahnat zmíněné skóre a jednak doufat, že v zápase Kanady se Švýcarskem prohraje tým, se kterým remizovaly, aby je neznevýhodnil vzájemný zápas.
Bosna uhrála nerozhodný výsledek s Kanadou, Katar se Švýcarskem.
N. Vasilj - A. Malič, N. Katić, S. Radeljič, S. Kolašinac