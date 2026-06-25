Mahmič válí za Bosnu, druhým gólem se zapsal do historie. Kolik Liberci vydělá?

Stoprocentně potvrzené to ještě není, ale musel by se stát zázrak, aby Bosně se čtyřmi body utekl postup přes tabulku týmů na třetích místech.
Pro zemi z Balkánského poloostrova by to bylo vůbec poprvé v historii – na mistrovství světa zatím byla jen jednou, v Brazílii v roce 2014 vypadla ve skupině.
A svůj podíl na letošním úspěchu má i liberecký Mahmič, jeden z několika cizinců působících v české lize, kteří na šampionátu hrají.
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Bosna - Katar 3:1, Evropané končí třetí ve skupině, výhru pečetil liberecký Mahmič
Nutno říct, že on z nich zatím poutá asi největší pozornost.
Jeho první gól proti Švýcarsku (1:4) byl výstavní, když z hranice vápna poslal odražený balon po rohu z první nechytatelně pod břevno. Byl to mimochodem jeho první zápas za seniorskou reprezentaci a na hřišti byl zhruba dvě minuty. Teď už má trefy dvě, což znamená, že je historicky prvním dvougólovým střelcem Bosny na mistrovství světa.
Proti Kataru se také prosadil po nástupu z lavičky – po sérii odrazů ve vápně mu míč dost možná nevědomky posunul Hadžikadunič a Mahmič zblízka skrytou střelou zaskočil gólmana.
Vzhledem k výsledku si tenhle okamžik mohl vychutnat o poznání víc.
Až v průběhu jara se přitom rozhodlo, že vůbec na šampionát pojede. V mládežnických kategoriích totiž střídal Rakousko, kde se narodil, a Bosnu a ještě v březnu hrál za rakouskou jedenadvacítku kvalifikaci o Euro.
Jenže když přišla po baráži nabídka reprezentovat Bosnu, neváhal.
Litovat nemusí on ani reprezentace. A ani Liberec, který ho před sezonou získal zadarmo z druhé rakouské ligy.
Teď čeká, že na něm trhne balík.
„FC Výprodej,“ napsal na Instagram liberecký majitel Ondřej Kania a poté v žertu označil německého giganta Dortmund se slovy: „Doufám, že se díváte.“
Liberecká hvězda Ermin Mahmič se prosazuje na #FIFAWorldCup už podruhé a navyšuje důležité vedení své Bosny! 😮💨— Nova Sport (@novasport_cz) June 24, 2026
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/c6e8P5isYD
Mahmičova hodnota podle specializovaného serveru Transfermarkt činí aktuálně pět milionů eur (zhruba 120 milionů korun) a krátce po zápase mimochodem patřil mezi nejvyhledávanější hráči v tamní databázi.
„Po jeho třech minutách na hřišti jsme v následujících hodinách zažili úplné peklo. Myslím si, že je velká šance, že to bude pokračovat,“ říkal už po Švýcarsku ředitel klubu Jan Nezmar.
Je velmi pravděpodobné, že v létě z Liberce odejde.
Ale kam? A hlavně – za kolik?
Svou cenu totiž může v Americe ještě vyšponovat.