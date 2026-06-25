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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mahmič válí za Bosnu, druhým gólem se zapsal do historie. Kolik Liberci vydělá?

Autor:
  1:22
Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.

Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru. | foto: Reuters

Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.
Ermin Mahmič z Bosny střílí gól proti Kataru.
Ermin Mahmič z Bosny se trefuje proti Kataru.
Katařan Hasan Hajdus slaví trefu proti Bosně.
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Neudržel se a strhl ze sebe dres. Věděl totiž, že je hotovo. Ermin Mahmič, bosenská kometa na probíhajícím fotbalovém mistrovství světa, svým druhým gólem na turnaji pečetil gólem na 3:1 výhru své země nad Katarem a s velkou pravděpodobností jí zajistil místenku ve vyřazovací fázi.

Stoprocentně potvrzené to ještě není, ale musel by se stát zázrak, aby Bosně se čtyřmi body utekl postup přes tabulku týmů na třetích místech.

Pro zemi z Balkánského poloostrova by to bylo vůbec poprvé v historii – na mistrovství světa zatím byla jen jednou, v Brazílii v roce 2014 vypadla ve skupině.

A svůj podíl na letošním úspěchu má i liberecký Mahmič, jeden z několika cizinců působících v české lize, kteří na šampionátu hrají.

Bosna - Katar 3:1, Evropané končí třetí ve skupině, výhru pečetil liberecký Mahmič

Nutno říct, že on z nich zatím poutá asi největší pozornost.

Jeho první gól proti Švýcarsku (1:4) byl výstavní, když z hranice vápna poslal odražený balon po rohu z první nechytatelně pod břevno. Byl to mimochodem jeho první zápas za seniorskou reprezentaci a na hřišti byl zhruba dvě minuty. Teď už má trefy dvě, což znamená, že je historicky prvním dvougólovým střelcem Bosny na mistrovství světa.

Proti Kataru se také prosadil po nástupu z lavičky – po sérii odrazů ve vápně mu míč dost možná nevědomky posunul Hadžikadunič a Mahmič zblízka skrytou střelou zaskočil gólmana.

Vzhledem k výsledku si tenhle okamžik mohl vychutnat o poznání víc.

Ermin Mahmič z Bosny se trefuje proti Kataru.

Ermin Mahmič z Bosny slaví gól proti Kataru.

Až v průběhu jara se přitom rozhodlo, že vůbec na šampionát pojede. V mládežnických kategoriích totiž střídal Rakousko, kde se narodil, a Bosnu a ještě v březnu hrál za rakouskou jedenadvacítku kvalifikaci o Euro.

Jenže když přišla po baráži nabídka reprezentovat Bosnu, neváhal.

Litovat nemusí on ani reprezentace. A ani Liberec, který ho před sezonou získal zadarmo z druhé rakouské ligy.

Teď čeká, že na něm trhne balík.

„FC Výprodej,“ napsal na Instagram liberecký majitel Ondřej Kania a poté v žertu označil německého giganta Dortmund se slovy: „Doufám, že se díváte.“

Mahmičova hodnota podle specializovaného serveru Transfermarkt činí aktuálně pět milionů eur (zhruba 120 milionů korun) a krátce po zápase mimochodem patřil mezi nejvyhledávanější hráči v tamní databázi.

„Po jeho třech minutách na hřišti jsme v následujících hodinách zažili úplné peklo. Myslím si, že je velká šance, že to bude pokračovat,“ říkal už po Švýcarsku ředitel klubu Jan Nezmar.

Je velmi pravděpodobné, že v létě z Liberce odejde.

Ale kam? A hlavně – za kolik?

Svou cenu totiž může v Americe ještě vyšponovat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina C

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina K

Skupina L

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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