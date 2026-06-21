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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Proč bys během MS letěl k porodu? Dokua kritizovala moderátorka, teď se omlouvá

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  9:52
Jeho manželka mu má ve druhém červencovém týdnu porodit první dítě. Na fotbalovém mistrovství světa se tou dobou budou hrát čtvrtfinále, ale belgický křídelník Jérémy Doku oznámil, že by nerad o porod přišel. „Přitom je tam jako otec úplně zbytečný,“ kritizovala ho moderátorka televizního vysílání sportovního deníku L’Équipe France Pierronová.
Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku.

Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku. | foto: Reuters

Belgický křídelník Jérémy Doku během tréninku.
Belgický křídelník Jérémy Doku během utkání s Egyptem.
Egypťan Marawan Attia v pádu na zemi bojuje o míč s Jeremym Dokuem z Belgie.
Jeremy Doku z Manchesteru City se raduje ze svého gólu.
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Dokua se novináři ptali v pondělí před zápasem proti Egyptu (1:1).

„Bude záležet na situaci, ale je to moje první dítě, takže bych tam chtěl být. Nikdo o podobný okamžik nechce přijít. Ale vím, že ve fotbale je potřeba zvážit hodně okolností,“ pronesl čtyřiadvacetiletý křídelník Manchesteru City.

Tohle téma pak rozebírali v pátečním vysílání L’Équipe.

„Přijde mi to nevhodné. Opravdu, co by tam dělal? Rozhodně nebude přestřihávat pupeční šňůru, takže by si neměl nechat ujít zápas mistrovství světa,“ prohlásila Pierronová.

Belgický křídelník Jérémy Doku během utkání s Egyptem.

„Dítě je tvůj celý život. Mistrovství světa je pořád jenom turnaj, který stejně jednou skončí,“ hájil Dokua bývalý boxer Brahim Asloun.

Pierronová se však nenechala odbýt: „Bude mu to trvat 10 hodin a vyčerpá ho to fyzicky i emočně. Dítě na vás počká.“

S odstupem času jí však došlo, že přestřelila.

„Vyjádřila jsem pouze svůj osobní názor a rozhodně nejsou kolektivním stanoviskem redakce. Chápu, že některé z vás mohly šokovat, urazit nebo ranit a je mi to líto. Nikdy jsem nechtěla zlehčovat roli otce v takové situaci,“ napsal na sociální síť X.

Doku je jednou z opor belgické reprezentace a proti Egyptu odehrál 86 minut. Belgie sice nepatří mezi hlavní favority na celkový triumf, do čtvrtfinále by však projít mohla. Čtvrtfinále se budou hrát od 9. do 11. července.

„Vedení reprezentace nabízí hráčům v podobných situacích podporu a snaží se je pochopit. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ doplnil stran porodu. Podle belgických médií by pro něj připravili soukromé letadlo, aby mohl odletět do Anglie.

Nebyl by ani zdaleka první, kdo něco podobného udělá.

Belgie - Egypt 1:1, čekání na první výhru na MS trvá, Afričany o ni připravil vlastní gól

Před dvěma lety se během Eura v Německu podobně odpojil od anglické reprezentace Phil Foden. Jiný křídelník, Francouz Kingsley Coman, dokonce odletěl k porodu na posledních dvou evropských šampionátech.

Mimochodem, podobnou situaci jako Doku by mohl na letošním šampionátu řešit i jiný Belgičan, obránce Brandon Mechele. Jeho žena má však termín ještě o týden později, tedy během případného semifinále či finále, případně souboje o třetí místo.

Příští zápas hraje Belgie v neděli večer proti Íránu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina H

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Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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