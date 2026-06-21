Dokua se novináři ptali v pondělí před zápasem proti Egyptu (1:1).
„Bude záležet na situaci, ale je to moje první dítě, takže bych tam chtěl být. Nikdo o podobný okamžik nechce přijít. Ale vím, že ve fotbale je potřeba zvážit hodně okolností,“ pronesl čtyřiadvacetiletý křídelník Manchesteru City.
Tohle téma pak rozebírali v pátečním vysílání L’Équipe.
„Přijde mi to nevhodné. Opravdu, co by tam dělal? Rozhodně nebude přestřihávat pupeční šňůru, takže by si neměl nechat ujít zápas mistrovství světa,“ prohlásila Pierronová.
„Dítě je tvůj celý život. Mistrovství světa je pořád jenom turnaj, který stejně jednou skončí,“ hájil Dokua bývalý boxer Brahim Asloun.
Pierronová se však nenechala odbýt: „Bude mu to trvat 10 hodin a vyčerpá ho to fyzicky i emočně. Dítě na vás počká.“
S odstupem času jí však došlo, že přestřelila.
„Vyjádřila jsem pouze svůj osobní názor a rozhodně nejsou kolektivním stanoviskem redakce. Chápu, že některé z vás mohly šokovat, urazit nebo ranit a je mi to líto. Nikdy jsem nechtěla zlehčovat roli otce v takové situaci,“ napsal na sociální síť X.
Doku je jednou z opor belgické reprezentace a proti Egyptu odehrál 86 minut. Belgie sice nepatří mezi hlavní favority na celkový triumf, do čtvrtfinále by však projít mohla. Čtvrtfinále se budou hrát od 9. do 11. července.
„Vedení reprezentace nabízí hráčům v podobných situacích podporu a snaží se je pochopit. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ doplnil stran porodu. Podle belgických médií by pro něj připravili soukromé letadlo, aby mohl odletět do Anglie.
Nebyl by ani zdaleka první, kdo něco podobného udělá.
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Před dvěma lety se během Eura v Německu podobně odpojil od anglické reprezentace Phil Foden. Jiný křídelník, Francouz Kingsley Coman, dokonce odletěl k porodu na posledních dvou evropských šampionátech.
Mimochodem, podobnou situaci jako Doku by mohl na letošním šampionátu řešit i jiný Belgičan, obránce Brandon Mechele. Jeho žena má však termín ještě o týden později, tedy během případného semifinále či finále, případně souboje o třetí místo.
Příští zápas hraje Belgie v neděli večer proti Íránu.