ONLINE: Belgie - Egypt, týmy se poprvé potkávají v soutěžním zápase

Belgie má bronz z MS 2018, naposledy ale v Kataru vypadla už ve skupině.
Na letošní šampionát se naladila výhrami 2:0 nad Chorvatskem a 5:0 nad Tuniskem v rámci příprav.
Egypt v Kataru chyběl, předtím v Rusku vypadl už ve skupině. V generálce podlehl Brazílii 1:2.
Belgie se zatím z Egyptem utkala jen v přípravných utkáních, to poslední na podzim 2022 prohrála 1:2.
T. Courtois - T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, T. Castagne - A. Onana, Y. Tielemans, J. Doku, K. De Bruyne, L. Trossard - C. De Ketelaere
S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, M. Penders, N. Raskin, M. De Cuyper, D. Lukébakio, A. Theate, H. Vanaken, A. Saelemaekers, A. Witsel, R. Lukaku
R. Rabía, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, H. Hasan, M. Abdal Múnim, M. Šanáví, M. Trézéguet, H. Abdal Karim, T. Alá, H. Madžíd, M. Sábir, a. Solimán