„Je to neskutečné. Splnil se mi sen,“ radoval se po utkání, z nějž si nakonec odnesl i cenu pro hráče utkání.
„Neměli byste podceňovat, jak moc velké sebevědomí a víru v sebe samého mu to dodá,“ mrkl trenér Austrálie Tony Popovic.
„Před zápasem nás hodně motivovalo, co o nás Turci říkali,“ připomněl Irankunda slova tureckého kapitána Calhanoglua, jenž prohlásil, že mají Turci kvalitnější tým. „Nelíbí se nám, když o nás lidi takhle mluví. Máme skvělý tým, podceňují nás.“
Jeho gól byl ukázkový.
Na levé straně si naběhl na dlouhý pas svého spoluhráče, elegantně si před vápnem obhodil soupeře a pak i pod tlakem tří dobíhajících tureckých hráčů přesně zakončil k bližší tyči.
„Bylo krásné vidět, jak dva mladíci zařídili první gól,“ pochválil Popovic i asistujícího Okon-Engstlera, jedenadvacetiletého záložníka.
Hlavní pozornost na sebe ale strhl Irankunda, jenž se poté sklouzl po kolenou a několikrát pěstmi udeřil do rohového praporku po vzoru australské legendy Tima Cahilla.
„On je mojí největší inspirací, ještě spolu s Lionelem Messim. Cahill je podle mě nejlepším hráčem v australské historii a už před zápasem jsem si říkal, že když dám gól, oslavím ho takhle,“ vysvětlil Irankunda.
Narodil se v uprchlickém táboře v Tanzánii, kam jeho rodinu vyhnala občanská válka v Burundi. „Do Austrálie jsme přišli, když jsem byl opravdu malý. Moc jsem to nevnímal, ale pro rodiče to muselo být náročné,“ vzpomínal kdysi.
S fotbalem začal v tamním Adelaide United. „Neměli jsme moc peněz, takže moji dva starší bratři přestali hrát fotbal, abych já nemusel. Obětovali svůj sen pro ten můj,“ přiblížil.
Zajímavostí je, že začínal jako stoper a až později se vyprofiloval do pozice křídelníka. „Jako malý jsem koukal na Barcelonu a strašně se mi líbili Puyol s Piquém, chtěl jsem být jako oni,“ usmíval se.
A možná vás také překvapí, že v létě 2024 přestoupil do Bayernu Mnichov. Ten si ho vyhlédl už několik měsíců předtím po mimořádně povedené sezoně právě v Adelaide, kde se mimo jiné stal historicky nejmladším autorem hattricku v tamní ligové soutěži.
|
Austrálie - Turecko 2:0, favorit tlačil, ale je bez bodu. Trefili se Irankunda a Metcalfe
Po půl roce, kdy hrál za rezervu a jen párkrát se objevil na lavičce áčka, ho ale německý tým poslal hostovat do Švýcarska. V létě se pak Irankunda rozhodl odejít do anglického Watfordu, aby před šampionátem hrál pravidelně.
Tam po individuální stránce neprožil nejlepší sezonu.
Ve dvaačtyřiceti utkáních dal jen čtyři góly, navíc se mu často vyčítalo, že je náladový. Když ho zápas baví, je schopný předvést geniální gólovou akci, ale často se na hřišti jen nepřítomně plouží.
Proti Turecku platila první možnost a Austrálie i díky němu udělala velmi důležitý krok k postupu ze skupiny. „Touhle výhrou ani zdaleka nekončíme,“ burcoval Irankunda.
Co dalšího na šampionátu ještě předvede?