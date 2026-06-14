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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Útěk z Afriky i začátky v obraně. Fanoušky baví australský talent Irankunda

Autor:
  12:39
Pozornost českých fanoušků si získal okamžitě. Vděčí za to svému příjmení, u nějž se člověk zkrátka musí pousmát. Ale Nestory Irankunda, dvacetiletý australský talent, zaujal i fotbalově. Na úvod mistrovství světa vstřelil první gól v utkání s Tureckem (2:0) a stal se nejmladším střelcem své země v historii šampionátů.
Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do...

Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do sítě Turecka. | foto: Reuters

Australský křídelník Nestory Irankunda uniká během zápasu s Tureckem.
Australský křídelník Nestory Irankunda slaví gól do sítě Turecka.
Australský křídelník Nestory Irankunda slaví gól proti Turecku.
Connor Metcalfe dal gól na 2:0 proti Turecku a takhle ho slavil.
18 fotografií

„Je to neskutečné. Splnil se mi sen,“ radoval se po utkání, z nějž si nakonec odnesl i cenu pro hráče utkání.

„Neměli byste podceňovat, jak moc velké sebevědomí a víru v sebe samého mu to dodá,“ mrkl trenér Austrálie Tony Popovic.

„Před zápasem nás hodně motivovalo, co o nás Turci říkali,“ připomněl Irankunda slova tureckého kapitána Calhanoglua, jenž prohlásil, že mají Turci kvalitnější tým. „Nelíbí se nám, když o nás lidi takhle mluví. Máme skvělý tým, podceňují nás.“

Australský křídelník Nestory Irankunda slaví gól do sítě Turecka.
Australský křídelník Nestory Irankunda slaví gól proti Turecku.

Jeho gól byl ukázkový.

Na levé straně si naběhl na dlouhý pas svého spoluhráče, elegantně si před vápnem obhodil soupeře a pak i pod tlakem tří dobíhajících tureckých hráčů přesně zakončil k bližší tyči.

„Bylo krásné vidět, jak dva mladíci zařídili první gól,“ pochválil Popovic i asistujícího Okon-Engstlera, jedenadvacetiletého záložníka.

Hlavní pozornost na sebe ale strhl Irankunda, jenž se poté sklouzl po kolenou a několikrát pěstmi udeřil do rohového praporku po vzoru australské legendy Tima Cahilla.

„On je mojí největší inspirací, ještě spolu s Lionelem Messim. Cahill je podle mě nejlepším hráčem v australské historii a už před zápasem jsem si říkal, že když dám gól, oslavím ho takhle,“ vysvětlil Irankunda.

socceroos

We've seen this before...

Tim Cahill Nestory Irankunda ⛳️

#Socceroos #FIFAWorldCup

14. června 2026 v 6:39, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 12:44
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Narodil se v uprchlickém táboře v Tanzánii, kam jeho rodinu vyhnala občanská válka v Burundi. „Do Austrálie jsme přišli, když jsem byl opravdu malý. Moc jsem to nevnímal, ale pro rodiče to muselo být náročné,“ vzpomínal kdysi.

S fotbalem začal v tamním Adelaide United. „Neměli jsme moc peněz, takže moji dva starší bratři přestali hrát fotbal, abych já nemusel. Obětovali svůj sen pro ten můj,“ přiblížil.

Zajímavostí je, že začínal jako stoper a až později se vyprofiloval do pozice křídelníka. „Jako malý jsem koukal na Barcelonu a strašně se mi líbili Puyol s Piquém, chtěl jsem být jako oni,“ usmíval se.

A možná vás také překvapí, že v létě 2024 přestoupil do Bayernu Mnichov. Ten si ho vyhlédl už několik měsíců předtím po mimořádně povedené sezoně právě v Adelaide, kde se mimo jiné stal historicky nejmladším autorem hattricku v tamní ligové soutěži.

Austrálie - Turecko 2:0, favorit tlačil, ale je bez bodu. Trefili se Irankunda a Metcalfe

Po půl roce, kdy hrál za rezervu a jen párkrát se objevil na lavičce áčka, ho ale německý tým poslal hostovat do Švýcarska. V létě se pak Irankunda rozhodl odejít do anglického Watfordu, aby před šampionátem hrál pravidelně.

Tam po individuální stránce neprožil nejlepší sezonu.

Ve dvaačtyřiceti utkáních dal jen čtyři góly, navíc se mu často vyčítalo, že je náladový. Když ho zápas baví, je schopný předvést geniální gólovou akci, ale často se na hřišti jen nepřítomně plouží.

Proti Turecku platila první možnost a Austrálie i díky němu udělala velmi důležitý krok k postupu ze skupiny. „Touhle výhrou ani zdaleka nekončíme,“ burcoval Irankunda.

Co dalšího na šampionátu ještě předvede?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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