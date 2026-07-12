Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

Autor:
  9:45
Breel Embolo vyskočil ještě před kontaktem s Leandrem Paredesem a po zásluze...

Breel Embolo vyskočil ještě před kontaktem s Leandrem Paredesem a po zásluze viděl druhou žlutou kartu, tedy červenou. | foto: AP

Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola.
Denis Zakaria utěšuje brečícího Breela Embola.
Sudí Joao Pinheiro udělil Breelu Embolovi červenou kartu.
Breel Embolo filmoval, dostal druhou žlutou kartu, což znamená červená a konec.
37 fotografií
Tahle situace se stala už podruhé na šampionátu, tentokrát to ale bylo s vážnějšími důsledky. Útočník Breel Embolo simuloval a na základě kontroly u videa dostal druhou žlutou kartu. Oslabení Švýcaři pak podlehli v prodloužení Argentině 1:3 a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále.

Ale bylo to správné rozhodnutí?

Simulace byla jednoznačná. Embolo si na pravém křídle naskočil do záložníka Paredese, jenž dostal žlutou kartu. Jenže pak VAR doporučil sudímu Pinheirovi, aby si celou situaci prohlédl u monitoru – ten tak učinil a na základě videa potrestal Embola.

„Hráč číslo pět nefauloval a hráč číslo sedm jednoznačně simuloval. Konečné rozhodnutí – žlutá karta pro hráče číslo sedm,“ zahlásil Pinheiro na celý stadion.

Pro Embola to byl nicméně druhý žlutý trest v zápase. Švýcaři ihned protestovali, Embolo se chytil za hlavu a na lavičce se pak rozplakal.

Rozhodčí Joao Pinheiro zkoumá u monitoru simulování Breela Embola.

Denis Zakaria utěšuje brečícího Breela Embola.

„Je mi líto jeho spoluhráčů, ale ne jeho samotného. Svému týmu výrazně snížil šance na postup,“ kritizoval Embola bývalý útočník Bradley Wright-Phillips.

„Potopil svoje spoluhráče. Je možné, že zkrátka počítal s tím, že kontakt přijde dřív, ale z opakovaných záběrů to vypadá ještě hůř. Je to jasná simulace, i když mě to mrzí za něj,“ navázal někdejší záložník West Hamu či Crystal Palace Jobi McAnuff.

„Podle mě nebyl důvod mu dávat druhou žlutou. Byla to situace, která nikomu neuškodila. Sudí měl nechat hru pokračovat. Potrestali nás na základě pravidla, které je nepřijatelné. Nerozumím tomu. Tohle pravidlo nemá s fotbalem nic společného,“ čertil se švýcarský kouč Murat Yakin. „Nedávám to Embolovi za vinu. Je zničený, ale byla to chyba sudího.“

„Nechápu, jak VAR může takhle rozhodnout. FIFA nám to musí vysvětlit,“ přidal záložník Remo Freuler.

Z hlediska výkladu pravidel se jedná o zajímavou situaci.

VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant

Je podobná té, jaká se stala v úvodním utkání Spojených států proti Paraguayi (4:1), kde byl takto potrestán Almirón za simulování v souboji s obráncem Reamem. Jenže po utkání pravidloví experti upozornili, že si sudí Makkelie pravidla vyložil špatně.

Proč?

VAR totiž sice na MS může zkoumat chybně udělené žluté karty pokud dojde k záměně identity, nemůže ale zkoumat odlišný prohřešek. Jinými slovy by mohl zasáhnout pouze, pokud by v daném souboji potrestal za faul špatného hráče.

Podle BBC bylo u Embola klíčové, že Paredes dostal žlutou kartu, jinak by se celá situace zkoumat nemohla – žlutou ale tehdy dostal i Ream a tak se odborníci o výklad přou. Vliv naopak neměl fakt, že se jednalo o druhou žlutou kartu. Ty sice VAR nově kontrolovat může, ale pouze v případě, kdy je rozhodčí udělí chybně, nikoli když je vůbec neudělí.

Argentina - Švýcarsko 3:1 po prodl., další drama obhájců, parádně rozhodl Álvarez

Embolo každopádně zápas nedohrál a pro Švýcarsko to bylo o to horší, že k vyloučení došlo krátce po vyrovnávací brance na 1:1. Momentum bylo pryč a Argentina měla rázem výhodu.

„Zabilo to naší hru. Musíme to přijmout, ale je bolestivé prohrát tímhle způsobem. Bohužel nás potrestalo nepochopitelné pravidlo,“ zopakoval Yakin.

Argentina zápas zlomila až v závěru prodloužení, kdy se nejprve parádně zpoza vápna trefil Álvarez a z rychlého protiútoku do otevřené obrany pak výsledek pečetil Martínez.

„Ale jsem na hráče hrdý. Ačkoliv jsme hráli v oslabení, nechali na hřišti všechno. Tenhle tým se zkrátka nevzdává a z toho mám radost,“ uzavřel švýcarský trenér.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Španělsko
Anglie
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, Senegal odvolal trenéra

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

Breel Embolo vyskočil ještě před kontaktem s Leandrem Paredesem a po zásluze...

Tahle situace se stala už podruhé na šampionátu, tentokrát to ale bylo s vážnějšími důsledky. Útočník Breel Embolo simuloval a na základě kontroly u videa dostal druhou žlutou kartu. Oslabení Švýcaři...

12. července 2026  9:45

Skandál, fraška, vítězem je rozhodčí. Norové cítí křivdu kvůli neuznané brance

Norský obránce Torbjorn Heggem posílá míč do anglické brány, ale gól byl...

Skandál. Fraška. Neuvěřitelně špatné rozhodnutí. Nespravedlnost. „Je to spíš simulování než faul,“ rozhazuje naštvaně rukama někdejší norský fotbalista Kristoffer Lökberg ve vysílání veřejnoprávní...

12. července 2026  8:27

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, Senegal odvolal trenéra

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

12. července 2026  8:18

Argentina - Švýcarsko 3:1 po prodl., další drama obhájců, parádně rozhodl Álvarez

Argentinci křepčí, Švýcaři smutní. Po krásné trefě Juliana Álvareze postupují...

Zase to byla pořádná bitva, zase ale se šťastným koncem pro Argentinu. Obhájci trofeje udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a postupují do semifinále fotbalového mistrovství světa. O vítěznou branku...

12. července 2026  2:01,  aktualizováno  6:14

Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

Norští fotbalisté křičí na sudího Clementa Turpina.

Bystřejší si toho všimli hned v živém vysílání, ostatní pak v opakovaných záběrech, které se v hojném počtu objevily i po zápase různě po internetu. Těsně před prvním gólem Angličanů ve čtvrtfinále...

12. července 2026  6:14

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

12. července 2026  5:55

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

12. července 2026  5:54

Chorvatská kolonie v Sigmě se rozrůstá. Přichází vysněná posila do zálohy

Marko Soldo v dresu Dinama Záhřeb

Očekávaná posila konečně dorazila do Olomouce. Soupisku fotbalové Sigmy doplní střední záložník Marko Soldo, o kterého se klub zajímal už v zimě. Poslední rok působil ve slavném Dinamu Záhřeb.

12. července 2026  5:12

Norsko - Anglie 1:2 po prodl., do boje o finále poslal tým dvougólový Bellingham

Anglický středopolař Jude Bellingham se raduje, proti Norsku srovnal na 1:1.

Fotbalová Anglie je mezi nejlepšími čtyřmi týmy na mistrovství světa. V napínavém čtvrtfinále porazila Norsko 2:1 po prodloužení. Přitom prohrávala, do poločasu vyrovnal Bellingham, který v úvodu...

11. července 2026  22:05,  aktualizováno  12. 7. 1:48

Fotbalové přestupy ONLINE: Ševčík míří do Legie. Sigma má posilu z Dinama Záhřeb

Sledujeme online
Fotbalista Michal Ševčík v dresu Sparty, kde v létě 2023 podepsal víceletou...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

11. července 2026  21:04

Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz

Jürgen Klopp navštívil zápas Německa proti Curacau.

Vedení fotbalu v Německu je blízko k angažování nástupce Juliana Nagelsmanna. A Jürgen Klopp má zase o krok blíž k pozici trenéra národního mužstva. „V New Yorku jsme dokončili první jednání s...

11. července 2026  20:36

Dravost a touha, cesta do Premier League. Vítek o budoucnosti i brankářích z Česka

Premium
Radek Vítek v dresu Bristol City před standardní situací.

Ve čtvrtek se poctivě hlásil na startu letní přípravy slavného Manchesteru United, kterému patří už šest let. S trochou nadsázky se ale v následujících dnech více než Radek Vítek zapotí jeho agenti...

11. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.