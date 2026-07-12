Ale bylo to správné rozhodnutí?
Simulace byla jednoznačná. Embolo si na pravém křídle naskočil do záložníka Paredese, jenž dostal žlutou kartu. Jenže pak VAR doporučil sudímu Pinheirovi, aby si celou situaci prohlédl u monitoru – ten tak učinil a na základě videa potrestal Embola.
„Hráč číslo pět nefauloval a hráč číslo sedm jednoznačně simuloval. Konečné rozhodnutí – žlutá karta pro hráče číslo sedm,“ zahlásil Pinheiro na celý stadion.
Pro Embola to byl nicméně druhý žlutý trest v zápase. Švýcaři ihned protestovali, Embolo se chytil za hlavu a na lavičce se pak rozplakal.
„Je mi líto jeho spoluhráčů, ale ne jeho samotného. Svému týmu výrazně snížil šance na postup,“ kritizoval Embola bývalý útočník Bradley Wright-Phillips.
„Potopil svoje spoluhráče. Je možné, že zkrátka počítal s tím, že kontakt přijde dřív, ale z opakovaných záběrů to vypadá ještě hůř. Je to jasná simulace, i když mě to mrzí za něj,“ navázal někdejší záložník West Hamu či Crystal Palace Jobi McAnuff.
„Podle mě nebyl důvod mu dávat druhou žlutou. Byla to situace, která nikomu neuškodila. Sudí měl nechat hru pokračovat. Potrestali nás na základě pravidla, které je nepřijatelné. Nerozumím tomu. Tohle pravidlo nemá s fotbalem nic společného,“ čertil se švýcarský kouč Murat Yakin. „Nedávám to Embolovi za vinu. Je zničený, ale byla to chyba sudího.“
„Nechápu, jak VAR může takhle rozhodnout. FIFA nám to musí vysvětlit,“ přidal záložník Remo Freuler.
Z hlediska výkladu pravidel se jedná o zajímavou situaci.
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VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant
Je podobná té, jaká se stala v úvodním utkání Spojených států proti Paraguayi (4:1), kde byl takto potrestán Almirón za simulování v souboji s obráncem Reamem. Jenže po utkání pravidloví experti upozornili, že si sudí Makkelie pravidla vyložil špatně.
Proč?
VAR totiž sice na MS může zkoumat chybně udělené žluté karty pokud dojde k záměně identity, nemůže ale zkoumat odlišný prohřešek. Jinými slovy by mohl zasáhnout pouze, pokud by v daném souboji potrestal za faul špatného hráče.
Podle BBC bylo u Embola klíčové, že Paredes dostal žlutou kartu, jinak by se celá situace zkoumat nemohla – žlutou ale tehdy dostal i Ream a tak se odborníci o výklad přou. Vliv naopak neměl fakt, že se jednalo o druhou žlutou kartu. Ty sice VAR nově kontrolovat může, ale pouze v případě, kdy je rozhodčí udělí chybně, nikoli když je vůbec neudělí.
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Argentina - Švýcarsko 3:1 po prodl., další drama obhájců, parádně rozhodl Álvarez
Embolo každopádně zápas nedohrál a pro Švýcarsko to bylo o to horší, že k vyloučení došlo krátce po vyrovnávací brance na 1:1. Momentum bylo pryč a Argentina měla rázem výhodu.
„Zabilo to naší hru. Musíme to přijmout, ale je bolestivé prohrát tímhle způsobem. Bohužel nás potrestalo nepochopitelné pravidlo,“ zopakoval Yakin.
Argentina zápas zlomila až v závěru prodloužení, kdy se nejprve parádně zpoza vápna trefil Álvarez a z rychlého protiútoku do otevřené obrany pak výsledek pečetil Martínez.
„Ale jsem na hráče hrdý. Ačkoliv jsme hráli v oslabení, nechali na hřišti všechno. Tenhle tým se zkrátka nevzdává a z toho mám radost,“ uzavřel švýcarský trenér.