Gól turnaje? Kapverdský obránce vymetl šibenici, pak na tribuně hledal přítelkyni

Dosavadní gól turnaje?
Pravděpodobně ano. A kdo ví, jestli ho ještě někdo trumfne.
Tam nezůstala jediná pavučinka! 🕸️😱— Nova Sport (@novasport_cz) July 4, 2026
𝐒𝐢𝐝𝐧𝐲 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥 poslal do sítě neskutečnou pumelici a Kapverdy dál odmítají složit zbraně. 🌊🇨🇻
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Ani Lopes Cabral jako by nechtěl věřit, co se mu povedlo.
Položil si ruce na hlavu a běžel. Běžel a běžel. Spoluhráči se ho marně snažili zastavit, ale on měl jiný záměr – dosprintoval až k jedné z tribun, přeskočil reklamní banner, vylezl po schodech a začal se rozhlížet po své přítelkyni.
Jeden z pořadatelů ho pobízel, ať se vrátí na hřiště, ale on ne. Jeho milá si k němu nakonec proklestila cestu davem a silně ho objala. Až pak se Lopes Cabral zase vrátil zpět na hřiště.
„Dokud by se s ní nepotkal, nikam by se nehnul,“ usmíval se bývalý kanonýr Ian Wright.
Pro Lopese Cabrala to byl pravděpodobně gól a okamžik kariéry, byť na postup Kapverdám nakonec nestačil. Romerovu hlavičku si totiž ve druhém poločase prodloužení po rohu srazil do vlastní sítě Borges. 3:2, hotovo.
„Samozřejmě, že jsme smutní. Vypadli jsme, ačkoliv jsme byli strašně blízko. Ale navzdory smutku se všichni hráči objímali, ví, že tohle ke sportu taky patří, protože nám to pomůže posunout se. Navíc je to důkaz, že tenhle tým má duši,“ hodnotil po utkání kouč Bubista.
Duši a miliony nových obdivovatelů.
Kapverdy totiž při své premiéře na mistrovství světa překvapily snad každého a ačkoliv končí, v základní hrací době neprohrály jediný zápas – a to narazily na úřadující mistry Evropy Španěly i obhájce titulu na světovém šampionátu Argentince.
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Propadák byl blízko. Kapverdy sahaly po senzaci, Argentinci praví: Zaslouží si uznání
Staly se mimochodem vůbec první africkou zemí, která obhájci dokázala dát alespoň dva góly. A zejména ten druhý stál za to.
Postaral se o něj třiadvacetiletý Cabral, rodák z nizozemského Rotterdamu, jenž přitom ještě před rokem hrál třetí německou ligu v Kolíně nad Rýnem. Pak se přesunul do Portugalska, kde si ho vyhlédl prvoligový klub Estrela Amadora.
Z něj ho letos v lednu koupila Benfica, aby ho následně poslala do tureckého Trabzonsporu. Je ale dost možné, že si výkony na šampionátu, a zejména pak gólem Argentině, řekl o lukrativnější angažmá.
„Jsem na hráče hrdý. Hráli se ctí a s odvahou. Argentina ukázala, proč vyhrála poslední mistrovství, ale my jsme ukázali, že jsme schopní si to s ní rozdat. Myslím, že málokterý tým by jí dokázal vstřelit dva góly a dotáhnout zápas do prodloužení,“ pravil hrdě Bubista.
„Byli jsme Argentině rovným soupeřem. Myslím, že jsme Kapverdám udělali čest a celému světu ukázali, co jsme zač,“ přidal gólman Vozinha, hrdina úvodního utkání se Španělskem.
Argentinu čeká v osmifinále Egypt, zatímco Kapverdy končí.
Buďte si ale jistí, že celý fotbalový svět teď bude napjatě vyhlížet, jestli se kvalifikují na následující turnaj a zase předvedou nějakou senzaci.
„Chtěli jsme všem ukázat naši identitu. Chtěli jsme si to rozdat s těmi nejlepšími týmy na světě, což se nám myslím povedlo,“ uzavřel Bubista.