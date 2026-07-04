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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Gól turnaje? Kapverdský obránce vymetl šibenici, pak na tribuně hledal přítelkyni

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  8:35
Sidny Lopes Cabral nevěřícně oslavuje svoji trefu proti Argentině,

Sidny Lopes Cabral nevěřícně oslavuje svoji trefu proti Argentině, | foto: Reuters

Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral slaví na tribuně se svou přítelkyní gól...
Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral na tribuně hledá svou přítelkyni.
Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral běží oslavit svůj gól na tribunu.
Emiliano Martínez nedosáhl na úžasnou ránu Sidnyho Lopese Cabrala.
37 fotografií
Na levé straně si zpracoval míč a vypadalo to, že se chystá centrovat. Místo toho následovala rychlá klička, kterou zmátl soupeře, pár kroků směrem k vápnu a prásk! Levý obránce kapverdských fotbalistů Sidny Lopes Cabral parádně rozvlnil síť za argentinským brankářem Martínezem a v závěru prodloužení srovnal zápas mistrovství světa na průběžných 2:2.

Dosavadní gól turnaje?

Pravděpodobně ano. A kdo ví, jestli ho ještě někdo trumfne.

Ani Lopes Cabral jako by nechtěl věřit, co se mu povedlo.

Položil si ruce na hlavu a běžel. Běžel a běžel. Spoluhráči se ho marně snažili zastavit, ale on měl jiný záměr – dosprintoval až k jedné z tribun, přeskočil reklamní banner, vylezl po schodech a začal se rozhlížet po své přítelkyni.

Jeden z pořadatelů ho pobízel, ať se vrátí na hřiště, ale on ne. Jeho milá si k němu nakonec proklestila cestu davem a silně ho objala. Až pak se Lopes Cabral zase vrátil zpět na hřiště.

„Dokud by se s ní nepotkal, nikam by se nehnul,“ usmíval se bývalý kanonýr Ian Wright.

Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral na tribuně hledá svou přítelkyni.
Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral slaví na tribuně se svou přítelkyní gól...

Pro Lopese Cabrala to byl pravděpodobně gól a okamžik kariéry, byť na postup Kapverdám nakonec nestačil. Romerovu hlavičku si totiž ve druhém poločase prodloužení po rohu srazil do vlastní sítě Borges. 3:2, hotovo.

„Samozřejmě, že jsme smutní. Vypadli jsme, ačkoliv jsme byli strašně blízko. Ale navzdory smutku se všichni hráči objímali, ví, že tohle ke sportu taky patří, protože nám to pomůže posunout se. Navíc je to důkaz, že tenhle tým má duši,“ hodnotil po utkání kouč Bubista.

Duši a miliony nových obdivovatelů.

Kapverdy totiž při své premiéře na mistrovství světa překvapily snad každého a ačkoliv končí, v základní hrací době neprohrály jediný zápas – a to narazily na úřadující mistry Evropy Španěly i obhájce titulu na světovém šampionátu Argentince.

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Staly se mimochodem vůbec první africkou zemí, která obhájci dokázala dát alespoň dva góly. A zejména ten druhý stál za to.

Postaral se o něj třiadvacetiletý Cabral, rodák z nizozemského Rotterdamu, jenž přitom ještě před rokem hrál třetí německou ligu v Kolíně nad Rýnem. Pak se přesunul do Portugalska, kde si ho vyhlédl prvoligový klub Estrela Amadora.

Z něj ho letos v lednu koupila Benfica, aby ho následně poslala do tureckého Trabzonsporu. Je ale dost možné, že si výkony na šampionátu, a zejména pak gólem Argentině, řekl o lukrativnější angažmá.

„Jsem na hráče hrdý. Hráli se ctí a s odvahou. Argentina ukázala, proč vyhrála poslední mistrovství, ale my jsme ukázali, že jsme schopní si to s ní rozdat. Myslím, že málokterý tým by jí dokázal vstřelit dva góly a dotáhnout zápas do prodloužení,“ pravil hrdě Bubista.

Kapverďané smutní po prohře 2:3 v prodloužení s Argentinou.

„Byli jsme Argentině rovným soupeřem. Myslím, že jsme Kapverdám udělali čest a celému světu ukázali, co jsme zač,“ přidal gólman Vozinha, hrdina úvodního utkání se Španělskem.

Argentinu čeká v osmifinále Egypt, zatímco Kapverdy končí.

Buďte si ale jistí, že celý fotbalový svět teď bude napjatě vyhlížet, jestli se kvalifikují na následující turnaj a zase předvedou nějakou senzaci.

„Chtěli jsme všem ukázat naši identitu. Chtěli jsme si to rozdat s těmi nejlepšími týmy na světě, což se nám myslím povedlo,“ uzavřel Bubista.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Argentina
Egypt
Švýcarsko
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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