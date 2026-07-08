„Rozhodčí nepískal spravedlivě a zmařil úsilí celého národa. Všechno je zařízené, aby Argentina celý turnaj vyhrála. Rovnou jim můžu pogratulovat,“ navázal na něj útočník Ziko.
„To, co se stalo, zkrátka nebylo fér. Měli jsme kopat penaltu, náš gól neplatil a já vůbec nevím proč,“ pokračoval Hassan.
Tak pojďme postupně.
Nejprve 58. minuta. Egypťané předvedli skvělý rychlý protiútok na jehož konci Salah posunul na Zika, který propálil Martíneze a radostí ze sebe strhl dres, za což dostal žlutou kartu. Jenže krátce na to si sudí Letexier přiložil ruku na ucho.
Zkoumal se souboj v rohu na druhé straně hřiště, který gólové akci předcházel.
Atíja se snažil odzbrojit Martíneze a při tom mu přišlápl špičku kopačky. Argentinci okamžitě reklamovali faul, a když si rozhodčí celou situaci prohlédl u monitoru, zahlásil: „Hráč Egypta před gólem soupeře podrazil, gól neplatí, Argentina bude zahrávat přímý kop!“
Ač k faulu došlo na opačné straně hřiště, brance to bezprostředně předcházelo. Atíja totiž po souboji s Martínezem získal míč, posunul ho na Hasana, jenž utekl několika bránícím hráčům a pak už přihrával Salahovi.
„Svět je nespravedlivý, život je nespravedlivý, tak proč aspoň ve sportu není férovost?“ ptal se Hassan. „Bylo vidět, že je rozhodčí pod obrovským tlakem Argentinců, což pak vyústilo v tenhle verdikt.“
„To rozhodnutí jde zcela proti tomu, jak se zatím na turnaji píská. Nemůžete podobné souboje pouštět, a pak kvůli jednomu z nich neuznat branku. Bylo tam minimální zatažení za dres a malé přišlápnutí, které rozhodčí zatím pouštěli,“ nesouhlasil s verdiktem ani expert BBC Dale Johnson.
„Podle mě to nebylo správné rozhodnutí. Byl to normální souboj, tak by se k tomu mělo přistupovat. Byl to běžný kontakt, ne faul. Navíc se to stalo na druhé straně hřiště, Argentina měla dost času se přeskupit. Chápu hněv Egypťanů,“ přidal bývalý rozhodčí Graham Scott pro server The Athletic.
Egypt se nicméně druhé branky nakonec dočkal. Opět to bylo po protiútoku a opět ji měl na svědomí Ziko. Jenže dvoubrankový náskok mu nestačil, Argentina totiž góly Romera, Messiho a Fernándeze stav otočila. A právě vítězný gól v úvodu nastavení africký tým také rozohnil.
„Góly možná padly po našich chybách, ale největší chybou je, že nám rozhodčí nedal to, na co jsme měli nárok,“ pronesl Hassan.
Jemu ani jeho svěřencům se nelíbil souboj v šestnáctce krátce před Fernándezovou brankou. Mac Allister totiž po centru lehce přidržel Fasího, jenž se okamžitě skácel k zemi. V tu samou chvíli ještě faul ve vápně reklamoval Salah, ale marně. Místo toho Argentinci získali míč a z následné akce skórovali.
Sudí Francois Letexier vylučuje jednoho z členů egyptského realizačního týmu během utkání s Argentinou.
„Jsem typ člověka, který nesnáší porážky. A když je to ještě takhle nespravedlivá porážka, můžu jenom vzkázat fanouškům, ať se netrápí. Ale chtěli jsme jim přinést mnohem více radosti,“ řekl kouč.
V závěru nastavení už to egyptská lavička nevydržela a ve velkém začala u postranní čáry Letexiera kritizovat. Ten to řešil několika žlutými kartami a jednou červenou pro člena realizačního týmu. Chvíli nato pak odpískal konec zápasu.
„Argentina si výhru nezasloužila. Chtěli ji snad udržet na turnaji? Nebo jenom chtějí dál sledovat Messiho? Rozhodčímu jsem pak jen řekl, ať se nebojí přiznat, že něco skrývá. Přesně tak na mě totiž během našeho rozhovoru působil,“ nepřestával v kritice Hassan a opřel se také do času výkopu, který byl v pravé poledne místního času.
Jenže s výsledkem už nic neudělá. Egypt se s mistrovstvím loučí v osmifinále, čímž vyrovnal své dosud nejlepší umístění v roce 1934.
„Ale odcházíme se ctí, můžeme na sebe být hrdí,“ uzavřel Hassan.