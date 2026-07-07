Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Leo je naší inspirací! Messi po další show sklízí chválu a hlásí: Nikdy se nevzdáme

Autor:
  22:35
Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem.

Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem. | foto: Reuters

Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.
Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.
Egyptští fotbalisté diskutují s rozhodčím po vítězném gólu Argentiny.
Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.
39 fotografií
Po zápase ho celým tým vzal na ruce a několikrát ho vyhodil do vzduchu. Zase je zachránil, zase byl klíčovým hráčem. Argentinský fotbalista Lionel Messi si tentokrát připsal gól a asistenci, pomohl k obratu s Egyptem na 3:2 a postupu do čtvrtfinále mistrovství světa.

„Omlouvám se, ale nemůžu se na vás ani pořádně podívat, jak to na mě emočně dolehlo,“ řekl televiznímu reportérovi kouč Scaloni. „Máme skvělou partu, všichni to jsou neskuteční hráči. Víc vám neřeknu, musím jít.“

Vítězný gól dal sice v úvodu natavení Fernández, ale všichni opěvují hlavně Messiho, který si po závěrečném hvizdu sundal dres a bylo poznat, jak moc se mu ulevilo. Tak moc, že se nakonec neubránil slzám.

„Trpěli jsme, ale tahle parta se nikdy nevzdává – bojuje až do úplného konce. Jsem rád, že fanoušci teď mohou slavit,“ přidal dojatý Messi.

Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.
Argentinský útočník Lionel Messi v slzách po výhře nad Egyptem.

Přitom v jedenadvacáté minutě odmítl možnost srovnat na 1:1, když zahodil nepříliš dobře umístěnou střelou penaltu, a stal se prvním hráčem, který (bez rozstřelů) zahodil dva pokutové kopy během jednoho šampionátu.

Jenže to je teď zapomenuto.

Zase je z něj hrdina.

„Připomněl nám, že je jenom člověk, aby nám vzápětí ukázal, že není člověk,“ smál se někdejší útočník Thierry Henry ve studiu televize Fox Sports.

„Leo nás táhne a my pro něj dál budeme odevzdávat všechno. Viděl jsem ho dnes na konci dojatého. Zasloužil si to užít,“ doplnil útočník Martínez, jenž připravil třetí gól.

„Hlavně mám radost, že jsme postoupili dál. Bylo to těžké, ale takové zápasy na mistrovství světa bývají,“ pravil skromně Messi.

Argentinci se ve druhé půli trápili a neprobral je ani neuznaný gól Zika, jenž sudí Letexier nakonec zrušil kvůli šlapáku v zárodku celé akce. A tak o pár minut později ten stejný hráč zvýšil na 2:0 už regulérním způsobem. Blížila se senzace.

Jenže pak Messi z pravé strany poslal přesný centr přímo na hlavu střídajícího Romera, jenž do něj prudce trknul a snížil na 1:2. A o čtyři minuty později Montiel přiklepl balon Messimu ve vápně a ten nechytatelnou střelou o břevno rozvlnil síť.

Roztáhl ruce, běžel se radovat k rohovému praporku a cestou ještě několikrát oslavně vyskočil a zatnul pěstí ve vzduchu.

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

„Upřímně, už snad ani nejsou slova, kterými by se dal popsat. Nejlepší fotbalista na světě, v celé historii. Snažíme se mu pomáhat a také mu děkujeme za to, co pro nás dělá, jak vysokou laťku nastavuje na trénincích,“ řekl Álvarez.

„Poznali jste, že za stavu 0:2 se něco změnilo. Převzal velení, říkal si o míč. Bylo vidět, že si za tím jde. Byl na misi. Odmítal na šampionátu skončit,“ chválil ho jiný bývalý kanonýr Zlatan Ibrahimovič.

Messi se stal prvním hráčem v historii mistrovství světa, jenž se prosadil v šesti vyřazovacích zápasech po sobě. A po pěti utkáních probíhajícího šampionátu má na kontě osm branek – víc jich měl takhle rychle na kontě jen kanonýr Gerd Muller v roce 1970, kdy se trefil hned desetkrát.

I tak je nicméně Messi aktuálně v čele tabulky střelců, o gól před mladými puškami Mbappém a Haalandem.

„Je pro nás příkladem, jelikož se nikdy nevzdává. Vždycky nám ukáže, že je to možné. Tahle výhra je odměnou pro nás všechny. Bylo příliš brzo, abychom vypadli. A budeme bojovat až do konce,“ pronesl autor vítězné branky Fernández.

V historických tabulkách pak má už 21 branek napříč světovými šampionáty.

A je víc než pravděpodobné, že na tomhle čísle nezůstane.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Argentina senzačně otáčela, Nory prý trápí viróza

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Leo je naší inspirací! Messi po další show sklízí chválu a hlásí: Nikdy se nevzdáme

Argentinští fotbalisté hází do vzduchu Lionela Messiho po výhře nad Egyptem.

Po zápase ho celým tým vzal na ruce a několikrát ho vyhodil do vzduchu. Zase je zachránil, zase byl klíčovým hráčem. Argentinský fotbalista Lionel Messi si tentokrát připsal gól a asistenci, pomohl k...

7. července 2026  22:35

ONLINE: Švýcarsko - Kolumbie 0:0, souboj o poslední místenku ve čtvrtfinále

Sledujeme online
Švýcarský brankář Kobel předvádí skvělý zákrok v zápase s Kolumbií.

Souboj evropského týmu s jihoamerickým uzavírá osmifinálové zápasy na mistrovství světa. Švýcarští fotbalisté hrají ve Vancouveru proti Kolumbii, utkání má výkop ve 22 hodin a sledovat ho můžete v...

7. července 2026,  aktualizováno 

Plzeň na soustředění remizovala s Kodaní, ukázala také nové posily

Plzeňský Matěj Vydra v přípravném zápase s Trnavou.

Fotbalisté Plzně v prvním utkání na soustředění v Rakousku remizovali s FC Kodaň 1:1. Skóre na začátku zápasu otevřel plzeňský Cheick Souaré, dánský tým po přestávce vyrovnal. Viktoria zůstává v...

7. července 2026  21:03

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

7. července 2026  20:53

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

7. července 2026  20:52

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

7. července 2026,  aktualizováno  20:32

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Argentina senzačně otáčela, Nory prý trápí viróza

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

7. července 2026  20:27

Fanoušci obvinění z trestné činnosti mají doživotní zákaz vstupu, rozhodla Slavia

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbalová Slavia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pražský klub...

7. července 2026  18:01

Kdo povede fotbalovou reprezentaci? Bookmakeři favorizují Kozla s Kováčem

Luboš Kozel na tréninku jabloneckých fotbalistů.

Pravděpodobnými kandidáty na post trenéra české fotbalové reprezentace jsou nyní podle sázkových kanceláří Luboš Kozel, který vede Jablonec, a bývalý liberecký kouč Radoslav Kováč. Kurz se na ně...

7. července 2026  15:54

Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček

Antonín Vaníček z Jablonce na předzápasové rozcvičce.

Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...

7. července 2026  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo si myslíš, že jsi? Omluv se. Madam Celeste hrozí Mbappému žalobou

Francouzský útočník Kyllian Mbappé po závěrečném hvizdu ignoruje pozdrav...

Paraguayská senátorka Celeste Amarillová pokračuje ve „válce“ proti francouzskému kapitánovi Kylianu Mbappému. „Kdo jsi, abys mě nazval nedůstojnou a opovrženíhodnou, když mě vůbec neznáš? Vezmi to...

7. července 2026  14:30

Skvěle hrál tenis, ale nechtěl být na kurtu sám. De Ketelaere teď pokořil USA

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Předchozí zápasy na fotbalovém mistrovství světa mu nevyšly tolik jako jeho spoluhráčům. Ale v osmifinále proti Spojeným státům (4:1) se už parádně předvedl. V první půli dal dva góly, po přestávce...

7. července 2026  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.