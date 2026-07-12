Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

Autor:
  10:53
Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem. | foto: Reuters

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.
Velká úleva i křik, Jude Bellingham poslal Anglii dál.
Jude Bellingham si užívá ovace po postupu Anglie do semifinále MS.
Harry Kane se raduje z postupu do semifinále mistrovství světa, za ním stojí...
47 fotografií
Bezprostředně po zápase se na dálku tak trochu poštěkal s vlastním trenérem Thomasem Tuchelem. „Říkal, že jsme měli štěstí? No, to je jedno. Bylo to náročné a každý hráč zápas odmakal,“ oddechoval hrdina anglických fotbalistů Jude Bellingham, jenž dvěma góly rozhodl čtvrtfinále mistrovství světa s Norskem (2:1).

„Sami jsme si ten zápas ztížili. Výsledek je fantastický, ale s výkonem nemůžu být úplně spokojený,“ pronesl ještě Tuchel bezprostředně po utkání, což pak novináři předali Bellinghamovi.

„Možná neví, jaké to je takových podmínkách hrát proti Haalandovi, Ödegaardovi, Nusovi, Sörlothovi a dalším. To prostě není jednoduchý soupeř a nebrání se snadno. Myslím, že jsme se tady snažili vytvořit pozitivní atmosféru a měli bychom v tom pokračovat,“ reagoval pak Bellingham.

„To nikdo nerozporuje, výkon a odhodlání hráčů můžu jenom chválit. Ale jako trenér si zkrátka myslím, že umíme hrát ještě lépe a myslím, že jsme odehráli lepší zápasy,“ upřesnil následně své vyjádření Tuchel.

Na žádný rozkol v anglické kabině to tak nevypadá.

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Ani k tomu není důvod, vždyť Angličané po osmi letech znovu postoupili do semifinále mistrovství světa a můžou nadále snít o trofeji. A velkou zásluhu na tom má právě Bellingham, jenž je spolu s Kanem nejlepším hráčem týmu – dohromady dali 12 z celkových 13 branek.

„Je neuvěřitelný. Jenom blázni si mohli myslet, že by třeba na tenhle turnaj nejel. Může klidně vyhrát cenu pro nejlepšího hráče,“ smekl před ním spoluhráč Morgan Rogers.

Proti Norsku to byl Bellinghamův druhý dvougólový zápas v řadě, předtím se dvakrát trefil i do sítě Mexika. Je druhým nejmladším hráčem, kterému se něco podobného ve vyřazovací fázi povedlo, předtím to zvládl 17letý Pelé na šampionátu v roce 1958.

Celkově vstřelil svůj šestý gól na turnaji a dohromady už jich má na mistrovství světa ve třiadvaceti letech na kontě sedm – stejně jako měl zmíněný Pelé, více jich před čtyřiadvacátými narozeninami stihl pouze Mbappé.

„Ještě jsem neviděl, že by někdo měl na výkony Anglii takový dopad na mistrovství světa jako on. Sledujeme něco výjimečného. Je to hvězda, která týmu odevzdá všechno a ještě mnohem víc,“ chválil ho i bývalý reprezentant Gary Neville.

První gól dal Bellingham v závěru první půle, kdy si před vápnem zpracoval Gordonovu přihrávku, několika rychlými kroky se přiblížil brance a střelou levačkou k zadní tyči rozvlnil síť.

Po utkání se ještě řešilo, že balon předtím možná zasáhl televizní kameru, ale branka platila, bylo srovnáno na 1:1 a stadionem zněla slova písně „Hey Jude“ od kapely Beatles.

Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

„Miluju to, tohle se neomrzí. Vždycky si to poslechnu rád,“ usmíval se Bellingham.

Zápas pak rozhodl v úvodu prodloužení, kde pohotově zareagoval ve vápně a dorazil do sítě Rashfordovu střelu, kterou gólman Nyland vyrazil jen před sebe.

Zatímco první gól ani pořádně neslavil, jen vzal balon a běžel s ním na půlku hřiště, ten druhý si náležitě vychutnal. Svým typickým způsobem roztáhl ruce a naplno si vychutnával atmosféru okamžiku.

„Real Madrid a Anglie mají štěstí, že hraje za ně. Každý by ho chtěl mít v týmu. Patří k nejlepším hráčům na světě,“ uznal sportovně norský kanonýr Erling Haaland, jehož zemi Bellingham svými trefami poslal domů.

Norsko - Anglie 1:2 po prodl., do boje o finále poslal tým dvougólový Bellingham

Anglii naproti tomu čekají v semifinále úřadující mistři světa z Argentiny.

„Máma mi celý týden říkala, ať si dávám pozor na to co říkám, jaké dělám zákroky a krotím emoce. Hlídal jsem si to a hodně tomu pomohl i rozhodčí, který nám dovolil s ním mluvit, když to bylo s respektem,“ popsal s úsměvem anglický záložník, který by kvůli případné žluté o utkání přišel.

Takhle je jisté, že chybět nebude. Prosadí se i proti Argentině?

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, Senegal odvolal trenéra

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem.

Bezprostředně po zápase se na dálku tak trochu poštěkal s vlastním trenérem Thomasem Tuchelem. „Říkal, že jsme měli štěstí? No, to je jedno. Bylo to náročné a každý hráč zápas odmakal,“ oddechoval...

12. července 2026  10:53

Švýcar Embolo simuloval a dostal druhou žlutou. Bylo to ale pravidlově správně?

Breel Embolo vyskočil ještě před kontaktem s Leandrem Paredesem a po zásluze...

Tahle situace se stala už podruhé na šampionátu, tentokrát to ale bylo s vážnějšími důsledky. Útočník Breel Embolo simuloval a na základě kontroly u videa dostal druhou žlutou kartu. Oslabení Švýcaři...

12. července 2026  9:45

Skandál, fraška, vítězem je rozhodčí. Norové cítí křivdu kvůli neuznané brance

Norský obránce Torbjorn Heggem posílá míč do anglické brány, ale gól byl...

Skandál. Fraška. Neuvěřitelně špatné rozhodnutí. Nespravedlnost. „Je to spíš simulování než faul,“ rozhazuje naštvaně rukama někdejší norský fotbalista Kristoffer Lökberg ve vysílání veřejnoprávní...

12. července 2026  8:27

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Semifinalisté jsou kompletní, Senegal odvolal trenéra

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

12. července 2026  8:18

Argentina - Švýcarsko 3:1 po prodl., další drama obhájců, parádně rozhodl Álvarez

Argentinci křepčí, Švýcaři smutní. Po krásné trefě Juliana Álvareze postupují...

Zase to byla pořádná bitva, zase ale se šťastným koncem pro Argentinu. Obhájci trofeje udolali Švýcarsko 3:1 v prodloužení a postupují do semifinále fotbalového mistrovství světa. O vítěznou branku...

12. července 2026  2:01,  aktualizováno  6:14

Hrubé ovlivnění zápasu? Míč měl trefit před gólem Anglie kameru, FIFA to popírá

Norští fotbalisté křičí na sudího Clementa Turpina.

Bystřejší si toho všimli hned v živém vysílání, ostatní pak v opakovaných záběrech, které se v hojném počtu objevily i po zápase různě po internetu. Těsně před prvním gólem Angličanů ve čtvrtfinále...

12. července 2026  6:14

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

12. července 2026  5:55

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

12. července 2026  5:54

Chorvatská kolonie v Sigmě se rozrůstá. Přichází vysněná posila do zálohy

Marko Soldo v dresu Dinama Záhřeb

Očekávaná posila konečně dorazila do Olomouce. Soupisku fotbalové Sigmy doplní střední záložník Marko Soldo, o kterého se klub zajímal už v zimě. Poslední rok působil ve slavném Dinamu Záhřeb.

12. července 2026  5:12

Norsko - Anglie 1:2 po prodl., do boje o finále poslal tým dvougólový Bellingham

Anglický středopolař Jude Bellingham se raduje, proti Norsku srovnal na 1:1.

Fotbalová Anglie je mezi nejlepšími čtyřmi týmy na mistrovství světa. V napínavém čtvrtfinále porazila Norsko 2:1 po prodloužení. Přitom prohrávala, do poločasu vyrovnal Bellingham, který v úvodu...

11. července 2026  22:05,  aktualizováno  12. 7. 1:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Ševčík míří do Legie. Sigma má posilu z Dinama Záhřeb

Sledujeme online
Fotbalista Michal Ševčík v dresu Sparty, kde v létě 2023 podepsal víceletou...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

11. července 2026  21:04

Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz

Jürgen Klopp navštívil zápas Německa proti Curacau.

Vedení fotbalu v Německu je blízko k angažování nástupce Juliana Nagelsmanna. A Jürgen Klopp má zase o krok blíž k pozici trenéra národního mužstva. „V New Yorku jsme dokončili první jednání s...

11. července 2026  20:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.