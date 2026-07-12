Tuchel byl po výhře kritický. Asi neví, jak těžké je Nory bránit, reagoval Bellingham

„Sami jsme si ten zápas ztížili. Výsledek je fantastický, ale s výkonem nemůžu být úplně spokojený,“ pronesl ještě Tuchel bezprostředně po utkání, což pak novináři předali Bellinghamovi.
„Možná neví, jaké to je takových podmínkách hrát proti Haalandovi, Ödegaardovi, Nusovi, Sörlothovi a dalším. To prostě není jednoduchý soupeř a nebrání se snadno. Myslím, že jsme se tady snažili vytvořit pozitivní atmosféru a měli bychom v tom pokračovat,“ reagoval pak Bellingham.
„To nikdo nerozporuje, výkon a odhodlání hráčů můžu jenom chválit. Ale jako trenér si zkrátka myslím, že umíme hrát ještě lépe a myslím, že jsme odehráli lepší zápasy,“ upřesnil následně své vyjádření Tuchel.
Na žádný rozkol v anglické kabině to tak nevypadá.
Ani k tomu není důvod, vždyť Angličané po osmi letech znovu postoupili do semifinále mistrovství světa a můžou nadále snít o trofeji. A velkou zásluhu na tom má právě Bellingham, jenž je spolu s Kanem nejlepším hráčem týmu – dohromady dali 12 z celkových 13 branek.
„Je neuvěřitelný. Jenom blázni si mohli myslet, že by třeba na tenhle turnaj nejel. Může klidně vyhrát cenu pro nejlepšího hráče,“ smekl před ním spoluhráč Morgan Rogers.
Proti Norsku to byl Bellinghamův druhý dvougólový zápas v řadě, předtím se dvakrát trefil i do sítě Mexika. Je druhým nejmladším hráčem, kterému se něco podobného ve vyřazovací fázi povedlo, předtím to zvládl 17letý Pelé na šampionátu v roce 1958.
Celkově vstřelil svůj šestý gól na turnaji a dohromady už jich má na mistrovství světa ve třiadvaceti letech na kontě sedm – stejně jako měl zmíněný Pelé, více jich před čtyřiadvacátými narozeninami stihl pouze Mbappé.
„Ještě jsem neviděl, že by někdo měl na výkony Anglii takový dopad na mistrovství světa jako on. Sledujeme něco výjimečného. Je to hvězda, která týmu odevzdá všechno a ještě mnohem víc,“ chválil ho i bývalý reprezentant Gary Neville.
První gól dal Bellingham v závěru první půle, kdy si před vápnem zpracoval Gordonovu přihrávku, několika rychlými kroky se přiblížil brance a střelou levačkou k zadní tyči rozvlnil síť.
Po utkání se ještě řešilo, že balon předtím možná zasáhl televizní kameru, ale branka platila, bylo srovnáno na 1:1 a stadionem zněla slova písně „Hey Jude“ od kapely Beatles.
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„Miluju to, tohle se neomrzí. Vždycky si to poslechnu rád,“ usmíval se Bellingham.
Zápas pak rozhodl v úvodu prodloužení, kde pohotově zareagoval ve vápně a dorazil do sítě Rashfordovu střelu, kterou gólman Nyland vyrazil jen před sebe.
Zatímco první gól ani pořádně neslavil, jen vzal balon a běžel s ním na půlku hřiště, ten druhý si náležitě vychutnal. Svým typickým způsobem roztáhl ruce a naplno si vychutnával atmosféru okamžiku.
„Real Madrid a Anglie mají štěstí, že hraje za ně. Každý by ho chtěl mít v týmu. Patří k nejlepším hráčům na světě,“ uznal sportovně norský kanonýr Erling Haaland, jehož zemi Bellingham svými trefami poslal domů.
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Anglii naproti tomu čekají v semifinále úřadující mistři světa z Argentiny.
„Máma mi celý týden říkala, ať si dávám pozor na to co říkám, jaké dělám zákroky a krotím emoce. Hlídal jsem si to a hodně tomu pomohl i rozhodčí, který nám dovolil s ním mluvit, když to bylo s respektem,“ popsal s úsměvem anglický záložník, který by kvůli případné žluté o utkání přišel.
Takhle je jisté, že chybět nebude. Prosadí se i proti Argentině?