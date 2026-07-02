Napište dětem omluvenky! Tuchel vyhlíží Mexiko a varuje před nadmořskou výškou

Kongo vedlo už od 7. minuty, když se přesnou střelou k tyči trefil Cipenga. I poté ale outsider hrozil, takže se Anglie nemohla soustředit jenom na ofenzivu a musela být obezřetná i směrem dozadu.
„Kdyby se vše odehrálo, tak jak chceme, tak dáme brzký gól, pak další a bude to pohodové odpoledne. Ale musíte se vypořádat se vším, co se vám postaví do cesty, což byl v tomto zápase rychlý gól soupeře,“ pokračoval Tuchel.
Postupně sice jeho svěřenci získávali převahu, ale když už se dostali do gólové šance, byl připravený skvěle chytající brankář Mpasi.
„Po občerstvovací přestávce jsme měli dobré příležitosti a pak tam byla ještě penaltová situace, která také nedopadla v náš prospěch,“ narážel Tuchel na souboj Kanea a Mpasim ve vápně.
Kane si balon hodil okolo gólmana, načež zakopl o jeho ruce. Bylo však zřejmé, že je schválně nechal za sebou a pro kontakt si šel.
„Hodně složitá situace,“ hodnotil pro BBC někdejší asistent rozhodčího Darren Cann.
„Přijde mi, že si do brankáře trochu naskočil, v podstatě ten pád zavinil sám, takže to spíš penalta není,“ podotkl nicméně bývalý anglický kanonýr Wayne Rooney.
Do kabin se každopádně šlo za stavu 1:0 pro Kongo.
„Což podle mě nebylo odpovídající. Viděl jsem, že jsme byli lepším týmem, víc jsme útočili a byli nebezpečnější. Ale neztratili jsme víru a i ve druhé půli jsme nadále tlačili. Hráči zkrátka nepřijali porážku jako výsledek a na to jsem hrdý. Ani jednou jsem z nich necítil strach nebo úzkost,“ přidal Tuchel.
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Na góly se ve druhé půli čekalo až do chvíle, než si vzal slovo Kane. V 75. minutě naskočil na Gordonův centr a prudkou hlavičkou rozvlnil síť. O deset minut později pak po přihrávce stejného hráče napálil balon nechytatelně pod břevno.
„Přesně tohle od něj čekáme! A on to očekává od sebe. Náročné zápasy, těsné zápasy, on je umí rozhodovat,“ chválil ho Tuchel.
A Anglie nadále žije.
Na triumf na mistrovství světa či jakémkoliv jiném velké turnaji čeká od zmíněného finále v roce 1966, tedy přesně 60 let.
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Teď musí vyhrát ještě čtyři utkání. Hned to příští ale bude dost náročné – na slavném Aztéckém stadionu totiž vyzve domácí Mexiko, které tam na tomto šampionátu ještě neinkasovalo a ještě nikdy v historii tam neprohrálo.
„Je to jeden z nejlepších zápasů, které můžete hrát. Proti Mexiku na Aztéckém stadionu. Bude se to sice hrát v noci (6. července ve 2.00 SELČ), ale já vzkazuju rodičům, ať dětem napíší omluvenku. Ať se na ten zápas podívají. Školy mají dost, ale mistrovství světa je jednou za čtyři roky,“ smál se.
Anglie na Aztécký stadion stadion nemá příjemné vzpomínky – v roce 1986 ji tam ve čtvrtfinále vyřadila Argentina díky Maradonově gólu rukou.
„Bude to náročné nejenom fotbalově. Nevýhodou bude i nadmořská výška, jelikož na tu se za čtyři dny zkrátka připravit nemůžeme, to je nemožné,“ uzavřel Tuchel.
Zvládnou to Angličané?