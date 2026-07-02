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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Napište dětem omluvenky! Tuchel vyhlíží Mexiko a varuje před nadmořskou výškou

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  6:21
Trenér Anglie Thomas Tuchel během utkání s DR Kongo.

Trenér Anglie Thomas Tuchel během utkání s DR Kongo. | foto: Reuters

Trenér Anglie Thomas Tuchel během utkání s DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane (vpravo) slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
28 fotografií
Od roku 1966, kdy otočili finále mistrovství světa proti Německu, nedokázali angličtí fotbalisté vyhrát vyřazovací zápas na mistrovství světa, když inkasovali jako první. Až doteď. „Postoupit jsme si zasloužili, ale bylo to náročné,“ oddechl si trenér Thomas Tuchel po vítězství 2:1 nad Demokratickou republikou Kongo.

Kongo vedlo už od 7. minuty, když se přesnou střelou k tyči trefil Cipenga. I poté ale outsider hrozil, takže se Anglie nemohla soustředit jenom na ofenzivu a musela být obezřetná i směrem dozadu.

„Kdyby se vše odehrálo, tak jak chceme, tak dáme brzký gól, pak další a bude to pohodové odpoledne. Ale musíte se vypořádat se vším, co se vám postaví do cesty, což byl v tomto zápase rychlý gól soupeře,“ pokračoval Tuchel.

Postupně sice jeho svěřenci získávali převahu, ale když už se dostali do gólové šance, byl připravený skvěle chytající brankář Mpasi.

„Po občerstvovací přestávce jsme měli dobré příležitosti a pak tam byla ještě penaltová situace, která také nedopadla v náš prospěch,“ narážel Tuchel na souboj Kanea a Mpasim ve vápně.

Anglický útočník Harry Kane marně reklamuje v penaltu v utkání s DR Kongo.

Kane si balon hodil okolo gólmana, načež zakopl o jeho ruce. Bylo však zřejmé, že je schválně nechal za sebou a pro kontakt si šel.

„Hodně složitá situace,“ hodnotil pro BBC někdejší asistent rozhodčího Darren Cann.

„Přijde mi, že si do brankáře trochu naskočil, v podstatě ten pád zavinil sám, takže to spíš penalta není,“ podotkl nicméně bývalý anglický kanonýr Wayne Rooney.

Do kabin se každopádně šlo za stavu 1:0 pro Kongo.

„Což podle mě nebylo odpovídající. Viděl jsem, že jsme byli lepším týmem, víc jsme útočili a byli nebezpečnější. Ale neztratili jsme víru a i ve druhé půli jsme nadále tlačili. Hráči zkrátka nepřijali porážku jako výsledek a na to jsem hrdý. Ani jednou jsem z nich necítil strach nebo úzkost,“ přidal Tuchel.

Anglie - DR Kongo 2:1, obrat až v závěru, favorita spasil dvougólový Kane

Na góly se ve druhé půli čekalo až do chvíle, než si vzal slovo Kane. V 75. minutě naskočil na Gordonův centr a prudkou hlavičkou rozvlnil síť. O deset minut později pak po přihrávce stejného hráče napálil balon nechytatelně pod břevno.

„Přesně tohle od něj čekáme! A on to očekává od sebe. Náročné zápasy, těsné zápasy, on je umí rozhodovat,“ chválil ho Tuchel.

A Anglie nadále žije.

Na triumf na mistrovství světa či jakémkoliv jiném velké turnaji čeká od zmíněného finále v roce 1966, tedy přesně 60 let.

God save the Kane! Rozhodnout ale mohl kdokoliv, řekl skromně anglický útočník

Teď musí vyhrát ještě čtyři utkání. Hned to příští ale bude dost náročné – na slavném Aztéckém stadionu totiž vyzve domácí Mexiko, které tam na tomto šampionátu ještě neinkasovalo a ještě nikdy v historii tam neprohrálo.

„Je to jeden z nejlepších zápasů, které můžete hrát. Proti Mexiku na Aztéckém stadionu. Bude se to sice hrát v noci (6. července ve 2.00 SELČ), ale já vzkazuju rodičům, ať dětem napíší omluvenku. Ať se na ten zápas podívají. Školy mají dost, ale mistrovství světa je jednou za čtyři roky,“ smál se.

Anglie na Aztécký stadion stadion nemá příjemné vzpomínky – v roce 1986 ji tam ve čtvrtfinále vyřadila Argentina díky Maradonově gólu rukou.

„Bude to náročné nejenom fotbalově. Nevýhodou bude i nadmořská výška, jelikož na tu se za čtyři dny zkrátka připravit nemůžeme, to je nemožné,“ uzavřel Tuchel.

Zvládnou to Angličané?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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