ONLINE: Anglie - DR Kongo, vítěz půjde v osmifinále proti domácímu Mexiku

Vítěz se v osmifinále utká s domácím Mexikem.
Anglie prošla skupinou bez porážky – porazila Chorvatsko, Panamu a bez branek remizovala s Ghanou.
Kongo na úvod turnaje obralo favorizované Portugalsko (1:1), pak těsně prohrálo s Kolumbií (0:1) a na závěr skupin porazilo 3:1 Uzbekistán, čímž si zajistilo postup ze třetího místa.
V jeho výběru jsou i obránce Aaron Wan-Bissaka a záložník Aaron Tshibola, kteří se v Anglii narodili a v mládežnickém věku ji reprezentovali.
Obě země se utkají vůbec poprvé.