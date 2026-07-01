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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Anglie - DR Kongo, vítěz půjde v osmifinále proti domácímu Mexiku

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Sledujeme online   17:00

Jude Bellingham slaví gól do sítě Panamy. | foto: Reuters

Angličtí fotbalisté, jedni z favoritů na celkový triumf, hrají na úvod vyřazovací fáze v Atlantě proti Demokratické republice Kongo. Zápas mistrovství světa má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vítěz se v osmifinále utká s domácím Mexikem.

Anglie prošla skupinou bez porážky – porazila Chorvatsko, Panamu a bez branek remizovala s Ghanou.

Kongo na úvod turnaje obralo favorizované Portugalsko (1:1), pak těsně prohrálo s Kolumbií (0:1) a na závěr skupin porazilo 3:1 Uzbekistán, čímž si zajistilo postup ze třetího místa.

V jeho výběru jsou i obránce Aaron Wan-Bissaka a záložník Aaron Tshibola, kteří se v Anglii narodili a v mládežnickém věku ji reprezentovali.

Obě země se utkají vůbec poprvé.

MS ve fotbale 2026
1. 7. 2026 18:00
Anglie : DR Kongo
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Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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