God save the Kane! Rozhodnout ale mohl kdokoliv, řekl skromně anglický útočník

Favoritovi v boji o osmifinále navzdory územní převaze dlouhé minuty scházely lehkost, rychlost i dynamika.
Ale nikoli Harry Kane, jenž v závěru napínavého duelu s Demokratickou republikou Kongo mátožné Angličany spasil a otočil na 2:1.
Bůh žehnej Kaneovi.
Už zase!
„Byl to dost bláznivý zápas,“ oddechoval anglický kapitán, když slezl ze hřiště. „Jejich gólman předvedl několik úžasných kousků. Tušili jsme, že potkáme výborně organizované mužstvo a nebudeme to s nimi mít jednoduché. A že jsem rozhodl zrovna já? Mohl to být kdokoli.“
To sotva!
Vždyť v tabulce střelců mistrovství světa anglický démon nenápadně stíhá i Mbappého s Messim, kteří se zatím trefili šestkrát. Kane je teď na pěti gólech stejně jako norský přízrak Haaland. A v historických statistikách se posunul na číslo 13 a překonal legendárního Pelého.
Když si po zápase svolal spoluhráče do improvizovaného kolečka, z něhož zraněný obránce James odháněl dotěrného kameramana, po krátké řeči slyšel od zbytku týmu hlasitý aplaus. A vzápětí od fanoušků ještě jednou.
„Někdy mám pocit, že si podobné výhry, které se od nás očekávají, tolik neužíváme. Ale na mistrovství světa hraje každý soupeř na maximum a každý zápas je těžký. Chci, aby si to hráči i fanoušci opravdu užili,“ zářil Kane.
„Přesně tohle od něj čekáme! A on to očekává od sebe. Náročné zápasy, těsné zápasy, on je umí rozhodovat,“ chválil ho kouč Tuchel.
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Anglie - DR Kongo 2:1, obrat až v závěru, favorita spasil dvougólový Kane
Mohla to být jedna z nejhorších anglických blamáží v historii mistrovství světa. Nebýt dvaatřicetiletého bombarďáka s pomalu ustupujícími vlasy. Dlouho ho sice deptal důrazný konžský kapitán Mbemba, ještě před přestávkou si u přísného jordánského rozhodčího Machádmy snažil marně vyhádat penaltu.
Ale nevzdal se: čtvrthodiny před koncem srovnal hlavou po lehoučkém centru střídajícího Gordona a za dalších deset minut rozhodl bombou pod břevno. Pohotově. Z otočky. A jen pár desítek vteřin po šanci Bellinghama, který místo přihrávky před prázdnou bránu nesmyslně zakončoval z úhlu.
„Už když vystřelil, běžel jsem se radovat,“ smál se křídelník Gordon, jenž Kaneovi přihrával na obě branky.
„Když hrajete vyřazovací fázi, tlak a riziko jsou mnohem vyšší. Ale z útočného hlediska to podle mě byl náš nejlepší zápas na turnaji. Někdy prostě výhru musíte vydřít, což byl i tenhle případ,“ přidal Kane.
Málokdo si ještě vybaví, jak nešťastně pro něj končil poslední šampionát v Kataru. Ve čtvrtfinále s Francií mohl srovnat na 2:2, ale z pokutového kopu tehdy nezvykle přestřelil. „Rozhodl malý detail, za který jako kapitán přebírám zodpovědnost,“ litoval a nemohl zastavit slzy.
Zato tentokrát vzal zodpovědnost za správný konec a Anglii vytáhl z potíží. Reportéři v Atlantě už měli pomalu rozepsaný příběh neznámého konžského střelce Cipengy, který už po sedmi minutách zaskočil nepřipraveného Pickforda.
Záložník s palmičkou ve střapatých vlasech nikdy nehrál žádnou nejvyšší soutěž, ve Španělsku těsně před výkopem světového šampionátu vyměnil Castellón za Almeríu a Anglii dal v osmadvaceti letech svůj první reprezentační gól.
Nechybělo zase tolik, aby byl dokonce postupový.
Ale Kane měl v závěru jiné plány.
„Cítím se líp než kdy dřív. Když jdu na hřiště, vím, že díky veškeré přípravě mimo trávník jsem perfektně nachystaný. A to se ukázalo,“ uzavřel.