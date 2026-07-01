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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

God save the Kane! Rozhodnout ale mohl kdokoliv, řekl skromně anglický útočník

Autor:
  22:09
Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo.

Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo. | foto: Reuters

Anglický útočník Harry Kane (vpravo) slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane střílí druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.
27 fotografií
Dlouho to s nimi vypadalo zle. Kouč Tuchel v tmavém polotriku nervózně žvýkal na střídačce, angličtí fotbalisté na hřišti působili unaveně a místy podrážděně. Mávali rukama a vyčítavě po sobě hleděli, když je balon neposlouchal. Kroutili hlavami nad hbitým brankářem Mpasim, náhradníkem z francouzského Le Havre, který co chvíli vytáhl perfektní zákrok.

Favoritovi v boji o osmifinále navzdory územní převaze dlouhé minuty scházely lehkost, rychlost i dynamika.

Ale nikoli Harry Kane, jenž v závěru napínavého duelu s Demokratickou republikou Kongo mátožné Angličany spasil a otočil na 2:1.

Bůh žehnej Kaneovi.

Už zase!

„Byl to dost bláznivý zápas,“ oddechoval anglický kapitán, když slezl ze hřiště. „Jejich gólman předvedl několik úžasných kousků. Tušili jsme, že potkáme výborně organizované mužstvo a nebudeme to s nimi mít jednoduché. A že jsem rozhodl zrovna já? Mohl to být kdokoli.“

Anglický útočník Harry Kane slaví druhý gól do sítě DR Kongo.
Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.

To sotva!

Vždyť v tabulce střelců mistrovství světa anglický démon nenápadně stíhá i Mbappého s Messim, kteří se zatím trefili šestkrát. Kane je teď na pěti gólech stejně jako norský přízrak Haaland. A v historických statistikách se posunul na číslo 13 a překonal legendárního Pelého.

Když si po zápase svolal spoluhráče do improvizovaného kolečka, z něhož zraněný obránce James odháněl dotěrného kameramana, po krátké řeči slyšel od zbytku týmu hlasitý aplaus. A vzápětí od fanoušků ještě jednou.

„Někdy mám pocit, že si podobné výhry, které se od nás očekávají, tolik neužíváme. Ale na mistrovství světa hraje každý soupeř na maximum a každý zápas je těžký. Chci, aby si to hráči i fanoušci opravdu užili,“ zářil Kane.

„Přesně tohle od něj čekáme! A on to očekává od sebe. Náročné zápasy, těsné zápasy, on je umí rozhodovat,“ chválil ho kouč Tuchel.

Anglie - DR Kongo 2:1, obrat až v závěru, favorita spasil dvougólový Kane

Mohla to být jedna z nejhorších anglických blamáží v historii mistrovství světa. Nebýt dvaatřicetiletého bombarďáka s pomalu ustupujícími vlasy. Dlouho ho sice deptal důrazný konžský kapitán Mbemba, ještě před přestávkou si u přísného jordánského rozhodčího Machádmy snažil marně vyhádat penaltu.

Ale nevzdal se: čtvrthodiny před koncem srovnal hlavou po lehoučkém centru střídajícího Gordona a za dalších deset minut rozhodl bombou pod břevno. Pohotově. Z otočky. A jen pár desítek vteřin po šanci Bellinghama, který místo přihrávky před prázdnou bránu nesmyslně zakončoval z úhlu.

„Už když vystřelil, běžel jsem se radovat,“ smál se křídelník Gordon, jenž Kaneovi přihrával na obě branky.

„Když hrajete vyřazovací fázi, tlak a riziko jsou mnohem vyšší. Ale z útočného hlediska to podle mě byl náš nejlepší zápas na turnaji. Někdy prostě výhru musíte vydřít, což byl i tenhle případ,“ přidal Kane.

Anglický útočník Harry Kane střílí druhý gól do sítě DR Kongo.

Málokdo si ještě vybaví, jak nešťastně pro něj končil poslední šampionát v Kataru. Ve čtvrtfinále s Francií mohl srovnat na 2:2, ale z pokutového kopu tehdy nezvykle přestřelil. „Rozhodl malý detail, za který jako kapitán přebírám zodpovědnost,“ litoval a nemohl zastavit slzy.

Zato tentokrát vzal zodpovědnost za správný konec a Anglii vytáhl z potíží. Reportéři v Atlantě už měli pomalu rozepsaný příběh neznámého konžského střelce Cipengy, který už po sedmi minutách zaskočil nepřipraveného Pickforda.

Záložník s palmičkou ve střapatých vlasech nikdy nehrál žádnou nejvyšší soutěž, ve Španělsku těsně před výkopem světového šampionátu vyměnil Castellón za Almeríu a Anglii dal v osmadvaceti letech svůj první reprezentační gól.

Nechybělo zase tolik, aby byl dokonce postupový.

Ale Kane měl v závěru jiné plány.

„Cítím se líp než kdy dřív. Když jdu na hřiště, vím, že díky veškeré přípravě mimo trávník jsem perfektně nachystaný. A to se ukázalo,“ uzavřel.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
0:1
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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