ONLINE: Anglie - Chorvatsko 1:0, Modričův faul, Kane napodruhé penaltu proměňuje

Chorvaté v kvalifikaci ovládli skupinu, v níž narazili mimo jiné na českou reprezentaci. V generálce na závěrečný turnaj porazili 2:1 sousední Slovinsko.
S Anglií naposledy hráli na Euru před pěti lety, kde s ní ve skupině padli 0:1.
Anglie tehdy dokráčela do finále stejně jako před dvěma lety, pokaždé ale prohrála a na velkou trofej čeká od roku 1966.
Kvalifikací prošla bez problémů – neztratila ani bod, a dokonce neinkasovala jedinou branku. Před týdnem si v přípravě poradila 3:0 s Kostarikou. Jak zvládne zápas s Chorvatskem?
12. H. Kane (pen.)
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, R. James - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
D. Livakovič - . Stanišič, J. Gvardiol, J. Šutalo, L. Vušković - L. Modrič, M. Pašalič, M. Baturina, P. Sučič - I. Perišič, P. Musa
J. Trafford, I. Toney, O. Watkins, J. Quansah, M. Guéhi, K. Mainoo, E. Eze, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, M. Rogers, D. Burn, D. Spence
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pongračič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, M. Kovačič, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, N. Moro, N. Vlašič, A. Budimir, I. Pandur, T. Fruk