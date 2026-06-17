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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Anglie - Chorvatsko 1:0, Modričův faul, Kane napodruhé penaltu proměňuje

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Sledujeme online   21:15aktualizováno  22:12
Na posledních dvou šampionátech získali stříbro a pak bronz. Chorvatští fotbalisté vstupují do letošního mistrovství světa ve šlágru s Anglií, nedávným finalistou Eura. Zápas má výkop ve 22 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem.

Momentka ze zápasu mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem. | foto: Reuters

Fanoušci před zápasem mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem.
Fanoušci před zápasem mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem.
Fanoušci před zápasem mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem.
Angličan Harry Kane před utkáním proti Chorvatsku na mistrovství světa.
5 fotografií

Chorvaté v kvalifikaci ovládli skupinu, v níž narazili mimo jiné na českou reprezentaci. V generálce na závěrečný turnaj porazili 2:1 sousední Slovinsko.

S Anglií naposledy hráli na Euru před pěti lety, kde s ní ve skupině padli 0:1.

Anglie tehdy dokráčela do finále stejně jako před dvěma lety, pokaždé ale prohrála a na velkou trofej čeká od roku 1966.

Kvalifikací prošla bez problémů – neztratila ani bod, a dokonce neinkasovala jedinou branku. Před týdnem si v přípravě poradila 3:0 s Kostarikou. Jak zvládne zápas s Chorvatskem?

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 22:00
Zápas probíhá
Anglie : Chorvatsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
12. H. Kane (pen.)
Góly:
Sestavy:
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, R. James - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
Sestavy:
D. Livakovič - . Stanišič, J. Gvardiol, J. Šutalo, L. Vušković - L. Modrič, M. Pašalič, M. Baturina, P. Sučič - I. Perišič, P. Musa
Náhradníci:
J. Trafford, I. Toney, O. Watkins, J. Quansah, M. Guéhi, K. Mainoo, E. Eze, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, M. Rogers, D. Burn, D. Spence
Náhradníci:
K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, M. Pongračič, M. Pašalič, I. Matanovič, D. Kotarski, M. Kovačič, D. Čaleta-Car, A. Kramarič, N. Moro, N. Vlašič, A. Budimir, I. Pandur, T. Fruk
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
2. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
3. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
4. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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