Snad nikdy nebudu takový hlupák! Romero si po výhře vychutnal anglického experta

„Nechci v budoucnu kritizovat žádného hráče ani kohokoliv jiného,“ sypal ze sebe před novináři po výhře 2:1.
A co přesně Neville řekl?
O Romerovi a jeho stoperském kolegovi Lisandru Martínezovi se rozmluvil před utkáním v podcastu The Overlap.
„Vypadá to, že v průběhu sezony soupeři nabídnou gól každý zápas. Ale za Argentinu pak působí dojmem, že jsou úplně všude – střílí branky, odklízí balon. Podle mě to jsou nejhorší nejlepší stopeři na světě. Někdy jsou skvělí, ale další zápas udělají nějakou směšnou chybu,“ hodnotil.
Dalo se čekat, že to oba Argentinci nenechají být, zvlášť pokud zvítězí. Což se jim nakonec povedlo.
„Jsme zvyklí, že o nás lidé mluví, protože je to baví. A v takových případech se hlavně snažíme odpovídat výkony na hřišti. A především s respektem,“ pronesl rýpavě Martínez.
On i Romero zatím na šampionátu vstřelili jeden gól – Martínez se prosadil v úvodu v prodloužení s Kapverdami, Romero se pro změnu trefil proti Egyptu a nastartoval obrat na 3:2 ještě v základní hrací době.
„Snažíme se jen dělat to nejlepší pro národní tým. Někdy se to povede, někdy ne,“ navázal Romero.
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Proti Anglii se neprosadili, a dokonce oba dohrávali se žlutou kartu. Příliš velká komplikace to pro ně ale ve výsledku nebyla, jelikož soupeř po vstřelené brance na útok rezignoval a jen čekal, zda Argentinci zvládnou vyrovnat.
Když pak Fernández vstřelil v závěru gól na 1:1, Romero ho emotivně slavil přímo před gólmanem Pickfordem. Pasivní Angličané nakonec zápas nedotáhli ani do prodloužení.
„Máme hlavně radost, že jsme znovu postoupili do finále. Zapsali jsme se do historie, povedlo se nám něco neskutečného,“ pochvaloval si Romero.
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Ve finále se Argentina utká se Španělskem, které inkasovalo jen jediný gól v průběhu turnaje, což je o poznání lepší defenzivní bilance než mají Jihoameričané.
Ti se na druhou stranu mohou pyšnit tím, že v každém utkání vstřelili minimálně dvě branky. Jejich zápasy ve vyřazovací fázi pak byly vždy gólové, a hlavně napínavé až do samotného konce.
Kdo v neděli uspěje a získá trofej?