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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Snad nikdy nebudu takový hlupák! Romero si po výhře vychutnal anglického experta

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  11:33
Argentinský stoper Cristian Romero slaví výhru nad Anglií.

Argentinský stoper Cristian Romero slaví výhru nad Anglií. | foto: Reuters

Argentinský stoper Cristian Romero se snaží zablokovat střelu Angličana Harryho...
Argentinský stoper Lisandro Martínez se snaží zastavit Angličana Morgana...
Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Lautaro Martínez oslavuje gól proti Anglii.
39 fotografií
Když po oslavách postupu do finále mistrovství světa hodnotil zápas před novináři, nemohl odolat. Ke slovům, která na jeho adresu před zápasem s Anglií pronesl bývalý reprezentant a současný televizní expert Gary Neville, se zkrátka vyjádřit musel. „Hlavně doufám, že po konci kariéry nebudu takový hlupák,“ opřel se do něj argentinský stoper Cristian Romero.

„Nechci v budoucnu kritizovat žádného hráče ani kohokoliv jiného,“ sypal ze sebe před novináři po výhře 2:1.

A co přesně Neville řekl?

O Romerovi a jeho stoperském kolegovi Lisandru Martínezovi se rozmluvil před utkáním v podcastu The Overlap.

„Vypadá to, že v průběhu sezony soupeři nabídnou gól každý zápas. Ale za Argentinu pak působí dojmem, že jsou úplně všude – střílí branky, odklízí balon. Podle mě to jsou nejhorší nejlepší stopeři na světě. Někdy jsou skvělí, ale další zápas udělají nějakou směšnou chybu,“ hodnotil.

Argentinský stoper Cristian Romero se snaží zablokovat střelu Angličana Harryho...
Argentinský stoper Lisandro Martínez se snaží zastavit Angličana Morgana...

Dalo se čekat, že to oba Argentinci nenechají být, zvlášť pokud zvítězí. Což se jim nakonec povedlo.

„Jsme zvyklí, že o nás lidé mluví, protože je to baví. A v takových případech se hlavně snažíme odpovídat výkony na hřišti. A především s respektem,“ pronesl rýpavě Martínez.

On i Romero zatím na šampionátu vstřelili jeden gól – Martínez se prosadil v úvodu v prodloužení s Kapverdami, Romero se pro změnu trefil proti Egyptu a nastartoval obrat na 3:2 ještě v základní hrací době.

„Snažíme se jen dělat to nejlepší pro národní tým. Někdy se to povede, někdy ne,“ navázal Romero.

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Proti Anglii se neprosadili, a dokonce oba dohrávali se žlutou kartu. Příliš velká komplikace to pro ně ale ve výsledku nebyla, jelikož soupeř po vstřelené brance na útok rezignoval a jen čekal, zda Argentinci zvládnou vyrovnat.

Když pak Fernández vstřelil v závěru gól na 1:1, Romero ho emotivně slavil přímo před gólmanem Pickfordem. Pasivní Angličané nakonec zápas nedotáhli ani do prodloužení.

„Máme hlavně radost, že jsme znovu postoupili do finále. Zapsali jsme se do historie, povedlo se nám něco neskutečného,“ pochvaloval si Romero.

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Ve finále se Argentina utká se Španělskem, které inkasovalo jen jediný gól v průběhu turnaje, což je o poznání lepší defenzivní bilance než mají Jihoameričané.

Ti se na druhou stranu mohou pyšnit tím, že v každém utkání vstřelili minimálně dvě branky. Jejich zápasy ve vyřazovací fázi pak byly vždy gólové, a hlavně napínavé až do samotného konce.

Kdo v neděli uspěje a získá trofej?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

Semifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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