ONLINE: Alžírsko - Rakousko, zápas o postup. Remíza posune dál oba týmy

Rakušané na úvod skupiny porazili 3:1 Jordánsko a pak podlehli Argentině 0:2. Mají však o dvě branky lepší skóre než jejich soupeř v boji o druhé místo, proto jim k uhájení druhé příčky stačí bod.
Alžírsko totiž s Argentinou prohrálo 0:3 a Jordánsko pak přetlačilo pouze 2:1.
Případná remíza by poslala dál oba, Rakousko ze druhého místo a Alžírsko skrz tabulku třetích týmů. Alžírsko by se třemi body jistě nepostoupilo, Rakousko na základě ostatních nočních zápasů také ne.
Obě země se utkávají poprvé od mistrovství světa v roce 1982, Rakušané tehdy zvítězili 2:0.
U. Bin Bút - R. Belghálí, A. Mandí, R. Bensabajní, D. Hadžám - H. Awár, N. Bin Tálib, I. Maza - R. Mahriz, A. Gouiri, F. Šájbí
A. Schlager - S. Posch, P. Lienhart, D. Alaba, P. Mwene - N. Seiwald, X. Schlager, R. Schmid, K. Laimer, M. Sabitzer - M. Arnautovic
M. Mastil, F. Ghedžmís, S. Šerkí, A. Hádž Músa, A. Ubáda, Z. Belajd, J. Titráví, N. Benbúalí, Á. Bulbína, L. Zidane, H. Budáví, R. Zerrúqí, R. Ajt-Núrí, M. Túqáj