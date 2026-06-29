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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

20. den MS ve fotbale: Brazílie jde v play off na Japonsko, Nizozemsko čeká Maroko

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  7:58

Brazilský útočník Matheus Cunha slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Haiti na mistrovství světa. | foto: AP

Na fotbalovém mistrovství světa začíná první kolo play off. Dvacátý hrací den nabídne tři atraktivní zápasy. Program odstartuje duel Brazílie s Japonskem, následně Německo vyzve Paraguay a na závěr se střetnou Nizozemsko s Marokem. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.

Televizní program 20. dne na MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
pondělí 29. června, 19:00Brazílie – JaponskoNova Action
pondělí 29. června, 22:30Německo – ParaguayČT sport
úterý 30. června, 3:00Nizozemsko – MarokoČT sport

Pondělí 29. června, 19:00

BrazílieJaponsko

Brazílie zahájila turnaj rozpačitě. S Marokem remizovala 1:1, ale soupeř působil živěji. Hlavně v prvním poločase přehrával favorita rychlostně i technicky. V dalších zápasech už Brazilci dominovali a Haiti i Skotsko zdolali rozdílem třídy. V útoku září Vinícius Júnior (4 góly) a chytil se i Matheus Cunha (3 góly).

Zápasy Brazílie ve skupině C
DatumDomácíHostéSkóre
14. 6. 2026 0:00BrazílieMaroko1:1
20. 6. 2026 2:30BrazílieHaiti3:0
25. 6. 2026 0:00SkotskoBrazílie0:3

Sázkové kurzy

Brazílie vs. Japonsko

Japonsko jde do vyřazovací fáze s bilancí jedné výhry a dvou remíz. Napřed v otevřeném souboji remizovalo 2:2 s Nizozemskem, potom rozdrtilo tápající Tunisko 4:0 a na závěr hrálo nerozhodně 1:1 se Švédskem. Japonci se na turnaji prezentují rychlým technickým fotbalem. Sedm nastřílených branek ukazuje i na efektivní útočnou činnost.

Zápasy Japonska ve skupině F
DatumDomácíHostéSkóre
14. 6. 2026 22:00NizozemskoJaponsko2:2
21. 6. 2026 6:00TuniskoJaponsko0:4
26. 6. 2026 1:00JaponskoŠvédsko1:1

Pondělí 29. června, 22:30

NěmeckoParaguay

Německo si v prvním utkání s chutí zastřílelo v souboji s Curaçaem, potom otočilo zápas s Pobřežím slonoviny a s postupovou jistotu podlehlo Ekvádoru. Němci mají velkou ofenzivní a kreativní sílu Wirtz, Musiala, Sané, Havertz či Undav dokážou rozebrat každou obranu. Vyladit však potřebují obrannou fázi.

Výsledky Německa ve skupině E
DatumDomácíHostéSkóre
14. 6. 2026 19:00NěmeckoCuraçao7:1
20. 6. 2026 22:00NěmeckoPobřeží slonoviny2:1
25. 6. 2026 22:00EkvádorNěmecko2:1

Paraguay do MS vstoupila debaklem 1:4 od USA, vydřela výhru 1:0 nad Tureckem a k postupu jí stačila bezbranková remíza s Austrálií. Jihoameričané mají problémy s vytvářením šancí a zatím byli především maximálně efektivní.

Výsledky Paraguaye ve skupině D
DatumDomácíHostéSkóre
13. 6. 2026 3:00USAParaguay4:1
20. 6. 2026 5:00TureckoParaguay0:1
26. 6. 2026 4:00ParaguayAustrálie0:0

Úterý 30. června, 3:00

NizozemskoMaroko

Nizozemsko postoupilo z prvního místa skupiny F a v základní části ani jednou neprohrálo. Zdobí ho výtečná útočná fáze. Ve třech zápasech nastřílelo deset branek. V útoku válí Brian Brobbey ze Sunderlandu, který má na kontě tři branky.

Výsledky Nizozemska ve skupině F
DatumDomácíHostéSkóre
14. 6. 2026 22:00NizozemskoJaponsko2:2
20. 6. 2026 19:00NizozemskoŠvédsko5:1
26. 6. 2026 1:00TuniskoNizozemsko1:3

Maroko zaujalo výkonem proti Brazíli, kde hlavně v prvním poločase ukázalo technický pohledný fotbal. V dalších zápasech zdolalo Skotsko 1:0 a Haiti 4:2. Přinese souboj Maroka s Nizozemskem atraktivní útočnou podívanou?

Výsledky Maroka ve skupině C
DatumDomácíHostéSkóre
14. 6. 2026 0:00BrazílieMaroko1:1
20. 6. 2026 0:00SkotskoMaroko0:1
25. 6. 2026 0:00MarokoHaiti4:2
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina J

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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