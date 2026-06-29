Na fotbalovém mistrovství světa začíná první kolo play off. Dvacátý hrací den nabídne tři atraktivní zápasy. Program odstartuje duel Brazílie s Japonskem, následně Německo vyzve Paraguay a na závěr se střetnou Nizozemsko s Marokem. V našem přehledu najdete základní informace o všech zápasech i televizním vysílání.
Televizní program 20. dne na MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pondělí 29. června, 19:00
|Brazílie – Japonsko
|Nova Action
|pondělí 29. června, 22:30
|Německo – Paraguay
|ČT sport
|úterý 30. června, 3:00
|Nizozemsko – Maroko
|ČT sport
Pondělí 29. června, 19:00
Brazílie zahájila turnaj rozpačitě. S Marokem remizovala 1:1, ale soupeř působil živěji. Hlavně v prvním poločase přehrával favorita rychlostně i technicky. V dalších zápasech už Brazilci dominovali a Haiti i Skotsko zdolali rozdílem třídy. V útoku září Vinícius Júnior (4 góly) a chytil se i Matheus Cunha (3 góly).
Japonsko jde do vyřazovací fáze s bilancí jedné výhry a dvou remíz. Napřed v otevřeném souboji remizovalo 2:2 s Nizozemskem, potom rozdrtilo tápající Tunisko 4:0 a na závěr hrálo nerozhodně 1:1 se Švédskem. Japonci se na turnaji prezentují rychlým technickým fotbalem. Sedm nastřílených branek ukazuje i na efektivní útočnou činnost.
Pondělí 29. června, 22:30
Německo si v prvním utkání s chutí zastřílelo v souboji s Curaçaem, potom otočilo zápas s Pobřežím slonoviny a s postupovou jistotu podlehlo Ekvádoru. Němci mají velkou ofenzivní a kreativní sílu Wirtz, Musiala, Sané, Havertz či Undav dokážou rozebrat každou obranu. Vyladit však potřebují obrannou fázi.
Paraguay do MS vstoupila debaklem 1:4 od USA, vydřela výhru 1:0 nad Tureckem a k postupu jí stačila bezbranková remíza s Austrálií. Jihoameričané mají problémy s vytvářením šancí a zatím byli především maximálně efektivní.
Úterý 30. června, 3:00
Nizozemsko postoupilo z prvního místa skupiny F a v základní části ani jednou neprohrálo. Zdobí ho výtečná útočná fáze. Ve třech zápasech nastřílelo deset branek. V útoku válí Brian Brobbey ze Sunderlandu, který má na kontě tři branky.
Maroko zaujalo výkonem proti Brazíli, kde hlavně v prvním poločase ukázalo technický pohledný fotbal. V dalších zápasech zdolalo Skotsko 1:0 a Haiti 4:2. Přinese souboj Maroka s Nizozemskem atraktivní útočnou podívanou?