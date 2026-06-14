Bobby Moore, anglický kapitán a příkladný fotbalový džentlmen. V roce 1966 přímo od královny Alžběty II. přebíral slavnou Zlatou Niké, trofej pro mistry světa. A čtyři roky nato v obyčejném telegramu děkoval manželům Kestonovým, blízkým rodinným přátelům, že byli v těžkých dnech oporou jeho šokované ženě.
Těžko si představit, jak asi reagovala, když k ní před tehdejším šampionátem v Mexiku doputovala ta neuvěřitelná zpráva: „Vážená paní, vašeho manžela zatkli!“
Elegán s pečlivě zastřiženými pejzy v blonďatých vlasech trčel v Kolumbii, kde mužstvo pár dnů předtím sehrálo předposlední přípravný duel, a Anglie se topila v panice. I premiér Harold Wilson okamžitě zalarmoval všechny diplomaty: „Dostaňte ho na svobodu. A hned!“
Dalších pár dnů však tahle záchranná mise zabrala.
Bizarnější příběh nevymyslíte.
Viděla jsem, jak tenhle blonďák vzal náramek a dal si ho do saka. Toho, které má teď na sobě!